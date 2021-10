Sjundeå IF tar säsongens första seger i Maria Barcks comebackmatch i FM-serien i handboll

Hemmalaget Sjundeå IF låg under i paus mot Kyrkslätt IF men svängde i den andra halvleken. SIF-damerna vann thrillern med minsta möjliga marginal.

Slutresultatet blev 24-23 (11-15).

Förutom en fin seger fick publiken i allaktivitetshallen i Sjundeå se en kul comeback, då Maria Barck gjorde sin första match för säsongen i den gula speltröjan. Barck spelade förra gången säsongen 2016-17 för SIF i FM-serien.

Hon ha varvat ned i Pickala HD i division 1, men stortrivdes i hetluften i högsta serien.

- Visst är det roligt att vara tillbaka. Vi har tränat tillsammans (Pickala och SIF) och för några veckor sedan började det kännas som så att jag vill spela i FM-serien, säger Barck.

Och visst finns snabbheten och spelblicken kvar hos henne. Det samma gäller spelglädjen.

- Vi hade en bra inställning i dag och man såg på alla flickorna att de vill vinna i dag, säger Barck och tror att laget gott och väl kan spela om medaljerna i vår.

- Lite tidigt är det ju att säga nu, serien har precis börjat.

Tudelad match

Matchen på lördagskvällen var tudelad. I första halvleken var gästerna vassare och SIF:s försvar inte så tätt som det borde ha varit.

I andra halvleken försvarade SIF aggressivt och disciplinerat och lyckades ta sin första seger för säsongen.

Bildtext SIF:s lagkapten Madeleine Lindholm gör här ett av sina fyra mål i matchen. Bild: Patric Westerlund / Yle

SIF:s lagkapten Madeleine Lindholm är nöjd med segern men inte med sitt lags spel.

- Vi gör ingen toppmatch, inte i försvaret och inte i anfallet. Men vi får ihop det bättre än Kyrkslätt på slutet och därför tar vi de två seriepoängen i dag, säger Lindholm.

För många tekniska misstag

Kyrkslätt IF som vunnit en match i serien tappade terräng i andra halvleken. Emilia Karell säger att KyIF gjorde för många tekniska misstag i anfallsspelet.

- Vi fokuserade inte heller ordentligt i försvaret och Sjundeå kunde göra enkla mål.

Bildtext KyIF:s försvar fungerade bra i första halvleken, Linda Melanen (nummer 3) och Aini Salminen stoppar SIF:s Mariela LÖnnqvist. Miisa Palkoranta (till höger) ser på. Bild: Patric Westerlund / Yle

Karell säger att KyIF ofta har svårigheter i början av andra halvleken. Matchen mot SIF utgjorde inget undantag.

- Vi borde komma på något sätt att vi är vakna direkt efter pausen, säger Karell och konstaterar att Kyrkslättdamernas mål för säsongen är att spela om medaljerna.

- Vi går framåt hela tiden och det är viktigast att vara i from i vår, säger Karell.

Samuel Leandersson och Joni Lindberg dömde inför 105 åskådare.

Sjundeådamerna spelar sin följande match på onsdag (3.11). Den matchen går mot Dicken i Helsingfors. KyIF spelar sin följande match om två veckor (14.11). Då spelar KyIF mot HIFK i Kyrkslätt.

Resultat, FM-serien

SIF-KyIF 24-23 (11-15)

Målgörarna:

SIF: Mariela Lönnqvist 4+2, Saara Lehtola 5, Madeleine Lindholm 4, Natalie Jürgens 4, Nea Puijola 2, Maria Barck 2, Nora Wunsch 1.

KyIF: Maja Sannholm 4+2, Natascha Foley 6, Fanny Axberg 3+1, Miisa Palkoranta 2, Milla Maristo 2, Emilia Karell 2, Linda Melanen 1.

Publik: 105

Dicken-PIF 42-16 (18-8)

Målgörarna:

Dicken: Anna Westerlund 7, Janica Sjöström 7, Matilda Peitsaro 5+2, Linn Wentzel 5, Anna Lindholm 5, Anna Lindahl 5, Malena Heikkinen 3, Ella Valkamo 2, Nina Ottelin 1.

PIF: Anette Rakkolainen 3+5, Manon Deguelle 2, Matilda Sjöstedt 1, Anna Nylund 1, Ella Nyberg 1, Thea Nordling 1, Ella Lepola 1, Rebecca Anckar 1.

Publik: 57

HIFK-GrIFK 32-27 (16-15)

Målgörarna:

HIFK: Ella Holopainen 9, Petra Gostowski 6, Kira Härkönen 5 (2), Emma von Nandelstadh 4, Isabel Larsson 4, Kathlen Ax 2, Milla Lindroos 1, Annamari Jääskeläinen 0+1.

GrIFK: Johanna Hilli 5+6, Carolina Rehnberg 6, Greta Wirén 3, Fanny Reinikainen 3, Sandra Laitinen 2, Cecilia Schalin 1, Rebecca Lönnqvist 1.

Publik: 105