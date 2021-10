Hälsoproblemen fortsätter för Patrik Sjöberg – inlagd på sjukhus igen

Sveriges legendariske höjdhoppare Patrik Sjöberg är inlagd på sjukhus igen. Den förre världsmästaren och världsrekordinnehavaren uppger på sociala medier att det handlar om en lång och krånglig steloperation.

Den 54-årige Sjöberg skriver att det är sviterna från den dubbelsidiga lunginflammationen och blodförgiftningen som gör att han har fortsatta problem med hälsan.

Patrik Sjöberg låg på intensiven i tre veckor i våras och var nedsövd i respirator i två av veckorna. Han har också varit inlagd på grund av smärtor i ryggen.

– Tyvärr under tiden jag hade sepsis hann bakterierna äta sig in i en kota och helt in i en disk och förstöra den totalt. Så nu åkte jag in på en planerad operation för ländryggen som genomfördes i går på dagen, skriver Sjöberg.

Patrik Sjöberg hör till Sveriges alla tiders största friidrottsstjärnor. Han vann VM-guld i höjdhopp i VM i Rom 1987. Samma år hoppade han det dåvarande världsrekordet 242. Sjöberg har också tagit OS-medalj i tre olympiska spel, åren 1984, 1988 och 1992.

Sjöberg är hälsoproblemen till trots ändå just nu optimistisk och riktar ett varmt tack till sjukhuspersonalen.

– Jag har sen nån månad börjat bara tänka på det positiva som händer varje dag och mitt liv blev genast bättre ... Jag vill passa på att tacka den fantastiska personalen på Sahlgrenska och särskilt på kirurgen, ni är guld, skriver Sjöberg.