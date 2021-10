Kolumn: Ole Gunnar Solskjærs Manchester United är en vimsig vålnad – den norska katten med de nio liven kommer att flyga all världens väg

Efter en total kollaps kommer konsekvenserna. Ole out?

Here we go?

Manchester United blev slitet i stycken i söndags – och då en ny vecka startar från den absoluta nollpunkten börjar medierna att arbeta.

Italienske transferjournalisten Fabrizio Romano och The Guardians Manchester-skribent Jamie Jackson rapporterar om en spricka på Old Trafford, flera spelare uppges ifrågasätta Ole Gunnar Solskjærs taktiska kapacitet att utveckla laget och Antonio Conte ska vara beredd att avsluta semestern och börja arbeta om United kan lägga fram en trovärdig framtidsplan.

Det finns på bordet precis just nu – och då vet man att klockan tickar snabbt.

Bollarna rullar i ljusets hastighet när en storklubb har gått på grund. Ole Gunnar Solskjærs öde kommer att följa fotbollens regler och logik – han flyger all världens väg när klubbledningen har nått en överenskommelse med en vettig ersättare.

Skrev och autografer och tog bilder

Ole Gunnar Solskjær fick ryktet supersub under sin spelarkarriär i Manchester United. Sena mål som inhoppare blev hans signum – och Champions League-finalen 1999 gjorde honom odödlig på Old Trafford.

Det var talande att Solskjær stod utanför arenan och skrev autografer, gick med på att ta bilder med supportrar och tackade för stödet efter "sin värsta dag under perioden som Manchester United-tränare".

– Man kan titta tillbaka på 1–6-förlusten mot Tottenham förra säsongen och ändå säga att det här är oerhört mycket värre. Som en Manchester United-kille är det så otroligt tufft för mig när motståndaren hette Liverpool. Vi måste gå vidare så fort det bara är möjligt, sa Solskjær efter slutsignalen till Sky Sports.

Han vägrade, förstås, att kasta in handduken.

Det är klubbledningens ansvar att peka på dörren och göra som Chelsea gjorde förra vintern – skicka ut en klubbikon. I London var Frank Lampard utbytt mot Thomas Tuchel i en handvändning, och fyra månader senare var Chelsea Europas bästa klubblag.

Vacklande, vimsig vålnad

Söndagens kollaps var bara en bekräftelse på det som alla har sett den här hösten – och egentligen i snart tre års tid.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United är en vacklande, vimsig vålnad. Det finns inga ramar eller strukturer att hålla sig i – enbart en rad stjärnor att sätta allt hopp till.

Cristiano Ronaldo har räddat United i de två senaste Champions League-matcherna, men han är 36 år, en bromskloss i ett aktivt och offensivt presspel och uppenbart frustrerad när han inte har vinden i ryggen (hittade domaren det röda kortet i omklädningsrummet i paus mot Liverpool?).

Det är ingen taktik att bygga titelförhoppningar på. Det är närmast ett skämt med tanke på hur mycket pengar Manchester United har satsat på sitt spelarbygge.

Bildtext Cristiano Ronaldo har ifrågasatts efter sin återkomst till Manchester. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Solskjær ska bära hundhuvudet för bristen på linjer i spelet och oförmåga att vrida ut max ur all talang som finns på planen – men det är spelarna som ska stå vid skampålen i dag. Juniormisstagen som Uniteds defensiv radade upp avgjorde matchen och var så grova att ingen tränare i hela världen hade kunnat göra något åt dem.

Det var ett lag som gick under, en tränare som eventuellt tackade Stretford End för sista gången och en styrelse som har ett jobb att göra.

Kliver rakt in i en röra

United har tagit en poäng på fyra ligamatcher och har Tottenham och Manchester City kvar före landslagsuppehållet i november. Säsongen kan verkligen räddas, men då måste det köras upp raka fåror på gräsmattan och där är Antonio Conte en mästare.

Enligt The Guardian har klubbdirektören Richard Arnold rensat kalendern för att prata med Uniteds amerikanska ägarfamilj under måndagen.

Har United en ny tränare till helgen? Efter landslagsuppehållet? Efter nyår?

Det är solklart att den norska katten med de nio liven har bränt sin sista livlina. Nu är det mest en fråga om när det är över och vem som blir näste man på heta stolen.

Den personen har en hel del att stå i. Han kommer att kliva rakt in i en röra.