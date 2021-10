Åland United försvarade cuptiteln efter rysare på Olympiastadion – tröstade efter missarna i ligan: "Vår bästa match för säsongen"

I fjol knep Åland United dubbeln. I år fick man nöja sig med brons i Nationella ligan, men cup-bucklan fick ålänningarna lyfta för andra året på raken. Det efter att ha avgjort en jämn dust mot PK-35 från Vanda med att vara klart bättre på straffar.

I fjol fick Åland United för första gången i klubbhistorien fira ett cupguld. Då firades det i Vanda.



På lördag fick man jaga en ny triumf i finska cupen – men nu på Olympiastadion. Till slut fick man även i år lyfta bucklan till skyn, och fick samtidigt lite plåster på såren.

– Vi har spelat som planerat i år men vissa matcher har varit svårare och vår prestation har gått upp och ner. Därför har vi tappat poäng i onödiga matcher. Det här cupguldet hjälper då det inte blev något ligaguld som planerat, säger Dana Leskinen som blev vald till cupfinalens bästa spelare till Yle Sporten.

Ligans bronslag kämpade om bucklan mot PK-35 Vanda som inte vunnit något sedan degraderingen till division ett och glansdagarna då klubben vann sju ligaguld på nio säsonger plus fyra cupguld.

Inför 500 åskådare på stadion var det också ett suget PK-35 som först tog grepp om matchen. Och till slut blev matchen en riktig långkörare.

– PK-35 gav ett jättebra motstånd. Det var säkert roligt för publiken att följa med en spännande match. Men det var tungt, den långa säsongen börjar kännas i benen, säger Leskinen.

Bildtext Roosa Bröijer förde upp PK-35 i ledning i slutet av första halvlek. Bild: Lehtikuva

Roosa Bröijer satte in 1–0 med 41 minuter på klockan efter ett inlägg av Wilma Forsblom och Åland United fick inleda jakten på en kvittering.

Åland United startade också andra halvlek starkt och bara dryga fem minuter efter paus var det kvitterat.

Bildtext Pille Raadik satte in kvitteringsmålet för Åland United i matchminut 52. Bild: Lehtikuva

Under slutminuterna skapade bägge lag flera chanser och bollen gick i rask takt från den ena endan till den andra.

Något avgörande mål lyckades lagen ändå inte bjuda på under matchens 90 minuter plus stopptid. Det trots att ligans nästbästa målskytt Cassandra Korhonen fick chansen två gånger under matchens sista kvart.

Den pigga målskyttens första skott seglade ändå klart förbi mål, medan den andra under stopptidens sista sekundrar bara träffade sidonätet.

Matchhjälten Nurmi hade gjort sin hemläxa

Då även förlängningen förblev mållös fick åskådarna se cupguldet avgöras på straffar.

Där var ålänningarna starkare.

– Vi hade scoutat dem på förhand och jag visste ungefär vart de skulle skjuta. Jag visste vart de ville sätta den, gjorde mitt bästa och fångade bollar, säger Matilda Nurmi till Yle Sporten efter matchen.

Nurmi i Åland Uniteds mål blev till slut hjälte när hon knep två av PK-35:s straffar. Samtidigt pangade ålänningarna stensäkert in samtliga, och guldet var avgjort. Precis som Leskinen ger hon säsongen som helhet betyget helt okej.

– Vi fick ändå brons men det var jätteviktigt att få vinna cupen just därför. Vi hade många bra matcher under säsongen, men det här var vår bästa match för säsongen, säger keepern.

Bild: Lehtikuva

Mentalt tufft för känslosam Leskinen

Dana Leskinen blev som sagt vald till matchens bästa spelare. I strafftävlingen var hon först ut och konstaterade kort efter matchen att det är bäst så, "så man får det undan".

Under ligasäsongen blev det totalt nio mål på 22 matcher plus ytterligare fem fullträffar i cupen. Att få avsluta säsongen med ett guld var värdefullt, inte minst då säsongen personligen mentalt varit utmanande.

– Det har varit en jättelång och tung säsong personligen. En av mina familjemedlemmar dog för några månader sedan. Jag hade självklart velat ha honom på plats här. Den här matchen var för honom. Att jag dessutom blev vald till finalens spelare – det tar i hjärtat.