Dags för EM-lottning: Här är drömgruppen som öppnar dörren för avancemang och mardrömsutfallet som ska undvikas

Det är dags att glömma fotbollsdamernas svidande förlust mot Irland och blicka framåt mot EM-lottningen. Yle Sporten guidar dig genom de fyra korgarna och presenterar Finlands drömgrupp. Om Fru Fortuna är på Finlands sida på torsdag kväll är avancemang inte otänkbart.

Det är bara att gnugga händerna.

Efter en åtta år lång paus är Finlands fotbollsdamer redo för ett nytt stort mästerskap. Ett mästerskap som ser ut att bli alla tiders EM-turnering i fotbollens förlovade land.

På torsdag är det dags att poppa popcorn i hemmasoffan då det är dags för grupplottning på TV2. Vi reder ut hur lottningen fungerar, vilka lag som Finland gärna vill mäta sig med – och vilka nationer det gäller att undvika.

Här spelas EM-matcherna EM sparkar i gång den 6 juli 2022 och finalen spelas den 31 juli. Brighton & Hove (Brighton & Hove Community Stadium) kapacitet 30 000 London (Brentford Community Stadium & Wembley Stadium) kapacitet 17 000 och 89 000 Manchester (Manchester City Academy Stadium & Old Trafford) kapacitet 4 700 och 75 000 Milton Keynes (Stadium MK) kapacitet 30 000 Rotherham (New York Stadium) kapacitet 12 000 Sheffield (Bramall Lane) kapacitet 30 000 Southampton (St Mary's Stadium) kapacitet 32 000 Wigan & Leigh (Leigh Sports Village) kapacitet 8 000

Formatet: Sexton lag i fyra grupper, åtta går vidare

Det behöver inte vara krångligare än så här. I juli nästa år gäller ett klassiskt upplägg: sexton lag delas in i fyra grupper och hälften går vidare till kvartsfinal.

Det är alltså bara gruppettan och -tvåan som avancerar, treorna har ingen bakväg vidare, som på herrsidan.

För Finland – som kvalade in som obesegrad gruppetta framför Portugal och Skottland – är det uppförsbacke som gäller.

Finland ligger i lottningskorg fyra och kommer alltså att ställas mot tre lag som på pappret är bättre. En grupp består av ett lag från varje lottningskorg.

Här är lottningskorgarna I grupp A från första korgen: England som värdnation Korg 1: Nederländerna (regerande mästare), Tyskland, Frankrike Korg 2: Sverige, Spanien, Norge, Italien Korg 3: Danmark, Belgien, Schweiz, Österrike Korg 4: Island, Ryssland, Finland, Nordirland

Korg 1: Världsklass genom hela fältet

Länder: England, Nederländerna, Tyskland, Frankrike

Finland kommer att möta minst en nation av yttersta världsklass i EM. Samtliga länder i den första korgen ligger bland de åtta bästa på världsrankningen.

Regerande mästaren Nederländerna och åttafaldiga guldmedaljören Tyskland tog sig till EM utan poängtapp i kvalet, medan stjärnspäckade Frankrike spelade en oavgjort. Det är svårt att se Finland utmana ett av dessa länder i ett slutspel.

Sportsligt sett spelar det inte värst stor roll vilket land som landar i Finlands grupp – men det finns en trupp som skulle ge landslaget alla tiders publikfest.

Bildtext Minns ni Ellen Whites målgest i VM? England slog igenom med dunder och brak och slutade fyra i turneringen. Bild: AOP

Drömlottningen: England, som tog sig till EM utan att kvala och rivstartat VM-kvalet med fyra raka segrar och ofattbara 32–0 i målskillnad.

Det är bara att återuppliva gamla minnen. England stod också värd för EM 2005 och mötte då Finland framför nästan 30 000 åskådare på City of Manchester Stadium. Vad sägs om en öppningsmatch på ett slutsålt Old Trafford i samma stad 17 år senare? Visst vattnas det i munnen?

Korg 2: Vad i hela friden gör Sverige här?

Länder: Sverige, Spanien, Norge och Italien

Nu börjar det bli spännande: Om Finland ska vidare från gruppen måste Anna Signeuls trupp få till det mot laget från lottningskorg två, som bjuder på lag av väldigt olika kaliber.

För det första: Vad gör Sverige i den här korgen? Vårt västra grannland är rankat världstvåa bakom USA, var en straffläggning från OS-guld i somras och tog VM-brons 2019.

Bildtext Finland har drömt mardrömmar om Jennifer Hermosos Spanien. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Det gäller också att undvika Spanien, som varit en nagel i ögat under många år. Finland har förlorat de senaste tre mötena mot landet med målskillnaden 1–12 och stångades mot spanjorerna så sent som i det förra VM-kvalet med usla resultat.

Drömlottningen stavas Italien – ett landslag Finland har alla chanser att utmana en bra dag. Italien tog sig vidare till EM som grupptvåa bakom Danmark och åkte ut i gruppspelet senast då EM ordnades 2017 (i VM 2019 tog sig landet visserligen till kvartsfinal).

Den italienska truppen består nästan uteslutande av spelare från den inhemska ligan, som inte hör till Europas toppskikt. Målskyttet har ofta hackat, och det är inte svårt att fantisera om en svettig finländsk 1–0-seger efter utmärkt försvarsarbete av Natalia Kuikka och gänget.

Korg 3: Belgien? Ja, tack

Länder: Danmark, Belgien, Schweiz, Österrike

Här finns både himmel och helvete i en salig blandning.

Visst, det vore kul med ett helnordiskt möte i EM, men för Finlands framgångschanser vore Danmark en nitlott. Landet, anfört av världsklassliraren Pernille Harder, kvalade in som gruppetta och har inlett VM-kvalet med fyra segrar med målskillnaden 28–1. För fyra år sedan spelade Danmark EM-final mot Nederländerna.

Österrike har inte spelat klockrent i VM-kvalet och fick bara ett svettigt kryss mot Nordirland. Men här finns hjärnspöken som inte ska underskattas: Nästan hela Anna Signeuls trupp var med i det förra VM-kvalet, då Finland förlorade med 0–2 hemma och 1–4 borta mot österrikarna.

Bildtext Chelseas Pernille Harder hör till de bästa i världen. Hon var tvåa i Ballon d'Or-omröstningen 2018. Bild: imago images/Sportimage/ All Over Press

Det vore bättre att ställas mot Belgien, som vacklat den senaste tiden. Det profilfattiga landslaget med spelare i den belgiska ligan är inne i en föryngringsprocess och har förlorat mot Norge med 0–4 och spelat 1–1 mot Polen i VM-kvalet.

Schweiz går också an. Landet är formstarkt och toppar sin VM-kvalgrupp – men slutade grupptvåa i EM-kvalet bakom just Belgien. Schweiz vann det första mötet mot belgarna, men förlorade det andra med hela 0–4. Alpnationen kvalade in till EM med minsta möjliga marginal: på straffar i playoffmötet mot Tjeckien.

Men till skillnad från Belgien har Schweiz några rutinerade profilspelare i sin trupp, som Barcelonas dubbla Champions League-vinnare Ana-Maria Crnogorčević och PSG:s Ramona Bachmann, som tillsammans gjort 108 landslagsmål.

Klappat och klart! Vi sammanfattar:

En sportslig mardrömslottning: Tyskland, Sverige, Danmark, Finland

En drömlottning: England, Italien, Belgien, Finland

EM-lottningen sänds på TV2 och Arenan med start klockan 19 på torsdag. Lottningen kommenteras enbart på finska.