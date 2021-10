Jokerit fixade hejvilt målfyrverkeri i KHL – tangerade klubbrekordet i krossen: ”8–0 är en imponerande prestation”

Jokerit var i en klass för sig i KHL på söndagen. Gästande Dinamo Riga åkte på en förkrossande 0–8-förlust i Helsingforsarenan. En stilren insats, kommenterar tränaren Lauri Marjamäki.

När årets Jokerit får upp farten är det inte många som kan stoppa dem. Det fick Dinamo Riga känna av på söndagen.

Letterna låg under med 0–5 halvvägs in i matchen och släppte in ytterligare tre mål efter det.

– Då man vinner med 8–0 kan man tala om en imponerande prestation. Jag tror att åskådarna också är nöjda. De vill förhoppningsvis komma tillbaka. Och det var glädjande att se hur många unga fans som fanns på plats, säger Lauri Marjamäki efteråt enligt STT.

Krossen kom nämligen samma kväll som Jokerit lockat åskådare till hallen till reapris. De som följde med matchen på plats betalade drygt en euro för varje fullträff de fick se.

Höll lugnet

Det var väntade namn som steg fram för Jokerit. Veli-Matti Savinainen, Jordan Schroeder (hat trick), David Sklenicka, Tommi Kivistö och Kalle Kossila skrev alla in sig i målprotokollet.

– Mot Magnitogorsk spelade vi bra i 54 minuter och släppte sen in fyra mål. Det gick vi igenom grundligt inför den här matchen. Nu var vi istället stilrena och lugna, säger Marjamäki.

Härnäst står en sex matcher lång bortaturné på schemat för Jokerits del. Den nästa hemmamatchen står i tur först den 17 november, efter EHT-turneringen i Helsingfors.