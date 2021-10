Taxichaufför Nicholas slutade logga in i appen för färdtjänsten när han insåg hur han får mer betalt för samma körning – 10 taxiföretagare berättar varför färdcentralen i Esbo inte fungerar 

Svenska Yle har pratat med tio taxiföretagare som kör färdtjänst för färdcentralen i Esbo. De berättar att körningar på några kilometer erbjuds till en bil tiotals kilometer bort och att de kan sitta i en halvtimme med en kund i bilen för att vänta att färdcentralen godkänner skjutsen. Nu finns en oro att hela systemet kraschar när efterfrågan inom taxibranschen ökar. Om inte tiderna varit så dåliga hade jag tänkt två gånger före jag gick med, säger en chaufför.

Sedan början av februari 2021 har färdtjänsten i Esbo skötts av en ny färdcentral, som heter Västra Nylands färdcentral.

Andra kommuner i Västnyland drog sig ur och därmed är bara Esbo kvar.

Svenska Yle har pratat med tio slumpmässigt utvalda taxiföretagare, som har avtal med färdcentralen, för att höra vilka erfarenheter de har av systemet.

Nicholas är en av de hundratals taxiföretagare som har avtal med färdcentralen. Han loggar allt mer sällan in i färdcentralens applikation.

– Vi som har ett avtal har inget schema över när vi ska köra för färdcentralen. I början var jag inloggad hela tiden när jag körde. Om jag fick en annan körning lade jag applikationen på paus. Men nu är jag inte inloggad där så ofta, säger Nicholas som inte vill framträda med sitt hela namn i den här artikeln.

"Så länge man kan bli erbjuden en körning var som helst vill jag inte logga in"

Han säger att han inte längre vill logga in eftersom Esbo stad bara tillåter att man avvisar 15 procent av de körningar som inom en viss tidsperiod erbjuds via applikationen.

– Om jag är på flygplatsen och erbjuds en körning till Stensvik i Esbo kommer jag inte ta emot den. Då fylls min "avvisningsprocent" och jag vill absolut inte betala några sanktioner. Det handlar inte om små summor, säger han.

– Så länge man kan bli erbjuden en körning var som helst vill jag inte logga in eftersom jag inte vill riskera att få sanktioner. Jag har sagt det här till mina chaufförer också.

Vi ska återvända till Nicholas senare och höra hur han kan få bättre betalt för färdcentralens körningar utan att logga in i applikationen.

Bildtext Färdtjänst kan beviljas till personer som sitter i rullstol, har en funktionsnedsättning eller sjukdom samt till äldre. Bild: Mostphotos

"Man ska köra från ena sidan av Esbo till den andra sidan för att hämta någon för en spottstyver"

Under hösten har man vid Esbo stad noterat att det är allt svårare att hitta bilar för färdcentralens behov, vilket Svenska Yle berättade tidigare.

Viljami Mäenpää sitter i styrelsen för föreningen för taxichaufförer i Esbo och Kyrkslätt. Han kör själv färdtjänst och säger att det största problemet är de långa resorna för att ens plocka upp kunden och att ingen kompensation betalas om resan till kunden är under 20 kilometer.

– Jag har meddelat staden att ingen snart vill köra färdtjänst på grund av det här, säger Mäenpää.

Flera chaufförer som Svenska Yle pratar med berättar att de ofta får erbjudanden om körningar långt borta.

– Man ska köra från ena sidan av Esbo till den andra sidan för att hämta någon för en spottstyver. Det är inte fiffigt att i rusningstid köra genom hela Esbo, säger en chaufför.

Chaufförer anser att det inte lönar sig att köra färdtjänst

En annan berättar att en körning kan erbjudas 10-15 kilometer bort medan själva skjutsen bara är några kilometer.

En taxiföretagare säger att hans chaufförer inte har loggat in i färdcentralens app sedan maj fastän företaget har ett avtal med centralen. Chaufförerna anser att det inte lönar sig att köra färdtjänst.



– Man får inte betalt för att till exempel vänta i trafikljus. Om man kör från Stensvik i Esbo till Helsingfors och står i trafikljus på vägen kostar resan 55 euro enligt Lähitaksis avgifter medan den bara kostar 35-37 euro om skjutsen går via färdcentralen, säger taxiföretagaren.

"Jag gav en ordentlig rabatt för att uppta platser, men tänker inte köra"

En annan taxiföretagare som har ett avtal med färdcentralen säger att chaufförerna i hans företag inte ens har installerat appen. Han deltog i upphandlingen bara för att protestera.

– Jag gav en ordentlig rabatt för att uppta platser, men tänker inte köra. Min tanke var att staden på det sättet tvingas göra något åt saken, som att göra upphandlingen på nytt eller ändra på någonting, säger taxiföretagaren.

Sammanlagt har hundratals taxiföretag avtal med färdcentralen, men avtalsföretagens bilar är inte hela tiden reserverade för färdtjänsten. Ett företag kan ha flera bilar.

Företagen valdes enligt hur mycket rabatt de gav under upphandlingen.

"Jag förstår inte hur det kan skötas så dåligt"

En kritik som nästan alla taxichaufförer, som Svenska Yle pratar med, för fram är att det är väldigt osmidigt att kontakta färdcentralen.

– Om jag är vid taxistolpen vid köpcentret Iso Omena i Esbo och en färdtjänstkund hoppar in i bilen måste jag ringa färdcentralen för att uppge kundens uppgifter. Men det kan räcka en halvtimme innan någon svarar och då räcker själva skjutsen bara några minuter, säger en chaufför.

– Det är ett lotteri om färdcentralen svarar eller inte. Det kan räcka 20 minuter innan någon svarar eller så svarar någon genast, säger en annan chaufför.

Det kan räcka en halvtimme innan någon svarar och då räcker själva skjutsen bara några minuter.

– Ibland måste jag vänta en halvtimme i telefon. Jag förstår inte hur det kan skötas så dåligt, säger en tredje chaufför.

– I värsta fall har jag väntat 15 minuter, men nu väntar jag inte längre utan kör hem kunden och ringer sedan. Men vi har fått besked om att inte köra förrän färdcentralen gett skjutsen åt oss, säger en fjärde chaufför.

"Jag har varit med om att en äldre person, försökt få tag på färdcentralen i upp till en timme"

Han berättar också hur kunder kan tvingas vänta på svar ännu längre än chaufförerna.

– Jag har varit med om att en äldre person, försökt få tag på färdcentralen i upp till en timme och sedan har det räckt ytterligare 45 minuter innan bilen kommer. Samtidigt har jag suttit med appen öppen men körningen har inte synts där. Och det handlar om äldre som behöver sina mediciner.

Enligt logistikdirektör Kari Sirviö vid Esbo stad är problemet med långa väntetider i telefon nu åtgärdat. Både kunder och taxichaufförer får nu svar inom en och en halv minut, enligt Sirviö.

– Situationen var katastrofal under sommaren och till mitten av september, men nu har fler personer anställts, säger Sirviö.

"I ett fall avböjde 20 chaufförer en körning"

Enligt Kari Sirviö beror erbjudanden om körningar långt borta på att många chaufförer avslår en körning.

– I ett fall avböjde 20 chaufförer en körning. I de fall en körning erbjuds väldigt långt borta utreder vi saken, säger han.

Ännu har inga sanktioner delats ut på grund av att taxiföretag som har avtal med färdcentralen inte tar emot körningar. Men enligt Sirviö har de första anmärkningarna nyligen skickats ut.

Om ett taxiföretag avslår minst 15 procent av körningarna under fyra veckor räknas det som ett avtalsbrott, enligt Esbo stad.

Bildtext Om färdcentralen inte hittar en bil går beställningen vidare till taxiförmedlaren Lähitaksi. Bild: Sasha Silvala / Yle

"Om färdcentralen inte hittar en bil inom en halvtimme dyker beställningen upp via Lähitaksi"

Nu tillbaka till taxiföretagaren Nicholas.

Han har slutat logga in i färdcentralens applikation, men kör trots det ibland för färdcentralen och får bättre betalt.

– De beställningar som ingen tar emot överförs till Lähitaksi som förmedlar beställningen vidare. Jag har nu konstaterat att det är mycket lönsammare att köra via Lähitaksi istället för via färdcentralen. Kunden är berättigad att få sin bil inom en timme och om färdcentralen inte hittar en bil inom en halvtimme dyker beställningen upp via Lähitaksi, säger Nicholas.

Beställningar som färdcentralen inte kan uppfylla flyttas över till taxiförmedlaren Lähitaksi. Då betalar Esbo stad för körningen till Lähitaksi som i sin tur betalar taxiföretaget.

Medelpriset för de här körningarna är högre än medelpriset för färdcentralens körningar, visar uppgifter från Esbo stad. Enligt staden har 236 körningar eller 0,5 procent av det totala antalet gått via Lähitaksi under veckorna 33 till 40. Det har kostat staden 7 800 euro.

"Det är i alla fall bättre än ingenting alls"

Coronapandemin inverkade kraftigt på taxibranschens lönsamhet när färdcentralen inledde sin verksamhet i februari 2021.

– Under coronapandemin har det varit svårt att få körningar. För en skjuts till mataffären får jag en tia och för en längre skjuts får jag mer. Men det är i alla fall bättre än ingenting alls, säger en chaufför.

Största delen av dem som gick med i färdcentralen, också jag, gjorde det för att tiderna var så dåliga.

– Största delen av dem som gick med i färdcentralen, också jag, gjorde det för att tiderna var så dåliga. Annars hade jag tänkt två gånger med det priset jag fick därifrån, säger en annan chaufför.

"Desto fler körningar som erbjuds desto mindre färdtjänst kör vi"

Den låga efterfrågan inom branschen kan ha varit färdcentralens lycka, men vad händer nu när samhället öppnar igen?

– Desto fler körningar som erbjuds desto mindre färdtjänst kör vi. Det är ingen idé att köra för tio euro när jag kan få 50 euro för en annan körning, säger taxiföretagare Nicholas.

Men logistikdirektör Kari Sirviö vid Esbo stad är inte orolig.

– Vi kommer nu att öka antalet bilar som har avtal med färdcentralen med 50 så att antalet sammanlagt blir 650, säger han.