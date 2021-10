Studerande misstänks ha drogats på fest i Vasa – polisen: "Svårt att påvisa ifall någon blivit drogad eller inte"

En studerande i Vasa misstänks ha blivit drogad under en fest i måndags. I Österbotten får polisen ett tiotal anmälningar årligen, men att bekräfta att någon blivit drogad är i princip omöjligt.

Det var i måndags som en studerande misstänks ha blivit drogad under en fest i Vasa. Enligt Mikael Appel, kommunikationschef vid Österbottens polisinrättning är det inte ovanligt med liknande fall.

– Vi får in ett tiotal anmälningar i året där det finns misstankar om att en person kan ha blivit drogad på en fest eller liknande, konstaterar Appel.

Däremot är det väldigt sällan som polisanmälningarna i sådana här fall leder till något.

– Anmälan kan komma in ganska sent och troligtvis har de möjliga ämnena som kan ha kommit in i kroppen redan spolats ut och det finns inga tecken på dem mera. Då är det i princip omöjligt att säga om det gått på det viset.

Enligt Appel är det enda sättet att bekräfta ifall någon faktiskt blivit drogad att ta ett blodbrov. Då är det viktigt att man snabbt efter den misstänkta händelsen söker sig till sjukhusvård.

– Om det går ett dygn eller flera dygn innan anmälan görs så då är sannolikheten väldigt liten att man kan påvisa någonting överhuvudtaget.

Appel påpekar att det också kan finnas andra möjliga förklaringar till det misstänkta drogandet.

– Det behöver inte alla gånger handla om att blir drogad, utan man kan vara överförfriskad på grund av att man intagit alkohol eller att man använt droger på egen hand och man blir i så dåligt skick att man inte kan ta hand om sig.

– Då är det alltid bra att det finns någon kompis eller bekant i närheten som kan se efter en.

Appel anser ändå att det är tryggt att röra sig i nattlivet i Österbotten trots att sådana här händelser ibland inträffar.

– Det är sällan liknande saker inträffar och som jag redan sade så kommer det ibland till polisens kännedom misstankar om att någon blivit drogad, men ytterst sällan. Överlag behöver man inte vara orolig.