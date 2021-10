HJK står kvar på tronen – fixade nytt ligaguld efter kryss i seriefinalen

HJK har haft en svår höst, men nu fick laget en guldkantad avslutning på ligasäsongen. Mesta mästarna spelade oavgjort mot KuPS i seriefinalen och det räckte för att HJK skulle fixa ett nytt guld.

Länge såg HJK ut att storma mot ett solklart ligaguld men laget vacklade under hösten och bjöd samtidigt in KuPS i guldkampen. KuPS gick in i övre slutserien som tabelletta och hade ett guldgrepp, men laget tappade sin serieledning efter två kryss i de senaste omgångarna.

HJK utnyttjade då läget och tog tillbaka tätpositionen inför den sista omgången där allt skulle avgöras. I dag möttes KuPS och HJK i en seriefinal i Kuopio där hemmalaget behövde vinna medan gästerna kunde säkra guldet med ett oavgjort resultat.

Och säsongens sista match slutade 1–1 och det gör att HJK ligamästare säsongen 2021 – klubbens 31:a titel genom tiderna.

– Vi avslutar säsongen väldigt starkt, tre vinster och ett kryss räckte för att fixa guldet. Det har varit några tunga månader med spel både i ligan och i Europa och alla som någon gång spelat vet hur mycket som krävs för att lyckas, säger HJK:s tränare Toni Koskela till Ruutu.

Tidiga mål inför rekordpublik

Det blev en match som verkligen levde upp till förväntningarna på en seriefinal. 7890 åskådare – nytt publikrekord för KuPS – fick se regerande mästarna HJK dominera under den första kvarten och ta en tidig ledning.

Miro Tenho fick stå helt ren vid den bortre stolpen vid en hörna och nickade in 1–0 i den trettonde minuten.

Men KuPS som inte skapade speciellt mycket i början av matchen kvitterade några minuter senare. Tim Väyrynen dämpade fram bollen till Taneli Hämäläinen som dunkade in 1–1 mellan benen på HJK:s målvakt Hugo Keto.

Kreidl räddade KuPS

I slutet av första halvleken var HJK väldigt nära ett nytt ledningsmål men Johannes Kreidl räddade KuPS med en dubbelparad på Riku Riskis och Jairs skottlägen.

Efter paus var det också målvakten Kreidl som höll KuPS med i matchen. I den 60:e minuten klistrade han bollen då Riski sköt och några minuter senare räddade han bollen till en hörna på Lucas Ligmans kanon från distans.

KuPS som varit ligans målfarligaste lag i år behövde ytterligare en fullträff för att peta ner HJK från ligatronen, men laget hade svårt att tränga genom gästernas försvar i andra halvlek.

Urho Nissilä fick ett läge i den 83:e minuten men hans skott från distans gick tätt över ribban, och i slutminuterna hade KuPS några hörnor men HJK stod emot och fixade ett nytt ligaguld.

– Det var två bra lag som möttes och som bjöd på en väldigt bra match. Vi var det vassare laget och hade fler chanser, säger Koskela.

Fyra mål av Tuco då SJK knep bronset

Även bronset avgjordes i den sista omgången. FC Inter och SJK stod på samma poäng inför dagens möte i Åbo och där såg Tuco till att bronset gick till Seinäjoki.

Anfallaren var glödhet i den första halvleken och gjorde ett hattrick. Han nickade in 1–0 i den 16:e minuten, satte pannan till för 2–0 i den 33:e minuten och tryckte in 3–0 i matchminut 39.

Benjamin Källman och Jesper Engström reducerade för Inter i andra halvlek men Tuco och SJK fick sista ordet. Tuco gjorde sitt fjärde mål för dagen i slutminuterna och SJK vann till slut med 5–2.

Tucos fyra mål gör att han delar segern i skytteligan med Benjamin Källman. Båda gjorde 14 mål den här säsongen.

SJK tog hand om bronset efter målkalas av rang i Åbo SJK tog hand om bronset efter målkalas av rang i Åbo - Spela upp på Arenan

Resultat: KuPS – HJK 1–1 (1–1)

13´ 0–1 Miro Tenho

18´ 1–1 Taneli Hämäläinen FC Inter – SJK 2–5 (0–3)

16´ 0–1 Tuco

33´ 0–2 Tuco

39´ 0–3 Tuco

54´ 1–3 Benjamin Källman

71´ 2–3 Jesper Engström

89´ 2–4 Tuco

90+2´ 2–5 Rafal Wolsztynski HIFK – Ilves 0–3 (0–1)

29´ 0–1 Patrick Loa Loa

67´ 0–2 Tuomas Ollila

77´ 0–3 Patrick Loa Loa AC Oulu – KTP 2–1 (1–1)

36´ 0–1 Michael Ogungbaro

41´ 1–1 Lucky Opara

90+3´ 2–1 Aapo Heikkilä FC Haka – IFK Mariehamn 2–0 (0–0)

67´ 1–0 Samuel Chidi

90+2´ 2–0 Antto Hilska FC Lahti – FC Honka 2–3 (0–2)

21´ 0–1 Jerry Voutilainen

34´ 0–2 Darren Smith

48´ 1–2 Altin Zeqiri

54´ 2–2 Altin Zeqiri

65´ 2–3 Jerry Voutilainen

Bildkälla: Ruutu