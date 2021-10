Halft sönderstrimlad Banksy-tavla har sålts för nästan 22 miljoner euro

Gatukonstnären Banksys verk Love is in the Trash, på svenska "Kärleken är i skräpkorgen", har sålts för 18,6 miljoner pund – nästan 22 miljoner euro. Priset steg till 22 miljoner på tio minuter.

År 2018 såldes verket Girl With Balloon (på svenska Flicka med ballong) för cirka en miljon euro. Genast efter att verket såldes började en inbyggd mekanism, en dokumentförstörare, i ramen strimla sönder verket.

Det var enligt spekulationer meningen att verket skulle förstöras helt och hållet, men endast hälften av tavlan strimlades.

Orsaken sades vara att Banksy demonstrerade mot de stora summorna som rör sig i försäljningen av konst på auktionshus. Banksy anses vara antikapitalist och emot etablissemanget.

Då fick verket sitt nya namn: Kärleken är i skräpkorgen. Det verket har nu sålts för en rekordsumma på 22 miljoner euro på Sotheby's auktionshus i London.

Konstverket Kärleken är i skräpkorgen är i sig anti-konst i likhet med Marcel Duchamps dadaistiska anti-konstverk Fontänen, en urinoar av porslin.

Motivet är en mörk skepnad som föreställer en flicka som sträcker sig efter en röd ballong. Originalet målades på en husvägg, och har sedan dess blivit mycket känt.

Banksy är en gatukonstnär som lyckats hålla sin identitet dold.

Källor: Yle Uutiset, Reuters