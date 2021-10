Flytten från Buffalo var precis vad Rasmus Ristolainen behövde – duckar frågan om OS: "Har inte tänkt på det"

En ivrig Rasmus Ristolainen står inför ett nytt, efterlängtat kapitel i NHL-karriären. Flytten till Philadelphia Flyers har gjort att den hårdhänta backen inte alls funderat på vinterns OS i Peking.

Att Rasmus Ristolainen velat lämna Buffalo Sabres har verkligen inte varit någon hemlighet. Under finländarens åtta säsonger i klubben har man landat på jumboplatsen i hela sju repriser.

I somras stod det klart att den storväxta backen får chans till nystart i NHL. Med ett år kvar på kontraktet trejdades Ristolainen till Philadelphia.

– Flytten var precis vad läkaren ordinerat mig, jag ville börja om. Philadelphia verkar fantastiskt, lagkamraterna är trevliga och faciliteterna är utmärkta, hyllar finländaren för Yle Urheilus NHL-korrespondent Tommi Seppälä.

Inte heller Flyers är ett topplag i ligan. Men klubben erbjuder ändå något annat än den deppiga förlorarkultur som utvecklades i Sabres.

– Man märker nog skillnaden i att det finns rutinerade personer runt en, och att de är vana med att vinna. De har sett mycket och vet vad som krävs för att vara framgångsrik. Skillnaderna mellan Buffalo och Philadelphia är inte som natt och dag, men man märker dem i de små sakerna i vardagen.

"Vi kan gå hur långt som helst"

I ett kaotiskt Buffalo fick Ristolainen stundtals rentav för mycket ansvar på sina axlar. I Philadelphias försvar har den fysiska försvararen sällskap av stjärnbackar som Ivan Provorov och Ryan Ellis.

– Det finns klara orsaker till att de skaffade mig hit och jag känner att min roll är tydlig. Jag spelar fysiskt och det är något som jag vill bidra med till vårt spel, men det finns många andra aspekter i spelet också, påminner 26-årige Åbosonen.

Förutom Ellis och Ristolainen har också Keith Yandle, Cam Atkinson, Derick Brassard och Nate Thompson värvats. Jakub Voracek och Shayne Gostisbehere hör till de mest noterbara tappen.

– På pappret har vi ett bra lag och lagandan är superbra. Vi kan nå hur långt som helst.

Bildtext Ristolainen behärskar det fysiska spelet. Bild: All Over Press

Då Buffalo floppade år efter år fick också Ristolainen vänja sig med kritik från många håll.

– Om någon säger att jag är skit eller om mitt spel inte tilltalar så rubbar det mig nog inte alls. Nu vill jag bevisa saker för mig själv. Jag kräver mycket av mig och vill få ut det maximala. Det är inte de andra som ger mig press, slår TPS-produkten fast.

Har inte hunnit fundera på OS

Ristolainens namn var på tapeten i augusti under Lejonens första OS-samling. Totalt 44 blåvita hockeystjärnor kallades till samlingen – men Ristolainen bjöds inte in.

– Vi har bjudit in honom till VM många gånger men han har inte kommit. Nu tänkte vi som så att vi inte bjuder in honom till det här tillfället. Under säsongen får vi sedan se hur det blir, motiverade förbundskapten Jukka Jalonen.

OS-dörren är alltså inte stängd för Ristolainen, men själv grubblar han inte på Peking för tillfället.

– Ärligt talat så har jag inte tänkt alls på OS. Jag har varit med i en spelaraffär och har en säsongsstart att bita i före OS, så det har inte funnits värst mycket tid att fundera.

Texten är en bearbetad översättning av Yle Urheilus artikel "Rasmus Ristolainen vastaa saamaansa kritiikkiin ja kiertelee olympiakysymystä – iloitsee uuden NHL-joukkueensa kulttuurista", skriven av Tommi Seppälä.