The Verge: Facebook kommer att byta namn nästa vecka

Teknologijätten Facebook Inc planerar att omprofilera sig genom ett namnbyte nästa vecka, rapporterar teknologinyhetssajten The Verge med hänvisning till en källa bekant med ärendet.

Vad det nya namnet blir är ännu inte känt, men det ska enligt källan ändras till något som bättre reflekterar Facebooks fokus på att bygga ett så kallat metaversum, rapporterar The Verge.

Ett metaversum innebär framtidens internet som baserar sig på virtuell verklighet, med utsuddade gränser mellan den fysiska och den digitala världen.

Facebooks verkställande direktör Mark Zuckerberg kommer att tala om det kommande namnbytet under företagets årskonferens Connect den 28 oktober, men det är möjligt att namnet avslöjas redan innan det.

Enligt The Verge är det sannolikt att den välkända blå Facebook-appen bara profileras som en produkt under en paraplyorganistation i likhet med exempelvis Instagram och Whatsapp som också ägs av Facebook Inc.

Det är inte ovanligt för bolag i Silicon Valley att bya namn då de utökar sin verksamhet. Till en början hette Facebook The Facebook då det lanserades år 2004, men företaget köpte upp domänen facebook.com ett år senare - och slopade alltså "The" i namnet.

Mark Zuckerberg har planerat metaversum sedan länge

I måndags meddelade Facebook att man planerar att anställa 10 000 personer i EU-området för att bygga ett metaversum.

Hittills har Facebook endast kommenterat ett eventuellt namnbyte med att man inte "kommenterar rykten eller spekulationer".

Facebooks vd Mark Zuckerberg har redan länge talat för ett metaversum. I juli sa Zuckerberg att Facebook kommer att genomgå en förvandling från ett socialt mediebolag till ett metaversumsbolag under de kommande fem åren.

Facebook har drabbats av flera motgångar på sistone, där bland annat Whatsapp, Facebook och Instagram låg nere i flera timmar i samband med ett ovanligt långt världsomfattande avbrott.

Bolaget har också fått utstå en kritikstorm efter att den tidigare anställda Frances Haugen läckte tiotusentals sidor av Facebooks egna interna studier. Dokumenten visade att Facebook var medvetet om att bolagets tjänster är skadliga för unga, och att bolaget sprider och förstärker hat och desinformation.

