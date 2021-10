Vapen- och sprängämneshunden Heila hjälper Tullen att hitta olagliga vapen: "Det som tar flera timmar för människor att genomsöka klarar hon av på några minuter"

Tullen utbildade Heila efter terrorattackerna i Paris och Bryssel, då man ville ha en effektivare övervakning av vapen- och sprängämnen. Tills vidare är hon Tullens första och enda vapen- och sprängämneshund.

Den svarta svansen viftar lekfullt då labrador retrievern Heila sätter i gång med dagens arbete. På dagens schema står att granska lastbilarna som kommer över färjan till Åbo hamn. Med sin känsliga nos luktar hon sig fram till vapen- och sprängämnen som smugglas in i landet.

– När vi har ett uppdrag utomhus försöker vi alltid röra oss mot vinden, eftersom det då är lättare för hunden att uppfatta lukterna, förklarar Heilas förare, tullgranskare Lassi Suntio.

Heila är Tullens första och enda hund som är skolad till att leta efter just vapen- och sprängämnen. Vanligtvis jobbar hon med sin förare Lassi Suntio vid Helsingfors-Vanda flygplats frakttrafik, men den här oktobermorgonen är de i Åbo. Eftersom Heila är Tullens enda vapen- och sprängämneshund har hon och Suntio i princip hela Finland som sitt arbetsområde.

Förutom Tullen har också Polisen och försvarsmakten hundar som är specialiserade på att leta efter vapen- och sprängämnen.

Bildtext Hundförare Lassi Suntio. Bild: Yle/ Arash Matin

Sammanlagt åtta beslag under fyra år

Lassi Suntio håller i kopplet och följer efter då Heila börjar granska den första lastbilen. Hon går runt fordonet, hela tiden med nosen i vädret och sniffar efter gömda vapen. Ibland visar Suntio med handen var han vill att hunden ska nosa lite extra.

Den här gången hittar Heila inget att markera och lastbilschaufförerna får snällt köra iväg. Under sina fyra år i tjänst har Heila varit med om cirka två beslag om året. Det här låter kanske inte som så mycket, men då är det bra att komma ihåg att största delen av de illegala vapen- och sprängämnen som smugglas in i landet hamnar i Tullens håv redan innan frakten kommer under Heilas lupp.

Bildtext Enligt Suntio är Heila som en dieseldriven motor. När hon väl kommer igång orkar hon hålla på hela dagen. Bild: Yle/ Arash Matin

Det är just när det gäller att granska stora volymer som hunden kommer till sin rätt. Där är hon en ovärderlig tids- och resurssparande hjälpreda för Tullen.

– Det som tar flera timmar för människor att genomsöka klarar hunden av på bara några minuter, säger Suntio.

Både vapen och narkotika i frakttrafiken

Inom både Polisen och Tullen har man de senaste åren lagt märke till att antalet illegala skjutvapen har ökat i Finland. Ett nytt fenomen är kriminella som tillverkar vapen med hjälp av 3D-skrivare. På senare tid har Tullen i Åbo beslagtagit en stor mängd gasvapen som kan modifieras till att avfyra riktiga patroner.

– Vi har beslagtagit cirka hundra gasvapen de senaste två åren, tidigare handlade det om något enstaka per år, säger Klaus Renfors, som är skiftledare för den rörliga gruppen i Egentliga Finland.

Bildtext Klaus Renfors är också hundförare. Renfors hund är specialiserad på att hitta narkotika. Bild: Yle/ Arash Matin

Renfors, som har en tjänstehund specialiserad på att hitta narkotika, säger att coronapandemin har lett till förändringar också inom drogsmugglingen. Då passagerartrafiken har varit begränsad har det blivit allt vanligare att narkotikan smugglas via frakten. Förutom cannabis och svamp hittar tullen också allt mer designerdroger.

– Också hit till Åbotrakten skickas det en hel del droger, för att inte tala om Helsingfors-Vanda där det beslagtas mest droger i posttrafiken i hela Finland, säger Renfors.

En lek för hunden

Efter att lastbilarna är granskade tar vi oss från hamnen till närheten av Åbo flygplats. Heila får vänta i bilen medan husse går in i en av lagerlokalerna med en papplåda i händerna. Inuti lådan finns en glasburk med dynamit.

Efter en stund kommer Lassi Suntio ut och hämtar Heila. Hennes uppgift är att nosa sig till den gömda dynamiten bland alla andra paket och föremål i lagerlokalen. Det tar inte många sekunder förrän Heila hittar paketet. Hon sätter sig ned för att markera till Suntio att hon hittat något intressant. Som belöning får Heila leka en stund med en boll med sin husse.

För hundens del är själva spårarbetet en lek och det är också med hjälp av lek som hunden skolas till arbetet. Men trots att hundens luktsinne är tusen gånger bättre än en människas, händer det att hunden markerar fel.

Bildtext Dynamiten har en ganska frän lukt. Enligt Lassi Suntio är TNT kanske det sprängämne som är svårast för hunden att lukta sig fram till. Bild: Yle/ Arash Matin

– Om hunden känner sig obekväm eller otrygg i en situation kan den markera trots att den inte har hittat något, för att så fort som möjligt få komma bort från platsen, berättar Lassi Suntio.

Enligt Suntio är det för hundens del farligast att hitta så kallade hemmagjorda sprängämnen, eftersom de är så oberäkneliga. Suntio säger att han inte ens får använda sådana sprängämnen när han tränar Heila, eftersom de är så lättantändliga.

Tryggar säkerheten på fler än ett sätt

Hundar specialiserade på att hitta vapen- och sprängämnen används också i andra sammanhang, exempelvis vid statsbesök.

– Om till exempel Putin kommer på besök till Finland så granskar hunden de lokaler och bilar som han kommer att besöka, för att vara säker på att det inte finns sprängämnen där.

För tillfället kan Suntio inte tänka sig att jobba utan sin fyrbenta kollega. Tvärtom skulle han gärna se fler utbildade vapen- och sprängämneshundar på Tullen.

– Det skulle underlätta träningen att ha kollegor som håller på med samma saker. Det skulle göra det enklare att utvecklas i det här arbetet, säger Suntio.