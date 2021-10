Colombias mest eftersökta knarkkung "Otoniel" gripen – jämförs med Pablo Escobars fall

Colombias president Iván Duque kallade gripandet av Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", för det hårdaste slaget mot landets knarksmugglare under det här decenniet. "Endast att jämföra med Pablo Escobars fall", sa Duque. Den colombianska armén lät direktsända landningen med den gripne knarkkungen i huvudstaden Bogotá.

Otoniel, som lett Colombias mäktigaste drogkartell Gulfklanen, greps i en jättelik operation i kommunen Necoclí vid Colombias nordvästra kust, nära gränsen mot Panama.

Ungefär 500 soldater och 22 helikoptrar deltog i operationen, som utfördes med hjälp av amerikansk och brittisk underrättelseinformation. Enligt nyhetsbyrån AFP miste en polis livet i samband med gripandet.

– Det här var det största intrånget i djungeln någonsin under vår militära historia, sa president Iván Duque.

Bildtext President Iván Duque höll ett tal då Otoniel flugits till Bogotá. Gripandet ses som en stor seger för Duque och regeringen. Bild: EPA-EFE/Colombian Presidency

USA hade utlovat fem miljoner dollar för gripandet

Gulfklanen, ledd av Otoniel, har terroriserat stora delar av norra Colombia i sin kamp för kontrollen av kokainsmugglingsrutterna genom djunglerna norrut mot Centralamerika och USA.

Både USA och Colombia hade utlovat mångmiljonbelopp i belöning för information som kunde leda till gripandet av Otoniel.

I USA åtalades Otoniel för första gången, i sin frånvaro, redan 2009 vid en domstol i New York. I senare åtal vid två New York-domstolar anklagas han för att ha importerat åtminstone 73 ton kokain till USA mellan 2003 och 2014, via länder som Venezuela, Guatemala, Mexiko, Panama och Honduras. Han kan komma att utlämnas till USA.

Gulfklanen har också finansierat sin verksamhet genom olaglig gruvdrift, människosmuggling och utpressning.

Livet på flykt var inte alltid lätt

Otoniel och hans bror Juan de Dios växte upp i en fattig familj i Urabá-regionen i nordvästra Colombia, vid gränsen mot Panama, där Otoniel också hållit sig gömd och nu greps.

Bröderna gick med i en marxistisk gerillarörelse, men bytte senare sida och blev medlemmar i en paramilitär högergruppering. De här miliserna bildade Úsugaklanen som senare döptes om tilll Gulfkanen och som leddes av Otoniels bror fram till att han dödades i en räd 2012. Otoniel tog över ledningen av drogkartellen efter broderns död.

Bildtext Otoniel ser påtagligt samlad ut på bilderna som publicerats efter gripandet. På en del av bilderna ler han. Bild: AFP / Lehtikuva

Otoniel och andra ledande medlemmar av Gulfklanen har jagats i åratal och Otoniel har alltså hållit sig gömd i djungelområden där han ständigt bytt övernattningsplats. Enligt nyhetsbyrån AP har 50-åringen ändå insisterat på att ha med sig en ortopedisk madrass, på grund av sin ryggskada.

2017 uttryckte Otoniel en önskan om att lägga ner vapnen och demobilisera i samband med Colombias fredsprocess med FARC-gerillan, men jakten på honom fortsatte.

I avlägsna trakter där den colombianska regeringen har obetydlig närvaro förs blodiga strider mellan kriminella grupperingar, som Gulfklanen och utbrytargrupper ur olika rebellgrupper, om kontrollen av smugglingsrutterna och de olagliga gruvorna.

