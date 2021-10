Kommentar: "Vem är brun, är jag nazist?" SD markerar mot begreppet "brun" och vill in i värmen

Det är knappt ett år kvar till det svenska riksdagsvalet och nu positionerar sig riksdagspartierna. Sverigedemokraterna har gått från att vara utanför den politiska spelplanen till att vara en av nyckelspelarna, skriver Nordenkorrespondent Lucas Dahlström.

Per Bolund (MP): Jag tycker att problemet med hela den blåbruna sidan är att man söker på fel ställe […]

Jimmie Åkesson (SD): Per Bolund, vem är brun här? Du pratar om “de blåbruna”. Vem är brun?

Per Bolund (MP): [...] Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti.

Jimmie Åkesson (SD): Kallar du mig för nazist?

Bildtext Jimmie Åkesson (SD) drar in sitt parti i den politiska värmen. Bild: EPA / AOP

Med elva månader kvar till det svenska riksdagsvalet lät det såhär i Agendas partiledardebatt på bästa sändningstid i SVT söndag kväll. Regeringspartiet Miljöpartiets språkrör Per Bolund kallade det borgerliga blocket för blåbrunt, och då röt Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson till.

Enligt flera politiska kommentatorer var det en planerad attack mot den som vågar kalla oppositionssamarbetet mellan SD, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna för “blåbrunt”.

Sveriges Radios politiska kommentator Tomas Ramberg skriver på Twitter att det här kan leda till att framtida programledare för debatter känner ett behov för att avbryta och säga “det där håller inte SD med om”, då någon kallar oppositionen för blåbrun. Alltså kan Åkessons utspel i längden påverka journalister att hjälpa städa upp SD:s rykte.

Blåbrun är enligt Språkrådets nyordslista från 2014 en benämning för ett samarbete mellan traditionella och mer extrema högerpartier.

Ingen vill ta en diskussion om nazism då man under enorm tidspress ska plöja sig igenom alla viktiga frågor på dagordningen i en direktsänd debatt.

Blåbrun är enligt Språkrådets nyordslista från 2014 en benämning för ett samarbete mellan traditionella och mer extrema högerpartier. Men den bruna färgen i sig anspelar historiskt på den tyska nationalsocialismen, så det är inte underligt att SD vill markera att de inte är bruna. Trots sitt grumliga förflutna är partiet nu påväg in i den politiska värmen, och i gårdagens debatt visade det sig tydligt att man är en del av oppositionsgänget.

Sverigedemokraterna är med i gänget

Precis före debatten publicerade Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna och SD en gemensam debattartikel med 20 förslag för att bekämpa gängkriminaliteten i landet. Man är överens om mycket, speciellt då det kommer till invandring, brottslighet och energiförsörjning, även om man tycker olika i flera andra frågor.

SD är just nu landets tredje största parti och vill inte överraskande ha ett stort inflytande. Från att ha varit ett parti som ingen ville prata med för några år sedan, är man nu en av nyckelspelarna i svensk politik.

Väljarbarometer i oktober Källa: Aftonbladet/Demoskop 8,6 26,7 3 9,5 2,7 5,5 22,2 20,9 V S MP C L KD M SD 0 10 20 30

I fredags meddelade Jimmie Åkesson, i en intervju med Dagens Nyheter, att SD inte bara vill stödja en Moderatledd regering från sidan, utan vill sitta med.

Moderatledaren Ulf Kristersson har tidigare sagt att han inte vill bilda regering med SD, men har gärna sökt stöd av dem. I och med att Åkesson vill sitta i en framtida regering förändras alltså spelplanen.

Och det ser ut att bli ett jämnt race mellan de rödgröna och det borgerliga blocket.

Bildtext Ebba Busch (KD) och Ulf Kristersson (M) bildar gärna regering efter valet i september 2022. Bild: EPA-EFE/Stina Stjernkvist SWEDEN OUT

En framtida svensk regering kan avgöras av vilka av småpartierna som lyckas ta sig över riksdagsspärren på fyra procent. Moderaternas favoritpartner Kristdemokraterna ligger knappt över gränsen med ett stöd på 5,5 procent och Liberalerna ligger just nu under riksdagsspärren. Men samtidigt är också Miljöpartiet under spärrgränsen vilket gynnar högerblocket.

Och oavsett vad man kallar den svenska oppositionen, så är det nu givet att SD tillhör den allt mer enade fronten mot den rödgröna regeringen.