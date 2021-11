Morgonkollen: Vinterdäck krävs nu på många håll och fyra andra nyheter att ha koll på

Här är fem nyheter som det är bra att känna till denna måndagsmorgon.

Vinterdäcken ska på från och med i dag på många håll

Från och med i dag är det obligatoriskt att använda vinterdäck på många håll i Finland.

Bildtext Dags för dubb- eller friktionsdäck där det är vintrigt väglag. Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Enligt den relativt färska vägtrafiklagen måste man använda vinterdäck från den första november till den sista mars om föret eller vädret förutsätter det.

Bilisterna ska alltså själva ta ansvar för att hålla koll på väder och före. Syftet med formuleringen är att dubbdäck inte används i onödan.

Diagnoserna för ätstörning ökar men de sjukaste riskerar bli utan vård

Jenny Blomqvist har sett sina möjligheter till vård bli färre. Framtiden utanför vården väcker oro. Diagnoserna för ätstörningar ökar, men den specialiserade vården räcker inte till, visar Yle Spotlights granskning.

Jenny Blomqvist var en aktiv orienterare. För över tio år sedan insjuknade hon i en ätstörning. Hon trodde att hon skulle bli frisk fort. Nu är Jenny långtidssjukskriven. Vården hon får handlar om att se till att hon inte blir sämre.

Stabil majoritet för liberaldemokraterna i Japan

Det styrande Liberaldemokratiska partiet i Japan har fått en så kallad stabil majoritet i parlamentet, trots att det backade i gårdagens val. Det konservativa LDP fick 261 platser i parlamentet, då det krävs 233 för en majoritet.

Resultatet innebär att det långvariga regeringspartiet får full kontroll över alla parlamentsutskott samt budgetprocessen.

Bildtext Valresultatet ses som en seger för den nya premiärministern Fumio Kishida. Bild: Stanislav Kogiku/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Resultatet ses som en seger för den nya premiärministern Fumio Kishida, som utsågs till partiledare för bara en månad sedan.

Det ultranationalistiska högerpartiet Upprättelse gick kraftigt framåt och blir tredje största parti, efter LDP och det vänsterorienterade Konstitutionella Demokratiska partiet.

HS: Riksåklagaren drunknar i petitioner från hela världen till stöd för Päivi Räsänen

Kristdemokraterna riksdagsledamot Päivi Räsänen, som åtalas för hets mot folkgrupp, får internationell uppbackning från den extremkonservativa organisationen Citizen Go, skriver Helsingin Sanomat.

Bildtext Päivi Räsänen åtalas för hets mot folkgrupp. Bild: Jari Pussinen / YLE

Enligt Helsingin Sanomat har riksåklagare Raija Toivianen fått in sannolikt över 200 000 underskrifter från medlemmar i Citizen Go till en petition för Räsänen. Citizen Go själv uppger att det finns 200 029 namn på listan.

Petitionen där det krävs att Räsänen inte ska förpassas till fängelset för sin kristna övertygelse har lämnats in till riksåklagarens kansli i slutet av september, fem månader efter att Toiviainen beslöt att väcka åtal mot Räsänen.

Klimatmötet i Glasgow är igång

Nu är det igång, ödesmötet för klimatet, FN:s 26 klimatmöte i Glasgow, Skottland. Ungefär 30 000 människor samlas där under de två kommande veckorna.

Bildtext 30 000 människor samlas för att diskutera klimat i Glasgow. Bild: Andy Buchanan / AFP

Det handlar om beslutsfattare, förhandlare, klimatexperter, miljö- och medborgarorganisationer, representanter för stora städer och för företag, och journalister.

Omkring 3 000 av dem deltar i själva förhandlingarna, men det pågår samtidigt en stor miljö- och klimatmässa i staden. Det kommer troligen också att ordnas en hel del demonstrationer.

Bildtext November börjar i milt men disigt väder på många håll. Bild: Maria Wasström/Yle

I landets södra och mellersta delar är det mulet och uppehåll, på många håll dis eller dimma. Temperaturen är 6...11 grader.

I Norra Österbotten och Kajanaland är det mulet och tidvis regn, lokalt dis. I eftermiddag lokalt duggregn. Temperaturen är 3...8 grader.

I Lappland är det mulet och lokalt regn eller duggregn, i norr till en början lokalt snöfall. Lokalt dis eller dimma. Temperaturen 0...+6 grader, i norra Lappland till en början 0...-3 grader.