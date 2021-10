Dieter lät sig förföras av finländskt friluftsliv: “Ni ska vara stolta över naturen ni har”

Det har blivit många turer ut till Fäboda, både för rekreation och fotografering. Det var också där, ute vid havet, som belgaren Dieter Berghmans blev förälskad i den österbottniska naturen.

Det var en trög start, att flytta till ett höstruggigt Österbotten från soliga Australien. Men belgaren Dieter Berghmans kan i dag inte tänka sig en bättre plats att bo på än den finländska västkusten. Genom att campa ute året runt och ta bilder på äventyren, hoppas han locka också finländarna att uppskatta det storslagna i årstiderna och naturens magi.

Bildtext Fäboda är verkligen mäktigt, konstaterar Dieter Berghmans då han lockat ut sina campingkomipsar till stranden. Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Här behöver man inte sova på taket för att undvika vilda djur

Med van hand plockar Dieter Berghmans fram campingutrustningen ur förrådet. Han har samlat på sig en hel del under åren. Terrängbilen är specialutrustad med både uppfällbart taktält, kylskåp och mängder med stuvutrymmen, för att underlätta färderna.

- Det är väldigt praktiskt att bara hoppa i bilen när man ska ut. Det är bara att parkera när man hittar ett bra ställe. Och så plockar man ihop alla grejer, säger Dieter Berghmans när han förevisar utrustningen.

Bildtext Man behöver en del grejer för att campa praktiskt, men det har Dieter Berghmans samlat på sig under flera år. Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Berghmans har spenderat mycket pengar på utrustningen, men medger också det tagit många år att samla på sig allt. Han har kompletterat och breddat sortimentet efter behov.

Under sina år i Australien blev han van att sova på biltaket i ett uppfällt tält. Och nu har han utrustat sin terrängbil med samma koncept i Finland.

- Fast här behöver man inte sova på taket för att undvika vilda djur, säger han och skrattar.

Men samtidigt har hans taktält utgjort en utmärkt utsiktsplats för att fotografera norrsken under vinterhalvåret. Just friluftslivet, kombinerat med fotografering har varit en röd tråd under hela året.

I slutet av september firade Dieter Berghmans och hans campingkompis Tomas Knuts ettårsjubileum av sin utmaning. Målet var att sova ute i skog och mark minst en natt per månad under hela året. Avslutningsnatten, som tillbringades vid havsstranden i Fäboda utanför Jakobstad, blev ett större evenemang.

Dieter lät sig förföras av finländskt friluftsliv: “Ni ska vara stolta över naturen ni har” Dieter lät sig förföras av finländskt friluftsliv: “Ni ska vara stolta över naturen ni har” - Spela upp på Arenan

- Det är så många som frågat oss om de inte får komma med sedan de sett bilderna vi postat på sociala medier från våra övernattningar. Så nu bestämde vi att vi ordnar ett evenemang kallat “Light up your tent” där alla som kommer och tältar tar med belysning för att låta tälten lysa som lyktor i olika färger. Sedan tar vi bilder på tälten i mörkret och sprider bilderna på sociala medier för att väcka mera intresse för friluftslivet, berättar Berghmans.

Bytte värme mot höstrusk

Det har blivit många turer ut till Fäboda, både för rekreation och fotografering. Det var också där, ute vid havet, som Dieter blev förälskad i den österbottniska naturen.

- Det var inte lätt i början. Jag flyttade till Jakobstad i september för sex år sedan. Det började bli mörkt och kallt och allting var nytt och det var svårt med språket de första två åren. Jag ifrågasatte om jag kan bo här. Men speciellt fotandet fick mig att upptäcka Jakobstadsregionen. Och nu efter några år kan jag inte tänka mig att bo på något annat ställe, säger Dieter Berghmans.

Jag hade hört om norrsken, men hade aldrig sett det. Jag kom hit en kväll - och det var norrsken överallt!

Även om Berghmans rest runt och fotograferat många olika exotiska platser i världen, blev kontakten med den finländska naturen stark. I dag kan Dieter Berghmans njuta av alla årstider och alla väder. Och intresset att upptäcka det vackra i trakten uppstod just där gänget samlats för att campa denna septembernatt.

Bildtext Kontakten till naturen var det som fick Dieter Berghmans att bo in sig i Finland.

- Fäboda är ett mäktigt ställe. Min första träff med Fäboda var bara några dagar efter att jag kom till Jakobstad. Jag hade hört om norrsken, men aldrig sett det. Jag kom hit en kväll - och det var norrsken överallt! Så från början var Fäboda mäktigt.

"Många är hemmablinda"

Dieter Berghmans lokale följeslagare, Tomas Knuts, har fått en ännu starkare passion för den finländska naturen och de mångfacetterade möjligheterna som Österbotten ger. Som gammal scout är han van vid uteliv, men utmaningen med åretrunt-camping har öppnat ögonen för honom på ett nytt sätt.

- Jag undrar varför man inte har gjort det här förr? Ofta behöver man en spark i baken för att komma sig ut. I år fick man piskan på sig eftersom det blivit prestige att fullfölja uppdraget. Den kanske kallaste vinterdagen vi var ute, i februari under norrskenet och stjärnhimlen, då sov vi under bar himmel. Det tyckte jag var pricken över i:et under det här året, säger Tomas Knuts.

Bildtext Tomas Knuts har lärt sig att se på den österbottniska naturen med nya ögon under utmaningen med att campa året runt. Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Även om Tomas Knuts är bygdens son och van vid terrängen, har han upptäckt nya sidor i den egna regionen. Att Dieter Berghmans låter sig fascineras av till synes enkla saker som blåbär eller allemansrätt har också sjunkit in hos Knuts.

- Nog har jag alltid tyckt om vår natur och jag tycker vi har en bredd som inte alla har. Det enda vi saknar är egentligen fjäll - och det hoppas jag vi en dag ska få, säger Knuts lite lurigt.

Bildtext Många har sett bilder på sociala medier från campingutmaningen, så de två kompisarna bestämde sig för att bjuda in allmänheten för att tälta tillsammans. Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Frågan är kanske hur stor fenomenet ska bli, om duon har som uppgift att väcka andras intresse för den österbottniska naturen. Båda är övertygade om att lugnet och stillheten är en stark attraktionskraft för människor som inte upplevt lugnet i Finland

- Man tror det krävs så mycket för att turister ska komma hit. Men när de kommer ut i skogen och tänder en brasa, tycker de det är det mest unika, säger Knuts.

Han tror det finns stor potential också för driftiga turismföretagare i trakten om man vill skala upp naturupplevelserna kommersiellt.

Stor turistpotential

Dieter Berghmans har också fått många förfrågningar om möjligheten till friluftsliv och naturupplevelser i Österbotten från sina utländska vänner. Men han önskar också att finländarna ska bli bättre på att inse det stora i den rikedom som den österbottniska miljön erbjuder oss.

Bildtext Dieter Berghmans besöker Fäboda. Det var här han upplevde sitt första norrsken. Bild: Mårten Wallendahl / Yle

- Det är så unikt; frisk luft, hela skärgården här. Ni ska bara njuta av naturen och känna er riktigt stolta över vad ni har här, uppmanar han.

Att Berghmans aktivt spridit bilder på sociala medier har också fått många finländare att få upp ögonen för upplevelserna han själv haft. Han hoppas sprida den kunskapen och intresset vidare.

- Jag har hjälpt många människor och vi har inspirerat många människor och hoppas att få fortsätta inspirera många människor, säger han där han sitter på klipporna vid havet när solen just sänker sig vid horisonten.