Nya hacket i kurvan för Frida Karlsson – svenska skidstjärnan åker inte på sista lägret inför världscupen

De nordiska skidstjärnorna bygger grunden till OS i norra Italien just nu. Sverige landade på hög höjd under måndagen – och de saknar fyra tunga pjäser. Än en gång är Frida Karlsson namnet som skapar flest frågor.

Just nu är skidlandslagen ute på sista höghöjdslägret inför tävlingsstarten i november. Det finska A-landslaget har varit i över en vecka i italienska Val Senales på flera tusen meters höjd och Norge ska också dit.

Det svenska landslaget åkte till samma ställe under måndagen – rejält försvagat.

Flera av det svenska lagets bästa åkare är inte på plats i Italien. Det handlar om Frida Karlsson, Maja Dahlqvist, Linn Svahn och Calle Halfvarsson, skriver det svenska skidförbundet på sin hemsida.

Enligt landslagschefen Anders Byström är det olika anledningar till frånfallen. Halfvarsson är förkyld och Svahn rehabtränar efter sin axeloperation, medan Karlsson och Dahlqvist inte är redo för höghöjdsträning.

– I Fridas fall har hon haft några små hack på vägen, vilket gör att tränarteamet och hon själv anser att hon behöver träning i lågland i stället för på hög höjd, säger Byström.

Vill inte riskera något

För Karlsson är det inte första hacket i kurvan under uppladdningen till den viktiga OS-säsongen. Hon har stått över tävlingar på rullskidor och missat lägerdagar på grund av sjukdom.

– Det är mer att hon behöver ta rätt väg in i säsongen. Det är ingen dramatik i det över huvud taget utan hon är i gång med träningen nu. Hon har ändå fått bra med höghöjdsdagar under sommaren och det kommer att bli mer hög höjd under vintern så det känns helt lugnt, säger Byström till SVT.

Samme Byström säger till Sportbladet att Karlsson har planerat in höjdläger kring jul. Allt för att vara redo när OS startar i början av februari – ett mästerskap som avgörs på hög höjd i Kina.

– Enligt rapporterna jag har fått om Frida ser det bra ut. Det handlar om att vi inte vill riskera att hamna lite snett och ta risker nu när hon känner sig bra. Åkarna belastas hårt på höjden, säger Byström.

Världscupen på skidor startar den 26–28 november i Ruka med tre tävlingar: klassisk sprint, klassiskt distanslopp och jaktstart i fristil.

Yle sänder från premiären i norra Finland och sänder sen största delen av längdsäsongen – inklusive OS-längdåkningen.