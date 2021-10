Sparproffset Svenne Holmström ger sina bästa tips för aktiesparandet: "Jag håller på med min andra miljon för den första sket sig"

Diversifiering, hausse och kryptovalutor. Det är mycket att hålla reda på och många termer att lära sig för den som vill bli en äkta börshaj. För många kan investerande kännas stressigt, men det kan också vara roligt, säger Svenne Holmström som kan det mesta om aktiesparande. Han deltog i ekonomimässan Turun talouspäivät som ordnades i Åbo mässcentrum under veckoslutet.

Det är tredje gången som evenemanget ordnas i Åbo. Förra året tvingades arrangören Value Business Events ställa in på grund av coronapandemin, berättar projektledare Stina Siikonen.

– Det här är första gången som vi ordnar Turun talouspäivät tillsammans med Åbo mässcentrum. Förra hösten var det omöjligt att ordna besökarevenemang på plats och ställe, och också i år har coronan försvårat förberedelserna. Vi har ändå märkt av ett stort intresse från olika aktörer som vill delta, så vi har redan nu börjat blicka fram emot nästa års evenemang.

Bildtext Turun talouspäivät ordnades i samarbete med Åbo messcentrum. Bild: Arash Matin / Yle

På mässan deltog ett trettiotal olika föreläsare, och det ordnades en ekonomipolitisk paneldiskussion med bland andra Aki Lindén (SDP), Antti Häkkänen (Saml) och europaparlamentarikern Ville Niinistö (De Gröna).

"Börja månadsspara, lägg in en summa på lönedagen och that's it!"

Karisbon Svenne Holmström har kommit till mässan för att prata om hur man kommer i gång med aktiesparande. Holmström har tidigare jobbat som bankdirektör, men nu utbildar och coachar han inom ekonomi och placeringar. Intresset för ekonomi och finans har funnits sedan barnsben.

– Jag minns en gång när jag var kring tio år och satt hemma hos en kompis. Då frågade kompisens mamma vad vi alla ville bli när vi blev stora. Jag svarade bankdirektör, skrattar Holmström.

Att börja investera tidigt är något som Holmström rekommenderar varmt. Du behöver inte ha någon större kunskap om aktiekurser och risk för att komma i gång. Det kommer med tiden, menar han.

– Steg ett är att välja en fond från listan aktiefonder vid banken. Sedan väljer du att börja månadsspara, lägger in en summa på lönedagen och that's it. Du behöver inte veta någonting om fonden i början. Sedan alltefter kan det hända att ditt intresse växer och då kan det vara roligt att lära sig mer.

Stämmer det att äldre generationer finländare gärna lägger pengar på sparkonton medan yngre är mer intresserade av aktier och investeringar?

– Överlag är finländare ett mycket riskaversivt folk. Min erfarenhet från bankbranschen är den att finländare som vill spara oftast tar en försiktig fond och ett tidsbundet konto. Sedan finns det också de unga alfahanarna som gärna tar ganska häftiga risker. Då pratar vi kryptovalutor som bitcoin, men också bolag vars ekonomiska skick kanske inte är det bästa.

Bildtext Holmström lyfter som exempel fram flygbolagen Finnair och Norwegian Air Shuttle som har lockat otroligt mycket intresse eftersom aktierna varit billiga. Bild: EPA/PATRICK PLEUL

– Sedan finns det också bolag som plötsligt får till det, exempelvis Tesla. Där är de yngre generationerna beredda att betala otroliga premier. Jag brukar säga att allt inte är guld som glimmar, och man ska vara beredd på besvikelser. I en undersökning som gjordes för några år sedan framkom det att 18-25 åringar har som främsta sparmål att bli ekonomiskt oberoende. Varannan respondent hade det här som mål.

Betyder det här att det kommer att springa omkring en hel drös nya miljonärer i Finland om 10 år?

– Det är lite som att lära sig sjunga. Det kan ju hända att du blir rik på det, men de flesta hamnar på sin höjd i en kör. Det krävs otroliga insatser för att skapa stora förmögenheter. Jag kommer ihåg hur det var när jag själv började. Då skulle jag bli miljonär före jag fyllde 40. Nu är jag 43 och jag jobbar på min andra miljon för den första sket sig, skrattar Holmström.

Bildtext Med förebilder som entreprenören Elon Musk drömmer många unga om att bli ekonomiskt oberoende. Bild: AAP Image

Diversifiera mera

Att diversifiera, alltså att satsa på olika företag från olika marknader i stället för att ha alla sina ägg i samma korg är en viktig del av investerandet, berättar Svenne Holmström.

– Det är otroligt viktigt. Tänker vi på fondsparande så rekommenderar jag fyra–fem olika fonder. Poängen är den att ha olika möjligheter eftersom ekonomin inte är synkad. På börsen har Nordeas aktier stigit med 60 procent medan Kone har gått ner med 20. Tänk om du hade aktier i båda? Då får du ändå en hyfsad avkastning.

Är det inte stressigt att hålla koll på hur det går för alla företag?

– Nej det är det inte! Om du startar ditt månadssparande och väljer fem olika fonder för 30 euro vardera så blir det 150 euro sammanlagt. Det kräver bara fyra extra klick, det är inte värre än så. Ta fem marknader som du tycker om, exempelvis Finland, Norden, USA, teknologi och någonting annat spännande. Så stänger du bara datorn och återvänder till saken om fem år.