Skådespelaren James Michael Tyler är död – älskades av många som Gunther i serien Vänner

James Michael Tyler, mest känd för sin roll som Gunther i serien Vänner, har dött i cancer. Han blev 59 år gammal.

James Michael Tylers manager Toni Benson bekräftar hans bortgång i ett uttalande.

"Världen kände honom som Gunther, den sjunde vännen i hitserien Friends, men Michaels nära och kära kände honom som en skådespelare, musiker, en canceraktivist och en kärleksfull äkta man", skriver Benson.

Tyler gick bort i sitt hem på söndagen.

Han berättade offentligt i somras att han lider av cancer. Han diagnostiserades med prostatacancer år 2018 och cancern spred sig senare till skelettet.

Omtyckte Gunther

James Michael Tyler hade en biroll i seriesuccén Friends, eller Vänner som den heter på svenska. Utöver seriens sex huvudrollsinnehavare, vännerna, var han den som syntes överlägset mest i tv-rutan.

Han gjorde rollen som Gunther och medverkade i totalt 150 av över 230 avsnitt. Han spelade en kafébarista som var kär i en av vännerna, Rachel.

Tyler hade sin första replik i serien efter 33 avsnitt, men Gunther lyckades vinna över serietittarna redan före det.

Tyler deltog också kort i Friends: The Reunion på HBO tidigare i år.

Bildtext James Michael Tyler under filmningen av Vänner. Bild: Alamy / All Over Press

"En väsentlig del av Friendsfamiljen"

Warner Bros. Television, som producerade succéserien, sörjer Tylers bortgång i ett uttalande. De beskriver honom som "en omtyckt skådespelare som utgjorde en väsentlig del av Friendsfamiljen".

Utöver Friends har Tyler medverkat i flera andra 90-talsserier, exempelvis Just Shoot Me! och Sabrina the Teenage Witch. Efter Friends syntes Tyler i serier såsom Scrubs och Modern Music.

Källor: AFP, AP