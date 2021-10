Högsäsong på Domargårds avfallscentral – tar emot över tusen ton höstlöv

Upp, upp, upp, går den gropiga sandvägen mot Domargårds avfallscentral i Borgå. Det är många bilar som guppar fram här nu, med bakluckorna fulla av löv och äppel eller annat bråte.

Trots att det är en lite regnsjuk och mulen måndagsförmiddag så besöks den stora lövhögen med jämna mellanrum av bilister som fyller på med mer och mer löv och annat krattavfall.

I en hög bredvid ska man lämna stora kvistar medan den som har överlopps äppel kan slänga dem i en container en bit ifrån.

De flesta har några sopsäckar med löv i bakluckan men Eero Savikko har just tömt hela sin släpkärra på högen. Den här gången var det växtstjälkar, löven kommer till näst.

– Det blir säkert två släpkärrslass löv, tror Savikko.

Han för hellre löven till avfallscentralen än att kompostera hemma.

– Att kompostera på gården tar upp så mycket utrymme.

Bildtext Eero Savikko har just tömt släpvagnen. Ännu blir det några lass till innan gården är klar inför vintern. Bild: Yle / Mira Bäck

Savikko tycker det fungerar bra att hämta löven till Domargård.

– Det är bra att man gratis får hämta hit sådant som går att återvinna, säger han.

Komposteras

Arbetsledare Laura Heikkinen berättar att man tar emot hundratals lass krattavfall, främst löv.

– Jag kollade snabbt upp mängden löv som hämtats till Domargård i höst, och det var lite under 200 ton, säger Heikkinen.

Det är gratis för områdets hushåll att hämta trädgårdsavfall till Domargård. I fjol tog Domargård emot 905,8 ton krattavfall från hushåll och 322,86 ton som hämtades med lastbilar, oftast från företag och andra aktörer. Sammanlagt blev det alltså över 1200 ton löv och annat som krattats ihop.

Sådant krattavfall kan du hämta Att hämta krattavfall till Domargårds avfallscentral är gratis för områdets hushåll.

Krattavfall är ihopkrattade löv och växter, gräs, ogräs, mossa, barr, hö och halm. Hö- och halmbalar måste tas isär.

I krattavfallet får man inte sätta skadliga främmande arter, kvistar, grenar, trädelar, buskar, stubbar, rötter och vass.

Hushåll får gratis hämta kvistar och grenar, men de ska sorteras i en separat hög från krattavfallet.

Om du har växter som hör till skadliga främmande arter så ska du packa in dem i täta soppåsar och kasta i blandavfallet.

Löven som kommer till Domargård flyttas från insamlingsplatsen till behandlingsplanen där de sedan komposteras.

– Det blir till mylla som vi har använt här på vårt eget område i samband med olika sorters byggande, till exempel för ljudvallar och som översta lager på avfallsplatsens egna markkonstruktioner, säger Heikkinen.

Eftersom Domargård får in så pass mycket komposterbart avfall att det snart överskrider vad man kan göra av med på det egna området, så har man också funderat på att ta i bruk myllan som växtunderlag, men det är ännu i planeringsskedet.

Bildtext När höstlöven börjar gulna och dala ner, då blir det brådis på Domargård. Bild: Yle / Mira Bäck

Ur miljösynpunkt kan man fundera på om det skulle vara bättre att kompostera löven på den egna gården eller helt enkelt låta dem ligga kvar istället för att behöva köra av och an mellan hemmet och avfallscentralen. Genom att låta lite löv och kvistar ligga kvar kan man också hjälpa igelkottar med att bygga bo inför vintern.

– Vad som är det bästa sättet att agera på varierar enligt folks egna preferenser. Vi uppmuntrar också till att kompostera på den egna gården om det bara går men för alla kanske det inte är möjligt, funderar Heikkinen.

Bildtext Laura Heikkinen berättar att man just fört vidare en del av lövhögen för kompostering. Den fylls på med mer material hela tiden. Bild: Yle / Mira Bäck

För Eila Anttonen har det inte varit aktuellt att kompostera hemma.

- Jag har så liten gård att jag inte riktigt vet i vilket hörn jag skulle ställa komposten, säger hon.

Anttonen och Seppo Töni tömmer flera sopsäckar löv på högen.

- Vi krattade ihop dem under några timmar i går. Vi har mer på kommande, ett eller två lass till. Vi har klippt lite buskar och sådant, säger Anttonen.

Att låta löven ligga kvar på gården är inget alternativ då de har så pass många träd.

- Man måste åtminstone ta bort det mesta. Samma show varje höst, säger Anttonen.

Mångdubbelt besökarantal om våren och hösten

Mest besökare har Domargård i april och i september-oktober.

– När hösten kommer och hur den fortskrider varierar lite från år till år, men när löven på träden börjar gulna så vet man att höstsäsongen snart börjar för oss, säger Heikkinen.

På våren ska trädgården sättas i skick och på hösten ska den städas innan vintervilan.

– Under de lugnaste vintermånaderna har vi cirka 2000 besökare per månad. Under de brådaste tiderna kan vi ha 6000–7000 besökare i månaden, säger Heikkinen.

Nästa ”hitprodukt” efter höstlöven är julgranarna som slängs ut bara julfirandet är förbi. Innan jul kan det också komma en del gammalt bråte och trasiga julljus då folk julstädar i sina knutar.