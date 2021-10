Myndigheterna om coronaläget: 76 procent av de tolv år fyllda har fått två doser coronavaccin, belastningen på specialsjukvården ökar

85 procent av befolkningen över 12 år har fått åtminstone den första dosen coronavaccin och 76 procent har fått båda vaccindoserna. Det meddelar Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet.

Vaccinationstäckningen på 80 procent är möjlig att uppnå under den första veckan i november, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar, säger myndigheterna i sin veckorapport.

Under den senaste veckan − det vill säga mellan den 14 och den 20 oktober − ökade den första vaccindosens vaccinationstäckning med mindre än 1 procentenhet. Den andra dosens vaccinationstäckning ökade med 2 procentenheter.

Ifall det lokala eller regionala epidemiläget försämras kan man enligt Social- och hälsovårdsministeriet fortfarande förhindra smittspridning genom att i tid införa nödvändiga åtgärder i enskilda kommuner eller i större områden.

I slutet av vecka 41 vårdades sammanlagt 137 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården. Av dem var 103 på bäddavdelningar och 34 fick intensivvård.

Under vecka 40 togs det in sammanlagt 118 nya coronapatienter till bäddavdelningar inom specialsjukvården, det vill säga lika många som den föregående veckan.

Pressen ökar på specialsjukvårdens bäddavdelningar

På den specialiserade sjukvårdens bäddavdelningar har belastningen ökat de senaste tre veckorna, från 58 patienter till 103 patienter.

Också intensivvårdsavdelningarna tar tagit emot fler patienter, antalet har ökat från 23 patienter till 34. Förra veckan tog man emot 28 nya coronapatienter inom intensivvården.

Antalet patienter inom den specialiserade sjukvården motsvarar nu den patientmängd som man hade i slutet av februari 2021.

Totalt 1 133 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats.

Ifall epidemiläget försämras kan det medföra en hälsorisk för de särskilt utsatta och öka behovet av sjukhusvård.

Under den senaste veckan har ovaccinerade personer i åldrarna 12−79 år tagits in på sjukhus 19 gånger oftare än personer i samma åldersgrupp som fått båda vaccindoserna.

Behovet av specialiserad sjukvård har varit störst hos ovaccinerade i åldrarna 50−79 år. De löper en 28 gånger större risk för att bli intagna till specialiserad sjukvård jämfört med de människor i samma ålder som fått båda vaccindoserna.

Institutet för hälsa och välfärd påminner om att det viktigaste för att stävja epidemin nu är att försöka öka vaccinationstäckningen och främja hälsosäkerheten både regionalt och lokalt.

Flest smittfall bland ovaccinerade mellan 12 och 49 år

Under de två senaste veckorna har incidensen varit 137 − med andra ord har det rapporterats 137 nya smittfall i Finland per 100 000 invånare. Det är cirka 10 procent mer än under de föregående två veckorna.

De två senaste veckorna har incidensen varit störst för de ovaccinerade i åldrarna 12−49 år.

Vecka 41 togs det cirka 80 300 coronatester, nästan lika många som den föregående veckan. Av de tester som togs vecka 41 var 4,6 procent positiva.

Andelen positiva testresultat har minskat en aning jämfört med föregående veckans 4,9 procent.

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärds följande veckorapport publiceras härnäst på torsdag nästa vecka.