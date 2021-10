Rysslands befolkning krymper med fart – coronaviruset skördar fler och fler liv

Rysslands befolkning krymper snabbt, uppger den ryska oberoende internettidningen The Bell. Coronapandemin uppges för närvarande vara den främsta orsaken till befolkningsminskningen.

Invånarantalet kommer att sjunka med 535 500 personer i år, nästan lika mycket som under fjolåret då de ryska invånarna blev 577 600 färre, enligt siffror som The Bell presenterar.

Befolkningsminskningen under pandemiåret 2020 var den största på 17 år, enligt tidningen. En del forskare beräknar dock att siffrorna för 2021 kommer att bli ännu mera på minus än 2020.

Den nedåtgående trenden väntas fortsätta under år 2022 – minskningen beräknas bli 533 400 personer under nästa år. Under de därpå följande åren väntas minskningen avta till cirka 250 000–300 000 per år.

I januari 2021 hade Ryssland officiellt 146,17 miljoner invånare.

Den förväntade livslängden för nyfödda år 2021 är enligt regeringen 70,2 år. År 2022 väntas den stiga till 71 år och vara 73,7 år 2024.

Vaccinet intresserar inte

Den främsta orsaken till befolkningsminskningen uppges vara coronapandemin. Dödssiffrorna ökar just nu i Ryssland, samtidigt som de minskar i stora delar av världen.

Ryssland registrerade officiellt, för första gången under pandemin, över tusen covidrelaterade dödsfall på ett dygn mellan fredag och lördag.

Pandemin rasar vidare i Ryssland – antalet döda per dygn överskred för första gången 1 000 Vaccinationsmotståndet är utbrett.

Enligt officiella uppgifter har 222 315 människor i Ryssland avlidit i covid-19, men de verkliga siffrorna kan vara högre. Exempelvis SVT citerade i fredags den ryska demokraten Aleksej Raksja som misstänker att antalet dödsoffer per dygn kan vara 2 500.

En central förklaring till den stigande dödssiffran i Ryssland är den låga vaccinationsgraden – bara 31 procent av befolkningen är fullvaccinerad och över hälften planerar att inte alls låta vaccinera sig.