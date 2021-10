Kaskö stadsstyrelse godkände sparåtgärder: "Ett välkommet beslut"

Enligt ekonomirapporterna kommer Kaskö stads budget att överskridas rejält. Under torsdagens stadsstyrelsemöte beslutade man om flera besparingsåtgärder.

Miriam Bondén, Kaskö stadsstyrelses ordförande, säger att besparingsåtgärderna som fördes fram under torsdagens styrelsemöte var välkomna. Alla i styrelsen var överens om att ekonomin var något man måste se över nu.

– Det var vissa som uttryckte att det var efterlängtat att sådana här förslag skulle komma till skott.

Under mötet beslutade man om ett anskaffningsförbud från november 2021 till slutet av april 2022 Bondén poängterar att det inte handlar om att skära ner på lagstadgade uppgifter.

– Det här handlar inte om att sätta stopp för precis allting, utan det handlar om att se efter så det inte går pengar till det spontana eller saker som man kan avvara eller kanske handla om ett halvår, säger Bondén.

Anskaffning av till exempel datorer, telefoner, abonnemang och andra avtal kan få vänta till framtiden.

– Saker som att fixa mat till skolan och mat och hygienartiklar till äldreomsorgen, alla de lagstadgade sakerna, dem ska vi självklart fortsätta köpa in. Det är en självklarhet.

– Men saker som vår ekonomidirektör tog som exempel var att om vi ska ha anskaffning av datorer eller tabletter till de som sitter i fullmäktige eller styrelsen. Det är också enligt lagen, så man måste se till att vi har möjlighet att ta del av elektroniska saker men då är frågan vilken platta är kanske det billigaste och måste alla ha en platta? Att man granskar och vänder på stenarna lite fler gånger.

Minimering av vikarier och köptjänster

I samma paragraf godkändes också en minimering av vikarier och köptjänster. Det här innebär att man inte per automatik kommer ta in en vikarie utan att beslutet först går ett extra varv via ekonomidirektören.

– Självklart så är det inte ett beslut att vi inte ska ha vikarier och köptjänster utan om vi till exempel har på Mariehemmet att folk är sjukskrivna och vi behöver en vikarie eller köptjänst dit för att uppfylla minimikraven så är det självklart att det ska få tas in.

Men det har väl varit till exempel på det sättet som inom daghemmet så kan det vara variera hur många barn det är och hur mycket folk har vi där som är i jobb. Måste man enligt lag ta in en vikarie då?

Stadsstyrelsen godkände även att Kaskö säljer sina sex aktier i Aktia.

– Det är en väldigt liten summa men fortfarande en summa, säger Bondén.