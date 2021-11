Vilken är Black Sabbaths genom tiderna bästa och sämsta platta? Lasse Grönroos rangordnar bandets tjugo studioalbum – tyck till!

Utan Black Sabbath vore världen en tom och kall plats. På ett dåligt vis. Lasse placerade ut alla bandets studioalbum på golvet i Grönroos Garage med målet att rangordna skivor med vitt skilda stilar från sämsta till bästa. Från blues till klassisk hårdrock till AOR till jazzyrsel –vilken är bandets på riktigt bästa skiva?

Jag började lyssna på Ozzy Osbourne kring Bark at the Moon-skivan 1983 och efter det fanns det ingen återvändo för min musiksmak. Black Sabbath hittade jag först senare. Bandets diskografi omfattar nitton eller tjugo studioalbum, beroende på om man räknar Heaven and Hells skiva med eller inte.

För mig är långa karriärer med olika musikstilar, trender, medlemsbyten och vågade karriärdrag alltid intressanta. Så jag försjunker mig gärna lika djupt i album som Seventh Star, Dehumanizer och Technical Ecstasy som i Black Sabbaths debutskiva.

Här hittar du Lasses rangordning av ABBA:s plattor!

Här hittar du Lasses rangordning av Nirvanas plattor!

Här hittar du Lasses rangordning av Iron Maidens plattor!

Här hittar du Lasses rangordning av Metallicas plattor!

Här hittar du Grönroos Garage!

Det är ingen liten eller lätt uppgift att rangordna varenda Black Sabbath-skiva från sämsta till bästa. Men det var det ni ville att jag skulle göra, så ta fram anteckningsblocken för nu kör vi!

Bildtext Slutet hägrade för Tony Martin-eran och bandet gick på tomgång.

Cross Purposes (1994)

Nittiotalet var inte nådigt. Black Sabbath hade varit på dekis sedan länge. Nittiotalets skivor var musik för trogna fans som hatade modern grunge och alternativ rock, men som tyckte att modern hårdrock som Pantera och dödsmetall var för skrikigt.

På den här skivan spelade ändå ursprungliga gitarristen Tony Iommi och basisten Geezer Butler. Iommi är den enda medlemmen som spelat på varenda Sabbath-skiva och han är ju bandets inofficiella boss.

Det pågick redan snack om en reunion med det ursprungliga bandet och den här skivan var egentligen inte menad att släppas under namnet Black Sabbath, men skivbolaget fick sin vilja igenom.

Ex-Rainbow-mannen Bobby Rondinelli trummar, långvarige keyboardisten Geoff Nicholls är med och sången sköts av Tony Martin, som återvände efter Ronnie James Dios korta comeback på Dehumanizer-skivan 1992.

Om vi ignorerar att bandet heter Black Sabbath och lyssnar på musiken för vad den är så låter Cross Purposes som ett medelmåttigt melodiskt metallband. I desperata stunder, som låten Virtual death, försöker de spela grunge.

Det går inte så bra.

Visst, de typiska Black Sabbath-elementen finns kvar: tunga gitarriff, dramatisk sång och långsamt mullrande tempo.

Men efter de lovande tre första låtarna visar det sig att resten är fillers.

Dussinhårdrock.

Okej, nog finns här en bra låt: Cross of thorns visar Tony Martins sång när den är som bäst: sansat dramatisk utan att bli melodramatisk. I själva verket är det en riktigt bra melodisk hårdrockslåt.

Geezer var så besviken på bandet så han stack efter Cross Purposes-turnén för att ägna sig åt sologrejer.

Beskrivande är att de släppte en liveskiva också, som jag aldrig i hela mitt liv har sett någonstans.

Bildtext Sista skivan innan bandet satsade på comebacks med Ozzy och Dio anses ofta vara deras sämsta.

Forbidden (1995)

Det här var den sista skivan innan bandet självdog, för att därefter återuppstå som fågeln Fenix.

Plattan brukar anses vara deras allra sämsta. Inte utan orsak. Men den klår Cross Purposes i det att de åtminstone försökte sig på något nytt; nämligen ett så pass otippat samarbete som rap-metall-bandet Body Count versus Black Sabbath.

Body Counts gitarrist Ernie C producerade skivan och hårdnackade rapparen Ice T gästsjunger/pratsjunger med Tony Martin i öppningslåten The illusion of power.

Nu många år senare så inser jag att det har samarbetet är bättre än sitt dåliga rykte.

Än en gång var det fler medlemsbyten än någon kan hålla reda på.

Låtarna då? Jovars. Nittiotalsaktig, argsint, tung melodisk hårdrock med fabo-attityd. "Känsliga" versrader här och där med hög cringe-faktor.

Det låter för det mesta oengagerat och påtvingat.

Panteras Dimebag Darrell skulle antagligen ha kunnat sätta sprätt på låtar som Shaking off the chains och Faith No Mores Mike Patton kanske hade levererat budskapet så att någon utanför den närmast sörjande kretsen hade noterat skivan?

Den 29 oktober 1995 såg jag Black Sabbath på Kulturhuset i Helsingfors. Jag minns inte någonting annat av spelningen än att jag såg fram emot att få höra Black Sabbath spela Paranoid live.

Av 15 låtar var 3 stycken från Forbidden och de flesta andra från Ozzys och Dios era.

Efter de sista spelningarna i Asien i december 1995 lades Black Sabbath på is.

Iommi spelade in en skiva tillsammans med ex-Deep Purple-sångaren och basisten Glenn Hughes som sjöng på Seventh Star-skivan 1986. Den skivan lades dock på hyllan och släpptes först 2004 som The 1996 DEP sessions. Den skivan klår i varje fall Forbidden.

Men året därpå kom den stora skrällen när Ozzy, Tony, Bill och Geezer återförenades med den klassiska lineupen.

Bildtext Samma lineup gick både under namnen "Black Sabbath" och "Heaven & Hell" men som det senare behövde Dio inte spela Paranoid.

The Devil you Know (under namnet "Heaven & Hell", 2009)

På samlingsskivan "The Dio years" (2007) hette bandet Black Sabbath men då den semiklassiska Mob Rules-lineupen återförenades för en ny skiva och turné så valde de att kalla sig Heaven & Hell.

Eller så hotade Sharon Osbourne riva öronen av dem om de använde namnet Black Sabbath utan Ozzy?

Det var alltså Iommi, Butler, Dio och Vinny Appice på trummor.

Jag såg dem live ett par gånger under denna återförening och de var helt sjukt bra!

Att Rockguden Dio mindes mig och hälsade på mig med "djävulshornen" gör mig än i denna dag varm om hjärtat. ― Lasse Grönroos

Dio är alltid Dio och det var grymt att få höra Dio-erans låtar som naturligtvis inte framfördes av ordinarie Black Sabbath på deras konserter. Scenrekvisitan var också snygg minns jag.

På Sauna Open Air-festivalen i Tammerfors erbjöds jag en intervju med Geezer Butler, men han var på dåligt humör och saken sköts fram tills det hette att han "kanske" kan göra intervjun i centrum, efter deras spelning på natten. Jag valde spriten framför intervjun. Hatar ovisshet och stress och sannolikt skulle det ändå inte ha blivit av.

Men då jag stod på pressområdet utanför backstageområdets öppna port och hängde i väntan på någonting så fick jag syn på en figur som såg bekant ut.

Mannen vände sig mot mig och vinkade en hälsning.

Med pekfingret och lillfingret i luften.

Jag tittade över min axel för att se vem Dio hälsade på. Men det var ingen där. Jag var ensam.

Jag hade träffat Dio tidigare och till och med blivit bjuden på öl av honom och jag minns att han var en riktig gentleman. Mån om att skaka hand och upprepa ditt namn för att memorera vad du heter.

Att Rockguden Dio kom ihåg mig (eller åtminstone mitt fejs) och hälsade på mig med "djävulshornen" gör mig än i denna dag varm om hjärtat. Bless you Dio.

Bildtext Dio med det legendariska horntecknet, live med Black Sabbath/Heaven & Hell.

Giget var dessutom suveränt.

Dio gick bort i magsäckscancer 2010.

Aijo, albumet The Devil you know. Jag har aldrig varit så frälst i den. Musiken är duglig doom(ish)-metall och Dio sjunger ju bra men det påminner mig om de senare av Dios soloskivor som jag inte är så tänd på.

Det låter alltså inte alls som skivorna Heaven & Hell, Mob Rules eller ens Dehumanizer. Det är mycket tyngre och långsammare

Melodierna är inte särskilt minnesvärda. De fyra nya bonusspåren på The Dio years-samlingen är faktiskt bättre tycker jag. Speciellt snabba men tunga Ear in the wall.

Då Black Sabbath är som bäst finns det ljus och mörker. Tröstlöshet och hopp. Men på den här skivan är det mest bara mörkt.

Bildtext Tyr är enda skivan med ett specifikt tema. Nu var det vikingar som gällde.

Tyr (1990)

Många hatar den här skivan och i dag är den svår att hitta som cd. Den enda skivan med Tony Martin på sång som finns på Spotify är The Eternal Idol.

Tony Iommi har dock sagt att nu när Ozzy-sammansättningen börjar vara ett avslutat kapitel så har han planer på att damma av Martin-erans katalog och ge ut någon form av box med fokus på den perioden.

Ja tack!

Bildtext Tony Iommi, sångaren Tony Martin och trummisen Cozy Powell spelade på flera Black Sabbath-album. Bild: ullstein bild - Public Address/ All Over Press

Tyr är betydligt luftigare och ledigare än de två sista skivorna med Tony Martin. Cozy Powell trummar som besatt i öppningen Anno Mundi och The Law maker som följer är en energisk låt den med. Tänk en inte så aggressiv Judas Priest.

På Jerusalem blir det nästan AOR. Det är på det viset litet melodramatisk och mjäkig vuxenrock.

Tony Martin var anonym som frontman men han är en bra sångare. Han kommer de facto inte långt efter självaste Dio i sitt uttryck.

Det kan vara just det som var problemet med Martin, att han påminde för mycket om Dio i sitt sätt att sjunga.

Det var enda Black Sabbath-skivan med något slags tema. Vikingagrejen förekommer i flera låtar.

Det är på det viset litet melodramatisk och mjäkig vuxenrock ― Lasse Grönroos

Även om skivan innehåller alla sedvanliga Black Sabbath-element så är det väldigt mer polerat och snällt än normalt.

Valhalla har ganska tungt riff. Inte helt tokigt.

Semiballaden Feels good to me går mer i Journeys än djävulens fotspår.

Men om man gillar mjuk myshårdrock så varför inte? Inom den genren är Tyr en helt kompetent platta.

Bildtext Dios comeback i bandet kom litet vid fel tidpunkt, men plattan är hyfsat bra.

Dehumanizer (1992)

Tajmingen för en återförening med sjävaste Ronnie Dio kunde ha varit bättre. 1992 var Nirvanas och grungens år.

Dios solokarriär hade också sett sina bästa dagar. Lägg på ett rysligt skivomslag som till och med Manowar skulle ha refuserat och soppan luktar konstigt redan innan du doppat skeden i den.

Men även om Dehumanizer inte kan mäta sig med Heaven & Hell och Mob Rules så är den en gedigen stabil hårdrocksplatta. Då och då vill man lyssna på den.

Sällan orkar jag med hela från början till slut, men här finns en del bra låtar nog. Jag tycker skivans bästa låt är den allra sista som heter I. En bra medeltempolåt där det lyser om Dios teatraliska frasering och uttryck.

Bildtext Black Sabbath live med Dio 1981. Bild: /All Over Press

I After all (the dead) hör man redan tecken på det blytunga som skulle dyka upp igen med bandet Heaven & hell. Här är det ändå okej, det blir inte för segt.

TV crimes har samma vibbar som Neon knights eller Turn up the night. Iommis gitarrsolo är kött och potatis – inget extra –men bra.

Skivan tyngs av för mycket trist utfyllnad. Produktionen är neutral, de försöker som tur är inte låta grunge. En "helt okej" platta. Nästa patient.

Bildtext Ian Gillan från Deep Purple har själv konstaterat att visiten i Sabbath var ett misstag.

Born Again (1983)

Det har talats vitt och brett om vilket misstag det var att anlita Deep Purples karakteristiska vokalist Ian Gillan på sång.

Och visst, hans röst, skrik och skrän ropar Smoke on the water lång väg, men skivan har ett oförtjänt dåligt rykte.

Den innehåller faktiskt många väldigt intressanta och fungerande hårdrockslåtar med klös.

Den största kritiken vill jag rikta mot den dammiga och odynamiska produktionen som inte har åldrats väl. Det här antagligen den av alla skivorna som har det sämsta soundet.

Öppningen Trashed öser på som vilken god Purple-klassiker som helst. Om vi glömmer att det är Black Sabbath så är musiken fullgod som den är. Gillan tillägger faktiskt sångmelodier som Ozzy eller Dio aldrig skulle komma på.

Bildtext Born again-lineupen backstage på Reading-festivalen 1983. Gillan, Iommi, Butler och trummisen Bev Bevan. Bild: /All Over Press

Kusliga och mystiska Stonehenge är en av höjdpunkterna. Det är en instrumentell fiilis-låt med undervattensljud och synt och det är just så här jag vill ha min Sabbath! Spännande och vackert på samma gång.

Kantiga Disturbing the priest är någonting helt nytt för bandet. men det funkar bra. Mycket Ian Gillan-typiska skrik.

Och en ljudeffekt som det räckte timmar att fånga på band. De hade ett järnstäd i en vattenbytta och trummisen Bill Ward bankade på den och hissade ner den i vattnet för att spela in ljudet under vattnet.

Zero the hero är en annan favorit, tungt rullande och med järnhand styrd ödesmusik.

Digital bitch går i samma fotspår som de snabba låtarna på skivorna med Dio på sång.

Omslagskonsten hör förresten till de häftigare i bandets katalog!

Bildtext Comebackskivan skulle låta som 1970 men gör det inte alls. Däremot är minst fyra låtar av 1970-kvalitet. Bild: Black Sabbath 13 konvolut.

13 (2013)

Det räckte trettiofem år, men där damp den sedan ned, Black Sabbaths comeback-platta.

Inte heller denna gång utan tvister och problem. Trummisen Bill Ward låg i öppet och offentligt gräl med de övriga bandmedlemmarna över kontrakt och fyrk.

Därför spelar bara tre fjärdedelar av den ursprungliga kvartetten på 13. Brad Wilk från Rage Against the Machine värmer trumpallen med sin akter.

Bildtext Ozzy Osbourne varvade länge solokarriären med Black Sabbaths reunion-turnéer. Bild: ullstein bild - Brill/ All Over Press

Men till saken. Vill ni höra de goda eller dåliga nyheterna först?

Vi tar de goda. 13 inleds av fyra mycket starka låtar. Ödesmättade End of the beginning bugar i sin långsamhet och tystare pauser mot låten Black Sabbath och Ozzy gör en hedersvärd vokalprestation på albumet.

God is dead? är likaså tung och stämningsfull och sabla bra. Helt sjukt bra faktiskt, nu när jag lyssnar på den igen. Aj perkele, en så skön låt!

Gud är inte död – det bevisas senast vid 7’38’’ till 7’53’’ där maestro Tony Iommi levererar ett av karriärens finaste gitarrsolon någonsin. Jag bara fullkomligt älskar just det här solot som kommer som socker på botten långt in i låten.

Vi hör ekon från Master of Reality-tiden i de två första numren.

Tredje låten The loner håller lika hög standard. Det är nästan skamligt bra gjort av en bunt gamla gubbar med för mycket pengar på kontot.

Jag bara fullkomligt älskar just det här solot! ― Lasse Grönroos om God is dead?

Nu måste vi tala om producenten Rick Rubin. En av de riktigt stora, om inte största, namnen anlitades för den här skivan.

Men han talade lite strunt. Rubin sa att de ska göra en skiva som liknar de allra första Black Sabbath-albumen. Här pratade den gode Rick i nattmössan. Åtminstone delvis.

Senast i Zeitgeist blir det uppenbart vad som sker. Den här svävande och vackra halvinstrumentala parentesen med organiska pukor är en ny Planet caravan. En mycket bra sådan.

Bildtext Geezer Butler skrev största delen av bandets texter. Bild: /All Over Press

Och här kommer vi in på de dåliga nyheterna. 13 "låter" inte ett dyft som gamla Black Sabbath. Det är moderna sound, modern produktion och Ozzys röst låter inte som 20-åriga Ozzy. Ozzy Osbourne låter de facto glad på den här skivan.

Ja, glad. Så glad som mörkrets prins nu kan låta. Men lycklig, och säkert var han glad att få sjunga bredvid Tony och Geezer i studion igen.

Själva låtarna är bra eller som de fyra första visar helt jättebra, men Zeitgeist visar att de försökt göra en pastisch på sig själv.

Det är den första Black Sabbath-skivan med Ozzy där de inte antagit en helt ny riktning, utan valt att blicka bakåt.

Om du aldrig har hört dem förut så kvittar allt det här, för du har en tung, melodisk, välproducerad skiva där även de sämre spåren är ganska bra.

Men det låter absolut inte som 1972. Ljudet är inte det samma. Studions matta har dammsugits, det ligger inte halvrökta jointar på den och den har inte pissfläckar från efterfester som gått lite för långt.

Efter början går det litet neråt, men Dear father är bra den med och det finns en bunt bonuslåtar för diverse versioner av skivan. De är också ganska bra.

Summa summarum är detta en klart godkänd comeback-platta för vänner av den mer stoner-tunga sidan av bandet.

Bildtext Headless Cross är en bortglömd pärla i diskografin. Tony Martins bravurskiva.

Headless Cross (1989)

Den nästbästa av Tony Martins skivor med bandet. Antecknar du? Ett gammalt gravstenskors och dimma på konvolutet. Ett syntigt intro med kusliga ljud.

Det här kan bara bli bra. Efter introt The gates of hell startar motorn med aristokratiskt aktningsvärt gitarrspel av Tony Iommi i låten Headless cross. Tony Martin tar i med kraft i sången och det funkar som det ska.

Låten byggs upp mot den mäktiga refrängen som är kraftfull. Tony Martin gör ett gott jobb. Likaså den erkänt duktiga trummisen Cozy Powell.

Det är allvarsamt med en skarp produktion.

Devil and daughter är ren 1980-talspudelrock. Bra sådan. Starka melodier och melodramatiska ylanden.

Jag bara ser framför mig 59-åriga kameramän som vilt zoomar ut och in och gör konstiga ryckiga panoreringar för att tilltala ungdomen. Minns ni tv-programmet Jyrki? Inte jag heller, men de kunde det.

Grejen med Headless Cross är att bandet spelar jättetajt, vokalisten är i sitt esse och låtarna är välskrivna. Det är inte Vol. 4 men bra mycket bättre än mycket annat som släpptes 1989.

Kill in the spirit world låter väldigt mycket som Europe, minus det svengelska uttalet.

Black moon rockar trovärdigt.

Inom sin egen viktklass är Headless cross en ypperlig rockskiva.

Bildtext Seventh Star var egentligen menad som Tony Iommis soloskiva.

Seventh Star (1986)

Tiden är en lustig liten gynnare. När jag var yngre skrattade jag skitigt åt den pinsamma musikvideon till No stranger to love. Nu är det annat ljud i skällan.

Det är vuxen vuxenhårdrock för vuxna män i mustasch med eller utan medelålderskris ― Lasse Grönroos

1986 fanns inte Black Sabbath längre. Det fanns bara gitarristen Tony Iommi solo. I den andra ringhörnan stod Ozzy Osbourne som jublande vinnare medan Tony var mer eller mindre däckad.

Ozzys solokarriär hade pekat spikrakt uppåt och han var aktuell med den syntmelodiska skivan The Ultimate Sin som hade gett honom hans första stora hit: Shot in the dark.

Bildtext 1985 gjorde Black Sabbath en engångs-reunion med Ozzy på Live Aid. Alla var bakfulla och orepade. Bild: /All Over Press

Som enda kvarvarande medlem av Black Sabbath ville Tony Iommi i stället göra en soloskiva med lite annorlunda musik. Han bläddrade än en gång i sin lilla violetta bok med ex-Deep Purple medlemmars telefonnummer och slog en signal till polaren Glenn Hughes som sjungit och spelat bas i Purple efter Ian Gillans tid.

Det här var första skivan utan Geezer Butler på bas. Dave Spitz hanterade basen, Geoff Nicholls keyboards och Eric Singer som i dag är känd från Kiss, spelade trummor.

När skivan var klar insisterade skivbolaget på att den skulle gå under namnet Black Sabbath. Det blev en kompromiss: på konvolutet stod det “Black Sabbath featuring Tony Iommi” på den ursprungliga utgåvan.

I dag älskar jag den här skivan. Det är vuxen vuxenhårdrock för vuxna män i mustasch med eller utan medelålderskris.

Jag är i den här åldern själv så häääär nära att köpa en läderväst och en moped (inte mustasch dock). Då sitter det bra med litet No stranger to lööööve.

Då jag sitter vemodig på farstutrappan och tittar på vinschställningen jag skruvat hela sommaren på. Nu ligger den i bitar för den gick sönder första gången jag skulle använda den.

Då ger Seventh star mig lite tröst i tillvaron. När jag var kring 17 år så krattade jag en höst backen utanför lekstugan på vårt landeställe. Och jag lyssnade med min kassett-walkman på en Black Sabbath-samlingsskiva som innehöll Ozzys produktion plus ett par låtar med Dio, en med Gillan och låten Seventh star med Hughes.

Jag vet inte varför jag får denna flashback till mitt krattande varje gång jag hör låten, men den är fortfarande en stor favorit. Det är tungt och skönt rullande, men inte den sortens stoner rock som till exempel Master of Reality bjöd på.

Glenn Hughes är också en av mina favoritröster inom rocken. Dessvärre var han i ganska dåligt skick vid den här tidpunkten. Han hade grava drogproblem och man kände knappt igen honom, lätt överviktig med pudelfrisyr och skägg.

Efter blott fem gig på turnén så fick han foten och ersattes av Ray Gillen.

Överlag är det en skiva av det litet snabbare slaget. In for the kill och Turn to stone till exempel har käcka cymbaler och en bra drive.

Sphinx (The Guardian) är det obligatoriska stämningsnumret som fungerar som intro för skivans höjdpunkt. Titelspåret har ett gediget Tony Iommi-riff, ett majestätiskt tempo och ett mystiskt budskap. Så sabla bra!

I Danger zone flirtar bandet med kontemporär glamrock. Dokken till exempel är inte en helt fel jämförelse.

Heart like a wheel är något slags bluesig "slovare" som Gary Moore kunde ha gjort innan han blev helt blues.

Det finns definitivt stunder och platser för Seventh star. Och de kommer allt oftare, på gott och ont.

Bildtext Jazz och trumpeter. Sista Ozzy-skivan behöver en trigger varning.

Never Say Die! (1978)

På Ozzys svansång i bandet svirade det ordentligt ut i flumterritorium. Avantgard-jazzen och syntorgierna fick väl Ozzy att ta till flaskan igen och det var ingen överraskning att Van Halen körde över huvudartisten då de värmde upp dem på turné.

Ozzy hatade vissa låtar så han vägrade sjunga dem. Avslutande Swinging the chain måste sjungas av trummisen Bill Ward.

Bildtext Ozzy live med Black Sabbath 1978 med den kända "snäckan" i bakgrunden ovanför trummorna.. Bild: /All Over Press

Men det är ingen dålig skiva. Tvärtom. Never say die! har mognat med åren och om vi förbiser de bisarraste spåren på plattan så finns här mycket intressant att upptäcka.

Öppningen Never say die är lika käck som bandets lustiga uppträdande på Top of the pops 1978.

Inget att tillägga här, titelspåret funkar klockrent. Man kan till och med dansa till den!

Sedan kommer tre låtar i rad som är över sex minuter långa.

Ozzy hatade vissa låtar så han vägrade sjunga dem

Black Sabbath tar en sväng till vänster fast skylten visar åt höger i Johnny Blade som är syntdriven.

Shuffle-marsch-trumkompet tuffar som ett tåg och för låten ihärdigt framåt.

De fina 1970-talssynteffekterna är coola som Jane Fonda i filmen Barbarella eller kapten Kirk på USS Enterprise kommandobrygga.

I Junior's eyes svänger de ännu längre av från huvudvägen. Det är inte Iron man precis, men en fungerande rocklåt.

Till skillnad från föregående skiva Technical Ecstasy är produktionen kanske inte lika bra. Trummorna kunde ha mått bra av ett aningen "blötare" sound. Det är lite torrt nu.

A Hard road är en rockig klagovisa, varken jättebra eller jättedålig.

Shock wave är lite trött.

Sedan kickar knarket in och senast i Air dance tappar man fattningen. Efter 34 sekunder rockriff blir det pianojazz i aulan. Tanter och farbröder i frack äter kanapéer och använder fina ord som "diskurs" och "strukturella problem" medan de knäpper fingrarna i takt till Black Sabbath.

Vid 3’54’’ är det ren jazz och progressiv sådan.

"Huj helvete" tänker du kanske. Jag vet. Inte blir man glad och blir man så hålls man inte.

Vänner av Yes lystrar kanske extra noga. Det fortsätter i samma stil mot slutet av skivan.

I Breakout börjar de leka med trumpeter. O söta öde! Den här låten var strået som knäckte Ozzys kamelens rygg. Han vägrade sjunga eländet, som fick bli instrumental.

Och nog är det ju skeida, inte kan man annat säga.

När skivan redan ligger i diket så gör den en sista dödsryckning när trummisen sjunger trista Swinging the chain.

Kom ihåg att 1978 var punkens guldår.

Vid 3’54’’ är det ren jazz och progressiv sådan

Som helhet är skivan ändå bättre än sitt rykte, men den är den svagaste av Ozzys skivor. Om jag skulle vara tvungen att jämföra 13 med den här skulle jag omöjligt kunna säga bu eller bä. De är så fullständigt olika på precis alla vis.

Det fina med Never say die! är att det känns fräscht att höra den här sidan av Ozzy-erans Black Sabbath då man lyssnat sönder Paranoid och debuten och blivit övermätt på dem.

Bildtext Dios andra skiva med Black Sabbath är ungefär lika bra som Heaven & Hell.

Mob Rules (1981)

Det är en hårfin skillnad mellan de två första skivorna som Dio sjöng på. Båda innehåller klassiska låtar.

Det kör igång rakt på sak med Turn up the night, en riktigt typisk rockstänkare för Dio. Den är i princip en exakt likadan sorts öppningslåt som Neon knights på skivan innan.

Voodoo får huvudet att gunga i takt och Dio låter ju alltid större än livet.

The Sign of the southern cross har samma funktion som Children of the sea på skivan innan. Det är på grund av låtar som dessa som Dio hörde till eliten av hårdrockssångare. Redan den mullrande basen skulle vara värd en egen artikel. Black Sabbath är sååå i lågor under deras andra riktigt klassiska period. Det handlar förstås om kristallbollar, kors, regnbågar, tomtar och troll och annat viktigt.

Instrumentala E5150 användes länge efteråt som bandets introtape. Demoniska röster och mystiska ljud. Fulla poäng!

Och sedan rakt på skivans hårdaste låt, The Mob rules, med sin legendariska refräng "If you listen to fools – the mob rules!"

Country girl har ett hävt Iommi-riff och ett torrt sound. Det är inte synttungt med reverb som om det var inspelat i en stor tom fabrikssal utan det är bara tungt och "in your face" som man säger på franska.

Det är så här jag vill ha min Black Sabbath med Dio på sång. De kunde ha grävt fram The Mob rules och tagit en lyssning över ett par öl innan de spelade in skivan The Devil you know under namnet "Heaven and Hell" 2009.

Bildtext Titelspåret är bandets bästa låt någonsin.

Sabbath Bloody Sabbath (1973)

Sabbath bloody sabbath är Black Sabbaths bästa låt någonsin. Punkt.

Den har ett riff att dö för, ett fullständigt gudomligt gitarrsolo, en pinad sång av Ozzy, en fluffigt vacker c-del där allt är frid och fröjd. Tills Hin onde igen kommer och river dig i öronen och det bär iväg igen.

Tyvärr har låten ett register som har visat sig vara för svårt för Ozzy på äldre dagar, så den har inte framförts live på årtionden. Bara lite riff från den.

För vissa gamla gardets fans var det här den första skivan där kurvan började peka neråt.

Efter Vol. 4-turnén var de fullständigt utmattade och när de återvände till studion var de tomma i skallen. De hade idétorka och det märks i att de absoluta höjdpunkterna är få.

Bildtext Ozzy gjorde sitt kända grodhopp redan på sjuttiotalet. Bild: /All Over Press

Skivan motsvarar Led Zeppelins Houses of the Holy, den är lite “lugnare” jämfört med det som kom före och efter.

Gitarrplinket i Fluff fyller som vanligt sin plats. Men den åtföljs inte av något monsterriff som drar ut dina baktänder utan bedövning. I stället blir det glatt svängiga Sabbra Cadabra. Som i och för sig är jättebra.

Sabbath bloody sabbath är Black Sabbaths bästa låt någonsin ― Lasse Grönroos

I studion bredvid spelade Yes in sin skiva Tales from the Topographic oceans och deras syntguru Rick Wakeman tittade in för att lägga litet syntmagi på Sabbra Cadabra.

Killing yourself to live är en av höjdarna, med alla klassiska ingredienser för en god häxbrygd. Lyssna noga på gitarrsoundet och njut!

Bill Ward slår på trummorna för brinnande livet och man ska aldrig underskatta herr Osbourne.

Det lär ha varit en glad och givande studiosession, enligt Iommi i en färsk intervju i Sweden Rock Magazine.

Bildtext Under en kort tid hade Tony Iommi rakat av sin legendariska mustasch. Här i skogen 1973.

Experimentlustan tog vid på den här skivan och det är mycket synteffekter och psykedeliska detaljer som alla inte gillar.

För första gången gav musiktidningarna tummen upp för skivan. Tidigare hade bandet avfärdats som oväsen men nu började till exempel Rolling Stone att fatta galoppen.

För Spiral architect anlitades en orkester och Geezer Butler skrev riffet till A National acrobat.

Några dåliga låtar finns här inte, men en del litet udda grejer kanske. Det bör ännu tilläggas att skivan har bandets allra snyggaste omslagskonst.

Bildtext Ingen annan skiva drabbades av lika många motgångar som Tony Martins första, men jag hyllar denna lysande platta!

The Eternal Idol (1987)

Den trettonde Sabbath-skivan hade sannerligen otursnumret. Men den är min favorit av Sabbath-skivorna utan Ozzy eller Dio. De senaste åren har jag märkt att jag allt oftare tar fram just The Eternal Idol om jag vill ha en skönt gotisk stämning.

Det var antagligen bandets mest konfliktfyllda period och den mest otursföljda tiden för Iommi. Skivinspelningen var en mardröm och de berömda roterande studiodörrarna behövde inte samla damm när medlemmar kom och gick. I något skede var säkert också din mamma vokalist i Black Sabbath för en sekund.

Bildtext Geezer, Tony och långvarige keyboardisten Geoff Nicholls. Bild: /All Over Press

Tony Martin gjorde sin debut i bandet och hans röst är väldigt snarlik Ronnie Dios. Han har samma sorts frasering och sinne för att använda rösten dramatiskt. Fast han inte har riktigt samma omfång som Dio så är Martin en enastående vokalist och den här skivan bjuder på många exempel på det.

I något skede var säkert också din mamma vokalist i Black Sabbath för en sekund ― Lasse Grönroos

Öppningen The Shining är helt lysande. En varierande och händelserik låt med både snabba och stillsammare delar.

Ancient warrior bjuder på härligt åttiotals-gitarrsolo. Hard life to love har attityd och till albumets bästa låtar hör rockiga Born to lose där Martin och Iommi lyser tillsammans.

Varför har även denna skiva så dåligt rykte?

Dels därför att folk inte kan komma över att mamma och pappa inte längre ville leva tillsammans och att pappa hade en ny flickvän.

Och sedan har ju musiken så gott som ingenting gemensamt med vad de gjorde under den klassiska tiden. Det finns spår av Dio-erans låtskriveri, men det är mer polerat och melodiskt hårdrockigt.

Regnskimrande asfalt och nattlig storstadsromantik.

Problemet med Tony Martin var att han saknade den karisma och scennärvaro som galna Ozzy eller bossiga Dio.

Nightmare är ett till alldeles ypperligt spår.

Den traditionella gitarrplinkeplonk-stunden heter här Scarlet Pimpernel. Lika bra som någon anna dito från valfri Black Sabbath-skiva.

De brukar följas av någonting bra. Det stämmer även denna gång. Lost forever har häftiga riff, trovärdig sång och en medryckande melodi.

Skivan avslutas med mörka titelspåret med dramatiska trummor och synteffekter. Det blir inte bättre än så.

Det här är den enda Sabbath-skivan med Tony Martin på sång som finns på Spotify.

Bildtext Vol. 4 producerades av bandet självt.

Vol. 4 (1972)

Direkt rakt på sak med ett oemotståndligt riff i Wheels of confusion och psykedeliskt budskap av Ozzy.

Mitt eget intryck av Vol. 4 är att den är snäppet mer “vuxen” än de tre första skivorna. Men en kolossal klassiker är den ju. Bandet producerade dessutom skivan helt själv.

Den bara växer och växer. Jag får nästan gåshud i andra spåret Tomorrow's dream när Ozzy sjunger "Well I'm leaving tomorrow at day break. Catch the fastest train that I find".

Gitarren och basen impregnerar hela din kropp, framförallt om du lyssnar med hörlurar eller bättre stereo än någon skräppig mobiltelefonhögtalare.

Sedan kommer vaktmästaren och släpar ut dig med ett stadigt tag om fötterna i superduperfantastiska Supernaut ― Lasse Grönroos

Changes är en av deras bästa pianoballader, kanske DEN bästa. Så otroligt vackert.

Ozzys duett med dottern Kelly på 1990-talet ska vi däremot inte tala om nu. Jag måste tvätta händerna bara av att tänka på det. Brrrr.

Nå, albumets psykedelistund heter FX och är en samling konstiga ljud där de lekt med delay-knappen. Klart att sådant funkar!

Sedan kommer vaktmästaren och släpar ut dig med ett stadigt tag om fötterna i superduperfantastiska Supernaut. Jag vet inte vad en “supernaut” är man jag har alltid misstänkt att det är två sådana som pryder skivan Never say dies konvolut. Den är en helt klar topp-fem-låt av bandet.

Och som om inget hänt kastar de till följande ur sig gigantiska Snowblind, bandets episka hyllning till kokain. “Feeling happy in my vein – Icicles within my brain (cocaine)”. Hur i helvete kan någon komma på så genialiska riff?! Gång på gång!

Det är tekniskt omöjligt att skriva bättre låtar än Supernaut och Snowblind.

Bildtext Bill Ward live på sjuttiotalet. Bild: /All Over Press

Det var kring den här tiden som supandet och knarkandet redan började orsaka problem. Det andra tog nästan livet av trummisen Bill Ward då de sprejade hela hans kropp med guldfärg efter att han hade slocknat. Kroppens porer kan inte längre andas om man gör så och Bill var på vippen att dö av skämtet.

Cornucopia är tung så det förslår men litet mer dämpad. Bill hatade låten.

Instrumentala Laguna sunrise ger en välbehövlig andningspaus.

St. Vitus dance är lite lustig. Psykedeliskt tung och det låter väldigt Sabbath men kanske inte lika slående som någon N.I.B. eller Sweet leaf.

Avslutande Under the sun är ljudet av kontinentalplattorna som gnider sig mot varandra tills någonting lossnar och Ozzy kliver in genom dörren för att fråga om det finns te. Sedan häller han någonting vitt i koppen och ingen minns de följande två veckorna.

Vol. 4 och Master of Reality är väldigt liknande skivor. Stenhårda klassiker och exempel på bandets tyngsta sida.

Bildtext Debuten gjorde revolution men har inte åldrats lika värdigt som de senare skivorna av bandet.

Black Sabbath (1970)

Här började allting. Och nu menar jag inte bara Black Sabbaths karriär, utan hårdrock över huvud taget. Meningen med livet. Bandet själv kom inte på idén med regnet och kyrkklockan i introt men konceptet med den musikaliska motsvarigheten till en skräckfilm kristalliserades i modern av alla självbetitlade låtar.

Den är kuslig, långsam, sedan snabb och det legendariska riffet i början är som bekant djävulens tonföljd som det var förbjudet att använda i musik under medeltiden.

Skivan spelade in under två dagar i oktober 1969. Två dagar!

Som barn brukade jag stirra fascinerat på Fantomen-tidningens bakpärm där skivklubben hade frimärksstora bilder på skivomslag och ett par ord om musiken. Typ "stenhårt ös".

Black Sabbaths debut, ZZ Tops Degüello, Gary Moores Back on the streets och Kiss Creatures of the night är några av omslagen som fångade min uppmärksamhet och fick min fantasi att skena iväg.

De ockulta grejerna som bandet fick en massa skit för var inte ens alltid deras fel. Det var skivbolaget som lade ett inverterat kors på inneruppslaget utan att fråga bandet.

The Wizzard är en kul, nästan glad, låt som med sitt karakteristiska munspel alltid får mig att le. Fantastiska texter dessutom. Notera koklockan.

De riktigt old school-fansen tycker att det här är bandets bästa och viktigaste skiva. Kanhända är skivan den viktigaste eller en av de viktigaste, åtminstone var det den första i sitt slag. Men den är definitivt inte den bästa.

"Hur så?!" undrar nu många upprört.

Om vi förbiser det uppenbara nyskapandet i titellåten så är faktiskt en stor del av skivan rena rama bluesrocken. Sådant var kutym år 1970, och Black Sabbath gjorde sin egen twist på det.

Men deras riktigt finslipade originalitet kom bäst fram på senare skivor. Oavsett dessa brister eller variationer, kalla det vad du vill, så är det ju en tiopoängare.

Det är gitarronani och jammade ― Lasse Grönroos

Fjärde spåret N.I.B. är skivans bästa låt. Ett odödligt riff och en låt som är lite mer lättsmält än den segkrypande titellåten. Det är hårdrock på riktigt. Ruskigt bra.

Covern Evil woman gillades inte av bandet men skivbolaget insisterade. Ursprungligen gjordes den av bandet Crow 1969. Som första singel floppade den dessutom. Jag gillar nog den.

På den amerikanska versionen av albumet ersattes Evil woman med Wicked world.

De segare bitarna och slötunga jammandet i Sleeping village som går över i Warning känns inte helt 100 procent fräscht i dag.

Det är gitarronani och jammade, sådant som Deep Purple och Led Zeppelin höll på med i början av sjuttiotalet, då de kunde dra ut på Mandrake root eller Dazed and confused till en halv time. Sådant har inte åldrats väl.

Jag klappar artigt efter numret, men N.I.B. är mera min tekopp liksom.

Avslutande Wicked world är ett evighetslångt bluesjam med mycket trumsolon och det har nu sist och slutligen inte så mycket att göra med någonting. Det enda som gör det häftigt är Ozzys röst och det rostigt vassa gitarrsoundet.

Jag är övertygad om att den där fabriksolyckan där Tony Iommis högra hands fingerspetsar kapades var gnistan som födde hårdrocken.

Eftersom han tappade känseln i fingertopparna på strängarna så måste han kompensera det med en hårdare och robustare spelstil. De tunga riffen kom till på grund av det här. Tack och lov.

I åratal förvarade Iommi sina hemgjorda “fingerspetsar” i sin cigarettask. Han tillverkade dem själv av smält plast och läder och lade dem som “kupor” på fingertopparna. Det var dessa som vidrörde strängarna. Debuten startade en revolution men uttrycket var inte helt finslipat ännu.

Bildtext En rent kriminellt underskattad pärla.

Technical Ecstasy (1976)

Den här är så förbaskat bra! När den kom ut gick det inte så bra för vare sig skivan eller bandet, men just nu i år är den aktuell som en ny snofsig deluxebox.

Det fanns en tid när jag var yngre då jag alltid brukade sätta på den här skivan när jag ramlade hem bortåt småtimmarna från någon fest. När allt kändes tungt gav den en sorts tröst.

Backstreet kids är fräsch och medryckande. Ozzy är i toppform på hela skivan. Lidande, elak, förvirrad. Ozzy sjunger inte låtar – han lever dem, känns det som.

Rock ‘n’ roll doctor är kantig och svajig och ack så skön.

Det kanske största experimentet i bandet historia är spår nummer tre, balladen It's alright, som sjungs av trummisen Bill Ward. De gjorde till och med en musikvideo till låten. Och Bill gör det med bravur.

Ozzy sjunger inte låtar - han lever dem ― Lasse Grönroos

Jag undrar hur många som visste vems låten var då Guns n’ roses spelade den live på nittiotalet?

Ozzy var på väg ut för första gången kring den här tiden och han ersattes för en väldigt kort stund av Dave Walker.

Bildtext Tony Iommi, mannen i svart, klädde sig i vitt 1977. Bild: /All Over Press

I en färsk intervju mindes Tony Iommi ändå att repetitionerna på Ridge Farm i Sussex i sydöstra England var mycket kul. Några år senare skulle Ozzy spela in sina första soloskivor i samma luftiga lada.

Själva skivan spelades in i USA i Florida. I rummet vägg i vägg fick Eagles upprepade gånger avbryta sina sessioner när de spelade in en skiva vid namn Hotel California. Black Sabbath var för högljudda. Ju.

Herrejävlar – skivan är ju helt guld från början till slut ― Lasse Grönroos

Plattan var ganska långt Iommis barn. Tillsammans med keyboardisten Gerald “Jezz” Woodroffe skapade han ett helt nytt sound och en helt ny inriktning för bandet.

Och det fungerar som handen i handsken! You won't change me är ruskigt cool. Synthen är i fokus och ger en retrofuturistisk kylig känsla av hopplöshet och fara som ingen distpedal eller growlingsång kan drömma om att uppnå.

Bildtext Ozzy är inte bandets bästa sångare, men den bästa tolkaren av bandets musik. Bild: /All Over Press

Den nya riktningen var dock förvirrande för de gamla fansen och skivan sålde ganska dåligt. Den sålde sämre än Sabotage som i sin tur sålde sämre än Sabbath Bloody Sabbath.

Men herrejävlar – skivan är ju helt guld från början till slut. Idel lysande eller sjukt lysande musik.

Gypsy. Jag kunde skriva en roman om bara den. Lyssna själv!

Allra bäst är sista spåret Dirty women, den enda låten från skivan som de spelade efter återföreningen.

Lugna She's gone är än en gång det lugna avbrottet som de är så bra på på sina skivor.

Bildtext Ronnie Dio hade stora skor att fylla efter Ozzy men gjorde bandet till något helt nytt och enastående.

Heaven & Hell (1980)

Då jag funderar på bandets hela diskografi och musiken som en helhet så måste jag sätta in skivorna i både sin egen tid och i ett större tidsperspektiv.

Det skulle vara för lätt för sig att ranka enbart Ozzy-erans skivor som de bästa med Ronnie James Dios näst i tur.

När Dio lämnade Rainbow och fattade mikrofonen efter Ozzy så var det en himmelsk kombination. Och en räddning för bandet.

Bandet fick den nytändning de behövde efter de jazziga utsvängningar de gjort på Never Say Die!

Ronnie Dio var en annorlunda vokalist. En måhända tekniskt bättre sångare än Ozzy, men dock inte lika integrerad i låtarnas budskap.

Dio framförde fantastiska sagolika historier, som en sagoberättare, medan Ozzy liksom var bladen i själva sagan.

Nå, onödigt att jämföra dem.

Bildtext Horns up eller horns down Ronnie? Bild: /All Over Press

Lyssna bara på stämningsfulla och dramatiska Children of the sea. I själva verket lönar det sig att lyssna på liveversionen på skivan Live Evil från 1982, som blev Dios svansång i Black Sabbath. Åtminstone för en lång stund.

Den tydligaste skillnaden mellan Heaven & Hell och albumen innan är att vi nu talar om en helt annan sorts produktion. Det låter inte över huvud taget som Master of reality eller ens Technical Ecstasy.

Men Tony Iommis riffmaskin var väloljad och bandet var hungrigt och på hugget.

Trummisen Bill Ward var i och för sig närmast törstig och hoppade av efter halva turnén för att ägna sig åt att förkovra sig i sin alkoholism.

Det är en av de där betongvältslåtarna som kör över allt annat ― Lasse Grönroos om låten Heaven & Hell

Tematiskt flyttade sig texterna mer mot Rainbows tomtar och troll-lyrik men det låg bra i tiden och Dio var en mästare på sagoberättande.

Det är också ett sant nöje att bara lyssna på Iommis gitarrspel i till exempel Lady evil eller Die young.

Syntarna i en mer åttiotalsaktig tappning lyfter den senare nämnda låtens ensamma sorgsna gitarrmelodi till en filmatisk nivå innan rocklåten kör igång med frenesi och en arg Dio i sitt esse.

Skivan är ändå inte felfri. Walk away och Wishing well hittar inte riktigt hem även om de är ganska bra låtar.

Men det kompenseras väl av att titelspåret har ett av Black Sabbaths topp tre bästa riff.

Jag minns Freddie Mercurys minneskonsert på Wembley 1992 där den samlade rockgräddan hyllade Queens framlidne vokalist. Då Tony Iommi kom ut på scen drog han igång en kort snutt av Heaven & Hell-riffet och Brian May hakade på.

Så enkelt, så genialiskt och så kännetecknande för Tony Iommi och Black Sabbath. Så. Jävla. Bra.

Det är en av de där betongvältslåtarna som kör över allt annat.

Behöver jag tillägga att skivan har ett av bandets snyggaste konvolut?

Bildtext Juristerna bankade på studiodörren under inspelningen vilket avspeglas i musiken.

Sabotage (1975)

Bandets eskapader i kulisserna av Sabotage med knark, galenskaper och juridiska problem är vida dokumenterade. Liksom Bill i sin frus röda strumpbyxor på omslaget.

En av bandets och hela hårdrocksgenrens viktigaste låtar finns på Sabotage. Om de uppfann hårdrocken med låten Black Sabbath 1970 så förädlade de den i Symptom of the universe till ädelmetall.

Det tuggande snabba riffet är stengrunden som all thrash-, grind-, death-, you name it-metal står på.

Man kan höra framtidens Iron Maiden eller Metallica i låtens uppbyggnad. Från en regelrätt käfträttegång vid korvkiosken på fredag kväll till baksmällan följande morgon i en främmande säng.

Ljus och mörker.

Låten är mångfacetterad och med typiska progressiva tempobyten är den en bergochdalbana av bästa sort.

Från en regelrätt käfträttegång vid korvkiosken på fredag kväll till baksmällan följande morgon i en främmande säng ― Lasse Grönroos

Liksom hela skivan. De instrumentala Don't start (too late) och Supertzar bidrar till att bredda stämningen; från akustiskt gitarrplink till ödesmättad “Ooooo-ooo, Aaaaa-aaaa” körsång.

På Sabotage fortsatte bandets experimenterande (inte bara med kokain) som hade inletts på föregående Sabbath Bloody Sabbath två år innan.

Bildtext Tony och Ozzy live när det begav sig. Bild: Copyright Ian Dickson/Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Öppningslåten Hole in the Sky får mig alltid att tänka på den där gången i tonåren när jag krattade backen ute på sommarstugan. Jag vet inte varför, men jag hoppas intresseklubben antecknar.



Oavsett är det en stenhård öppning.

Öppningslåten Hole in the Sky får mig alltid att tänka på den där gången i tonåren när jag krattade backen ute på sommarstugan ― Lasse Grönroos

Någon sade att Ozzy Osbourne alltid gjort bäst ifrån sig då han varit pressad och i knipa. Det stämmer både på Blizzard of Ozz (avskedad och nersupen), No More Tears (trodde han hade MS), Ordinary Man (Parkinsons-diagnos) och Sabotage (juridiska problem).

Speciellt Ozzy lyser med en extra energi och ilska som säkerligen de kaotiska omständigheterna och det ohälsosamma levernet bidrog till.

Det hörs att han är fi**ig på riktigt i avslutande The Writ. Ordet betyder "stämning" och är en av ganska få låtar som Ozzy själv skrev texten till.

Jumaleissön (ursäkta min franska) vilken pärla i diskografin! ― Lasse Grönroos om Sabotage

Bandets tidigare manager Patrick Meehan väckte åtal mot bandet efter att de gett honom sparken. Under inspelningarna var de mitt inne i en tung rättegångstvist och de kände att de blev "saboterade" av sitt gamla management.

Ozzy spyr ut hat över Meehan och managementet som försnillat deras pengar.

Studions svängdörrar gick av och an när diverse advokater och knarkdealers kom och gick medan bandet försökte skapa stor konst.

Faktorer som kunde ta knäcken på många andra band styrdes magnifikt in i musiken med klart och tydligt fokus och budskap.

Och så har vi närmare tio minuter långa Megalomania. Jumaleissön (ursäkta min franska) vilken pärla i diskografin! Ännu en kandidat till "bästa Black Sabbath-låt".

Ozzy låter pinad (igen) och de intrikata riffen poängterar att det är blodigt allvar. Än är det lugnt och vackert och än är det tungt och svårt. I samma låt.

Vid 3’19’’ kommer höjdpunkten. Efter litet pianotakter räknar en koklocka in ett nytt energiskt riff som tar tag i din krage och ditt bälte och eskorterar dig ut på gatan, som portieren efter att du spillt ett stop för mycket på de andra kunderna. Oemotståndlig hårdrock.

Bildtext Stoner-rocken föddes ur Master of realitys nedstämda toner.

Master of Reality (1971)

Det är en hårfin skillnad mellan bandets tredje och andra album. Trean har ett mörkare sound eftersom Tony Iommi stämde ner gitarren på den här skivan.

Men rökigt är det i början av sjuttiotalet i Sabbath-camp. Inledande Sweet Leaf inleds med en ordentlig rökhosta och det är naturligtvis jazztobaken de lovordar.

När Master of Reality-färden är avslutad undrar man bara vad fan som just hände och var man kan köpa en ny biljett ― Lasse Grönroos

Vi talar inte bara om en tiopoängare här, vi talar om eliten av tiopoängare inom rockalbum.

After forever gungar skönt som en vinglig cykel med bekväm sadel och jag inser i skrivande stund att jag gungar med huvudet i takt med musiken där jag sitter och skriver på ett kafé med utsikt över järnvägsspåren i Böle. Skärpning Lasse!

Det intressanta med After forever är att texterna är rättframt kristna. Följande citat till exempel går inte att misstolka. Bandet bar ju dessutom stora rättvända kors runt halsen på sjuttiotalet.

Could it be you're afraid of what your friends might say

If they knew you believe in God above?

They should realize before they criticize

That God is the only way to love ― After forever

Bandet har ännu inte börjat experimentera så hårt med andra instrument än de centrala gitarr, bas, trummor och sång. Men de tar ut allt av vad de har till förfogande.

Det är tungt och melodiskt och skivan gav fröet till två hela musikstilar som uppstod åratal senare. Genren “stoner-rock” föddes av After forever. Och genren “doom-metal” föddes av Into the void.

Bildtext Säg "Spela Paranoid!" Bild: WENN.com

Det kantigt medeltida instrumentala mellanspelet Embryos funktion är att perfekt bygga upp den stundande åskstormen vid namn Children of the grave.

Bill Wards trummor låter som regn mot fönsterbräde av plåt och Tony Iommis riff får åskgudarna att skita ner sig.

Det är stolt, vågat och den musikaliska motsvarigheten till King Kong som slår sig på bröstet på Empire state buildings tak. Även här kommer det tempobyten och c-delar som för historien framåt i kringelikrokar för att sedan återgå till det gudomliga sågande riffet.

Att vad handlar det om? Krig förstås, vad annars.

Bill Wards trummor låter som regn mot fönsterbräde av plåt och Tony Iommis riff får åskgudarna att skita ner sig ― Lasse Grönroos

Skivan bara växer och växer. Fast jag hört den tusen gånger sugs jag fullständigt in i Master of realitys karga värld medan jag promenerar runt Tölöviken.

Nej, jag förs bort från Tölöviken till Vietnamn-kriget, kalla kriget och papperskriget.

Instrumentala Orchid med enkelt gitarrspel är en andningspaus. Som ett vapenstillestånd. Du sitter nu gungan och bläddrar i broschyrer med trädgårdsmöblemang. Solen skiner och allt är skönt och du har kall flädersaft.

Sen kommer Lord of this world. Nu är du tillbaka i skyttegravarna på västfronten med fejset i gyttja och åskmullret hörs. Eller är det pansarvagnar? Vad det än är så är det soundtracket till ond bråd död.

Albumet är en resa genom olika stämningar. Som vackrast är de i balladen Solitude. Jag tänker på Robin Hood och Sherwood-skogens grönklädda hjältar kring en brasa. Ozzys stämma kompletterar det vackra.

Men det är bara början på slutet. Mitt i allt beamar Into the void dig upp i rymden eller ner i helvetet, kanske bådadera.

Geezers och Iommis bas- och gitarrsträngar stryper din själ med taggtråd. Ajaj, riffen vid 1’14’’ och 3’03’’ kan väcka döda till liv och rivstarta en rostig aktersnurra som stått oanvänd i lidret sedan 1979.

När Master of reality-färden är avslutad undrar man bara vad fan som just hände och var man kan köpa en ny biljett.

Bildtext "Spela Paranoid!" Klassikernas klassiker.

Paranoid (1970)

Det är inte utan orsak som Paranoid rankas som en av de bästa och viktigaste rockskivorna någonsin.

Debutens bluesinfluerade tunga rock tog flera kliv framåt på Paranoid även om inledande War pigs med sina flyglarm går i samma fotspår som låten Black Sabbath.

Blytung och hård musik med plågad sång om krig, mentala problem, hårda droger och existentiell kris.

Är nu sedan Paranoid bandets bästa låt? Naturligtvis inte, men det är ett av världshistoriens kändaste riff och melodi. En enkel träffsäker poppig rocklåt som inte liknade någonting annat som getts ut vid den tiden.

Geezer Butlers geni som textskrivare visar sig i enkla fyndiga formuleringar som "Make a joke and I will sigh and you will laugh and I cry".

Är nu sedan Paranoid bandets bästa låt? Naturligtvis inte. ― Lasse Grönroos

Skivan skulle egentligen heta War pigs och det bisarra skivomslaget skulle symbolisera en krigsgris.

Men då plattan var för kort så gick de till puben och lämnade Tony Iommi kvar i studion för att skriva någon lämplig utfyllnadslåt. Resten är historia.

Vill man lyfta upp en riktigt typisk Black Sabbath-låt som beskriver allt på en gång så är det snarare Iron man än Paranoid. Vi talar inte bara om skivans bästa riff utan om världens bästa riff.

Jag tror att om Iron man-riffet skulle tävla i bastubadande med Smoke on the water-, Satisfaction- och Enter sandman-riffen så skulle Iron man komma sist ut ur bastun och alla de andra riffen skulle ha blått öga och fläskläpp.

Bildtext Ett ungt Black Sabbath: Geezer, Tony, Bill och Ozzy.

Dessutom målar Geezers texter upp spännande visuella bilder med mer eller mindre djup symbolik. Järnmannen föddes i ett magnetiskt fält och ingen vill ha något med honom att göra så han blir arg och sen är fan lös.

Handlar det om kärnvapen, miljöförstörelse eller printern på jobbet? Jag vet inte, men hur kan man inte älska Iron man?

Om Iron man-riffet skulle tävla i bastubadande med Smoke on the water-, Satisfaction- och Enter sandman-riffen så skulle Iron man komma sist ut ur bastun och alla de andra riffen skulle ha blått öga och fläskläpp ― Lasse Grönroos

På Paranoid visar Black Sabbath hur ljus och mörker bildar de vackraste skuggmönstren.

Planet caravan är en studie på världsalltet genom ett magiskt periskop. Det mystiska avlägsna soundet på Ozzys röst får honom att låta som en viskande galax i ditt huvud.

Skivan är späckad med den ena låten bättre än den andra. Det är dystert så det förslår men produktionen, soundet, riffen, lyriken, kontrasterna och de mentala bilderna sätter dig i trans.

Det är nästan omöjligt att plocka en favoritlåt. Electric funeral, Iron man, Fairies wear boots, titelspåret…

Hand of doom behandlar ämnet heroin ur den sprutmissbrukande Vietnam-veteranens synvinkel.

Före det hade droger närmast omnämnts i positiva eller psykedeliska sammanhang i hippielyrik.

Att Black Sabbath inte stampade på stället med liknande låtar som på debutskivan var antagligen en avgörande faktor för både dem själva och tusentals kommande band.

Även om debuten var banbrytande och sålde bra både i hemlandet och i USA så gjorde Paranoid en ny sorts musik känd för större massor.

Om de inte hade utvecklats för varje skiva så som de gjorde så hade de förblivit en Jethro Tull eller Uriah Heep som fortsatt predika för de redan frälsta, men inte blivit ett världsomspännande fenomen.

Det väger ganska jämt mellan Master of reality och Paranoid, men där de på tredje skivan litet hade polerat och finslipat sin grej så är Paranoid ändå så rakt på sak som det bara kan bli.

Ärendet framförs klart som en lapplisa som slår sönder din vindruta med en slägga och kör ner böteslappen i din hals då du felparkerat på spårvagnsskenorna framför Stockmanns dörr.

Paranoid är Black Sabbaths bästa skiva eftersom den har allt: de bästa låtarna, de mest minnesvärda riffen och melodierna, en hitlåt, en krigsgris på omslaget och, för att bidra till det mystiska, en titel som inte har någonting över huvud taget att göra med låtens text.

Det bara lät som någonting lämpligt att kalla låten och skivan.

Spela Paranoid.