Den nya svenska högern: “Utan Sverigedemokraternas stöd får man inte ett maktskifte”

Högerkanten inom svensk politik har mobiliserat sig och tidigare otänkbara samarbeten har nu blivit självklara. Med bekämpandet av kriminaliteten i landet som ledstjärna har de svenska regeringskritiska partierna skapat ett seriöst alternativ till det rödgröna blocket.

– Vi ska inte samarbeta alls tycker jag. De har en mycket mörk historia. Jag står för motsatsen.

Så lät det i september för fyra år sedan då Ulf Kristersson tillfrågades om ett möjligt samarbete med Sverigedemokraterna (SD). Han kandiderade då till att bli Moderaternas nästa partiledare efter Anna Kinberg-Batra.

– Sverigedemokraternas rötter förhindrar oss inte att göra upp i sakfrågor.

Så lät det i oktober 2021 då Ulf Kristersson, i dag partiledare för Moderaterna, förklarade partiets hållning till SD. Moderaternas dröm verkar i dag vara att bilda en minoritetsregering med Kristdemokraterna (KD) och ha SD som ett stödparti i riksdagen.

Mycket har hänt inom svensk politik sedan 2017. Det förra borgerliga samarbetet som kallades för Alliansen är upplöst sedan Centerpartiet (C) och Liberalerna (L) ingick ett avtal med den rödgröna regeringen år 2019. Då stod plötsligt konservativa Moderaterna och Kristdemokraterna ensamma med SD i faktisk opposition.

– Den enda möjligheten för dem att få regeringsmakten var att vända sig till SD, som ju fram till dess betraktades som ett pariaparti som ingen annan ville befatta sig med, säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Kristdemokraterna var det första partiet i svensk politisk historia som närmade sig SD då partiledaren Ebba Busch år 2019 lunchade med Jimmie Åkesson. Senare samma år träffade också Ulf Kristersson SD-ledaren. Nu handlade det inte längre om värderingar, utan om en parlamentarisk realism.

– Utan SD:s stöd så kommer inte Moderaterna och KD att kunna hamna i regeringsställning, säger Möller.

Under 2021 har Liberalerna blivit det tredje partiet efter Moderaterna och Kristdemokraterna att öppna för samarbete med SD, efter att man lämnade avtalet med den rödgröna regeringen.

Under våren presenterade Liberalerna, tillsammans med M, KD och SD ett gemensamt förslag om migrationen. Och i oktober presenterade de fyra partierna ett gemensamt förslag mot gängbrottslighet. Det blir enligt flera politiska bedömare allt tydligare att det är dessa partier som är det nya svenska högerblocket.

– Det påminner om den situation som fanns på 1970-talet när vi hade haft Socialdemokratiska regeringar i 44 år i sträck. De borgerliga partierna på den tiden var ganska splittrade men det man var eniga om var att det fanns ett egenvärde att få ett regeringsskifte, säger Möller.

Då fick de borgerliga till stånd en förändring. Socialdemokraternas tid vid makten tog slut år 1976 då Centerpartiets Thorbjörn Fälldin blev statsminister.

Medan regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och stödpartierna Vänsterpartiet och Centerpartiet kämpar med sprickor som ofta växer fram då man har det övergripande ansvaret för politiken lyckas högerpartierna enas kring viktiga valfrågor. Inte minst gängbrottsligheten.

Då Sverige inte verkar få bukt på skjutningarna i landet blir gängbrottsligheten en av riksdagsvalets allra största frågor. Mordet på rapparen Einár för en vecka sedan kastar än en gång strålkastarna på gängen, och det som högerpartierna menar är ett resultat av den sittande regeringens politik.

– Socialdemokraterna har en svår situation här då man i sak står ganska nära högerpartierna i den här frågan. Men man samarbetar med Miljöpartiet i regeringsställning som motsätter sig många av dom här förslagen som går ut på att man ska ha hårdare tag och strängare straff, säger Tommy Möller.

I det gemensamma förslaget som högerpartierna lade fram föreslår man bland annat ännu hårdare straff, visitationszoner för att söka efter illegala vapen och fler utvisningar av kriminella.

Men trots att högern på ytan kan verka mer enad, finns det många frågor som man inte kan enas om. För Liberalerna är frågan om ett samarbete med SD fortfarande något som splittrar partiet i två läger.

– Det finns en inbyggd osäkerhet i en eventuellt moderatledd regering som ska stödja sig på både Liberalerna och SD eftersom det kommer att finnas mycket starka motsättningar där. Givet att Liberalerna kommer in i riksdagen, och det är ju långt ifrån självklart så som det ser ut just nu, säger Möller.