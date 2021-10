Sanni Franssi hittade rätt i toppmötet – gjorde tröstmål mot Europas bästa lag

Toppmöte i den spanska ligan, ettan Barcelona mot tvåan Real Sociedad. Då slog Sanni Franssi till med sitt fjärde mål för säsongen. Till poäng var det ändå väldigt långt från att räcka, suveränen "Barca" vann i total utklassningsstil med 8–1.

Barcelona är Europas bästa lag på damsidan. Klubben från Katalonien vann Champions League i stor stil i våras, och hemma i Spanien toppar laget ligan utan poängförlust.

Närmast skuggar Real Sociedad, med finländska landslagsanfallaren Sanni Franssi i leden. Och i ett emotsett toppmöte på den mysiga Johan Cruyff-stadion runt hörnet från Camp Nou visade Franssi upp sin målfarlighet.

Svenskan Fridolina Rolfö hade hunnit ge storfavoriten Barcelona en tidig ledning då hon skyfflade in bollen efter en hörna, men i den nionde minuten presenterade Sanni Franssi sig.

Anfallskollegan Amaiur Sarriegi jagade efter en långboll, Barcelonas målvakt Sandra Panos var ute och mötte, och bollen studsade ut till Franssi. Från 25 meters håll lyfte finländskan elegant bollen i det tomma målet.

Det här var fjärde målet på åtta ligamatcher för Franssi, som tidigare i höst hittat rätt i segermatcherna mot Valencia, Sevilla och Rayo Vallecano.

Storstjärnor gjorde mål efter mål

Men Franssis fullträff blev en klen tröst för Real Sociedad som helt enkelt vägde för lätt mot Barcelonas supertrupp.

Nigerianska anfallaren Asisat Oshoala hann göra två mål före paus, och i andra halvlek fortsatte Barcelonas stjärngarde att imponera.

Holländskan Lieke Martens gjorde 4–1 och spanska landslagsstjärnan Jennifer Hermoso kom in från bänken och satte in 5–1. Sexan var ett smått komiskt självmål då Maddi Torre oattackerad sköt in bollen bakom den egna målvakten, innan Martens gjorde sitt andra för dagen. Slutresultatet 8–1 fastställdes på stopptid av Claudia Pina.

Barcelona har målmedvetet samlat på sig toppspelare från många länder, men stommen i laget är tveklöst spansk. 10 av de 16 spelarna som användes i toppmötet är med i det spanska landslaget, något som berättar det mesta om vilken nitlott Sanni Franssi och resten av det finländska landslaget drog när de i veckan lottades att möta Spanien i EM-slutspelet nästa sommar.

Finlands grupp med Tyskland, Spanien och Danmark som motståndare känns om möjligt ännu mer omänsklig efter en ny Barcelonauppvisning.