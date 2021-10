Blåvita succékedjan i Carolina avgjorde – Jesperi Kotkaniemi fick iskallt mottagande i Montreal, buades ut hela matchen: "Skrattade när jag klev in på isen"

Det rådde absolut ingen tvekan vad Montreals hockeysupportrar tycker om Jesperi Kotkaniemi. Finländaren möttes med visselkonsert och plakat – och svarade med att göra första målet för Carolina.

Efter den omtalade flytten från Montreal till Carolina var det dags för besök i gamla hemmahallen för Jesperi Kotkaniemi. Han påstod att han såg fram emot nattens möte i Bell Centre.

Sen kom 21-åringen in på isen och blev utbuad från första kontakt med pucken. Hemmapubliken skanderade nidramsor om sin tidigare favorit, hade plakat med text om att Kotkaniemi var "slöseri med pengar" och när finländaren syntes på jumbotronen blev han utvisslad.

Svaret?

Första målet för nya klubben – och tredje raka segern för Hurricanes under en stark upptakt på säsongen.

– Jag visste inte hur det skulle bli, men det där taggade bara i gång mig ännu mer. Det var lite roligt, och jag skrattade när jag klev in på isen, säger Kotkaniemi enligt TSN.

– Man vill verkligen inte få den mottagningen, men han förväntade sig något i den stilen och han svarade på bästa tänkbara sätt, säger tränaren Rob Brind'Amour på NHL:s hemsida.

Finsk dunderkedja i fokus

Kotkaniemi satte på sätt och vis punkt för spänningen när han skickade in 3–1 i tredje perioden. Carolinas segersiffror skrevs 4–1 och de såg till att Montreals urusla start på hösten fortsatte – det här var femte raka förlusten.

– När de buade efter målet var det som att ha fått applåder, säger Kotkaniemi till Ilta-Sanomat.

Carolinas finländska dunderkedja belägrade poängkontot. Sebastian Aho gjorde två mål (hans första för säsongen) och noterades totalt för tre poäng. Ahos vapendragare Teuvo Teräväinen håvade i sin tur hem två assistpoäng.

– Det var en lättnad att göra första målet. Jag har haft en lite trevande start och det kändes som att jag hade mycket tryck på mig. Nu kan jag andas ut, säger Kotkaniemi.

Laine avgjorde i förlängning

I det blåvita stjärnmötet i Florida blev Panthers kapten Aleksander Barkov poänglös – men det spelade ingen större roll då det blev 4–1 hemma mot Colorado.

Anton Lundell fortsätter däremot att imponera: Ett mål och en assist var saldot för NHL-nykomlingen i natt – fullträffen kom i tom kasse i slutskedet av matchen.

Colorados finska superstjärna Mikko Rantanen gjorde mål för andra matchen i rad, men det hjälpte föga för Avalanche som har förlorat tre raka.

Det gick bättre för Patrik Laine och hans Columbus. Laine fick äran att sätta segermålet i förlängningen mot New York Islanders – en bekant melodi för finländaren. Hans två mål så här långt under hösten har varit avgörande mål i just förlängning.

Lagkamraterna delade i vanlig ordning ut beröm till Laines sylvassa skott. Finländaren berättar om situationen som gav Blue Jackets vinsten.

– Jag övervägde att ta ut pucken i neutral zon, men jag insåg att de hade gjort ett långt byte. Jag tog mig förbi en motståndare och försökte bara sätta pucken på mål, säger Laine enligt NHL:s hemsida.