Sebastian Aho levererar och Carolina radar upp segrar – stor lättnad för Kristian Vesalainen efter karriärens första NHL-mål: ”Blev så glad att jag inte vet vem som tog hand om pucken”

Anförda av Sebastian Aho har Carolina Hurricanes fått en smakstart på säsongen. Laget tog sin fjärde raka seger då man körde över Columbus och Aho har nu gjort poäng i samtliga matcher.

Carolina Hurricanes ska vara ett av grundseriens bästa lag och det finns inget i lagets säsongsinledning som talar emot det påståendet. Fyra matcher in i säsongen har laget lika många segrar.

Den fjärde triumfen kom på bortaplan mot Columbus Blue Jackets i en match som Carolina vann med 5–1.

Sebastian Aho gjorde säsongens tredje mål då han prickade in 4–1 i powerplay i den sista perioden. Aho fick pucken vid blålinjen, avancerade in i zonen och stänkte in den bakom Joonas Korpisalo. Aho har nu gjort 3+3=6 poäng under säsongsinledningen.



Teuvo Teräväinen och Jesperi Kotkaniemi noterades för varsin assist i matchen, medan Patrik Laine spelade fram till Columbus enda mål.

Första målet för Vesalainen

22 grundseriematcher in i NHL-karriären är Kristian Vesalainen nu även målskytt i världens bästa ishockeyliga. Vesalainens första NHL-mål kom i nattens match mot Nashville Predators.

Vesalainen gjorde 4–2 för Winnipeg i numerärt överläge i slutet av andra perioden då han styrde in Nate Schmidts skott.

– Det är en stor lättnad, jag har väntat länge på det här. Jag blev så glad över målet att jag inte vet vem som tog hand om pucken. Jag såg inte men den borde finnas här någonstans, säger Vesalainen på presskonferensen efter matchen.

Vesalainen NHL-debuterade redan hösten 2018 men har haft det motigt i Winnipeg under några år. I höst har han fått spela i samtliga matcher, och i nattens 6–4-seger fick han över 15 minuter på isen.

– Det här är en stor chans för mig och jag måste ta den. Jag har visat att jag är bättre i spelet med puck men man kan alltid utvecklas, säger Vesalainen.



Nattens sista blåvita målskytt var Mikko Rantanen. Han gjorde Colorados andra mål mot Tampa Bay i en match som laget vann med 4–3 efter straffar. Rantanen nätade även i straffläggningen.