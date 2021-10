Nokias vinstkurva pekar uppåt – nät- och molntjänster går starkt framåt

Nokias rörelseresultat förbättras med över 150 miljoner euro för det tredje kvartalet, jämfört med samma period i fjol.

Telekombolaget Nokias rörelseresultat under det tredje kvartalet (juli–september) blev 633 miljoner euro på plus. Under motsvarande period i fjol var resultatet 486 miljoner.

Samtidigt ökade omsättningen med två procent och landade på 5,4 miljarder euro. Det visar siffrorna i det nyaste delårsresultatet.

Det är mobilnätsverksamheten som står för den största kakbiten av omsättningen, ungefär 2,3 miljarder, vilket är lite sämre än under samma kvartal i fjol.

Det klart största framsteget sker bland nätbaserade tjänster och molntjänster, där omsättningen har gått upp med nästan 13 procent till 748 miljoner. Samtidigt har just den här sektorn gått från ett saftigt minus på 119 miljoner i fjol till en liten vinst på 31 miljoner i år.

Nokia har samma problem som många andra – brist på komponenter

“Ökade investeringar i teknologi och en stark efterfrågan har hjälpt oss att nå ett bra resultat också under det här kvartalet”, skriver vd Pekka Lundmark i ett pressmeddelande. Han lyfter fram speciellt bolagets nya, energisnåla routerprocessor som det här kvartalets stora framgång.

Bildtext Pekka Lundmark har lätt att le när framtiden ser ljusare ut än det förflutna. Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Lundmark vill ändå inte måla upp alltför ljusa framtidsutsikter. Nokia har precis samma bekymmer som många andra bolag som sysslar med teknik, nämligen bristen på komponenter.

Lundmark nämner att det är svårt att få tag på halvledare, och därmed begränsas Nokias verksamhet en aning under de närmaste månaderna.

Nokias rörelseresultat under hela året hittills, alltså januari till september, är knappt 1,9 miljarder euro med en omsättning på 15,8 miljarder. Motsvarande siffor för januari till september i fjol var drygt 1 miljard vinst med en omsättning på 15,3 miljarder euro.