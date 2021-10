Alonso rasande på Räikkönen och juryn efter tudelade budskap – F1-experten njöt av underhållningen: ”Det är det här som är kryddan”

Tvingade Fernando Alonso Kimi Räikkönen av banan? Och varför ändrades tolkningen då Alonso körde likadant? Kampen om den sista VM-poängen blev oväntat het i Austin – och det tackar Fredrik af Petersens för.

Fernando Alonso sparade inte på krutet i stallets radio då han fick höra att han var tvungen att ge tillbaka sin position åt Antonio Giovinazzi i USA:s grand prix.

För enligt Alonso hade han bara gjort exakt samma sak som Kimi Räikkönen gjort några varv innan.

– Det hände flera gånger, alltid i samma kurva tolv. Först gjorde Carlos Sainz det under det första varvet, sen jag, sen Giovinazzi. Vi alla tvingades ge tillbaka platsen. Men inte Kimi, säger Alonso efteråt enligt sajten Motorsport.

I ett nötskal handlade det om att tolka en omkörning på lite olika sätt. I samtliga fall hamnade föraren på den yttre kanten i kurvan – och till en följd av det utanför banmarkeringarna.

Bildtext Den omtvistade duellen. Bild: Florent Gooden/LiveMedia/Shutterstock/All Over Press

Då de sedan återvände till banan framför den bil som tagit den inre linjen hade de enligt juryn genomfört en regelvidrig omkörning. Eller ja, alla förutom Kimi Räikkönen.

I hans fall valde juryn nämligen att tolka omkörningen så att Alonso tvingat honom av banan. Därför var det enligt tävlingschefen Michael Masi helt okej att ”Ismannen” kom tillbaka på banan före Alonso.

– Jag är bekväm med att juryn tolkade situationen som den gjorde i mitt fall, säger Alonso.

– Jag bromsade sent för att försvara min position. Det skulle jag inte ha gjort om det varit en vägg där. Men nu visste jag att jag kunde köra av banan lite. Men att Kimi behandlas annorlunda känns konstigt.

"Det är ju det här som publiken gillar"

Sist och slutligen hade domslutet inte någon inverkan på resultatet. Alonso tvingades avbryta då Alpine -bilens bakvinge gick sönder och Räikkönen sladdade då han gjorde sitt yttersta för att hålla Sebastian Vettel bakom sig. Han missade på grund av det VM-poängen han hade ett grepp om.

– Däcken var slut, de slets mycket snabbare under den andra stinten, förklarade Räikkönen som slutade 13:e efteråt för C More.

En som njöt av det oväntade dramat är Yle Sportens formel 1-expert Fredrik af Petersens.

– Det är ju det här som är pepparn i det hela – att det blir känslor till och med längre bak i fältet. Det är ju det här som publiken gillar, säger han.

Bildtext Publikfavoriten Räikkönen. Bild: xpbimages.com / All Over Press

Och om något är det ett argument för att radiokommunikationen ska vara öppen och tillgänglig för tv-tittarna.

– Det är många som tycker att man borde gå tillbaka till hur det var förr i tiden då förarna skulle få klara sig själva utan hjälp från kommandobryggan. Men det blir en viss stämning i det hela då man hör de här utbrotten, säger af Petersens.

Huruvida juryn hade rätt eller fel tar han inte ställning till, men F1 -arrangörerna tvingas reagera. Michael Masi säger till Motorsport att han sannolikt tvingas ta ett snack med förarna för att förklara nyansskillnaderna i de olika omkörningarna.

– Det finns en skillnad mellan att köra om utanför banan och att bli tvingad av banan, det här är något vi måste ta en närmare titt på, säger han.

Fördel Verstappen? "Osvuret är bäst"

Max Verstappen tog i sin tur hand om segern på ett sätt som af Petersens bara kan lyfta på hatten åt.

– Det var en gigantisk seger, han gjorde ett fantastiskt arbete. Det som imponerade mest på mig var att han tydligen inte har några tävlingsnerver, han var iskall då tävlingen avgjordes, säger han.

Stallchefen Christian Horner sa i stallets radio att han var överraskad av faktumet att Verstappen faktiskt grejade det. Och det tror af Petersens att var en genuin reaktion.

Bildtext Blir det fler champagneduschar för Max Verstappen i de amerikanska loppen? Bild: xpbimages.com / All Over Press

– När Lewis kom ut efter sitt andra stopp så var han åtta sekunder efter. När de kom i mål så var det under en sekund. Hade det varit fem varv till så hade Lewis kanske vunnit.

– Mercedes överraskades i sin tur av Red Bulls aggressiva taktik. Det är inte första gången som Mercedes fått stryk då konkurrenterna överlistat dem. Det här nederlaget svider rejält. Alla trodde att det här var en bana som passade Mercedes perfekt. Lewis var den stora favoriten.

F1-säsongen fortsätter nu i Mexiko och Brasilien på två banor som enligt förhandstipset tvärtom ska passa Red Bull bättre. Innebär det att det känns avgjort i VM-titelracet?

– Osvuret är bäst. Dagsformen är det avgörande tillsammans med finurligheten hos mekanikerna och ingenjörerna. Mercedes var överlägsen i i de första träningspassen i Austin, men sen fick de stryk. Det handlar om att kunna reagera snabbt.