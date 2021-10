Internationellt filmbolag slår sig ned i Åbo – bidrar med visuella effekter till flera storproduktioner

Det internationella filmbolaget Filmgate expanderar till Åbo. Företaget specialiserar sig i postproduktion och visuella effekter, och jobbar just nu med flera internationella storfilmer och tv-serier.

Filmgate Films har varit delaktiga i över 170 filmproduktioner och 15 tv-serier, exempelvis Rambo: Last Blood, Oscarsnominerade Never Look Away samt Call the Midwife.

Filmgate har fått stöd av statliga finansieringsorganet Business Finland för sina produktioner, vilket också är en av orsakerna bakom valet att expandera till Finland och Åbo. Företaget har sedan tidigare kontor i London och Göteborg.

Åbos betydelse som filmstad växer

Teija Raninen vid Turku Science Park välkomnar beskedet att Filmgate vill slå sig ned i Åbo.

– Det här innebär att Åbos betydelse som en filmstad växer. Filmgate Finland bidrar med ett omfattande internationellt nätverk och postproduktionskunnande, vilket gör att Åbo nu kan erbjuda ännu mer konkurrenskraftiga tjänster och samarbetsmöjligheter för internationella produktioner.

Nyinspelning av Harry Palmer-klassiker

För tillfället jobbar Filmgate med tre internationella produktioner. En av dessa har också en speciell Åbokoppling, då det rör sig om en nyfilmatisering av The Ipcress File från år 1965 med skådis-legenden Michael Caine som agenten Harry Palmer.

Filmfantaster minns kanske att en annan film om agenten Palmer, Miljarddollarhjärnan (1967), spelades in i Åbo.

Den nya versionen av The Ipcress File är en miniserie i sex delar som produceras av bland annat brittiska ITV. I rollen som Harry Palmer ses Joe Cole, känd från tv-serien Peaky Blinders.

Utöver detta bidrar också Filmgate med visuella effekter till regissören Neil Marshalls nya horrorfilm The Lair, och till dramat Living med skådisarna Bill Nighy och Aime Lou Wood.