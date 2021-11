HS: Riksåklagaren drunknar i petitioner från hela världen till stöd för Päivi Räsänen

Kristdemokraterna riksdagsledamot Päivi Räsänen, som åtalas för hets mot folkgrupp, får internationell uppbackning från den extremkonservativa organisationen Citizen Go, skriver Helsingin Sanomat.

Enligt Helsingin Sanomat har riksåklagare Raija Toivianen fått in sannolikt över 200 000 underskrifter från medlemmar i Citizen Go till en petition för Räsänen. Citizen Go själv uppger att det finns 200 029 namn på listan.

Petitionen där det krävs att Räsänen inte ska förpassas till fängelset för sin kristna övertygelse har lämnats in till riksåklagarens kansli i slutet av september, fem månader efter att Toiviainen beslöt att väcka åtal mot Räsänen.

Exakt hur många underskrifter det är frågan om kan inte slås fast eftersom det USB-minne som lämnades in till riksåklagarens kansli inte har öppnats av säkerhetsskäl, men enligt HS finns det inte skäl att misstro organisationens egen utsago.

Organisationen har också skickat nästan 1 600 e-postmeddelanden till riksåklagaren, varje mejl är försett med hundra anhängares namn (vilket betyder 160 000 namn inalles) . Det är enligt HS oklart om det är samma namn i mejlen som i USB-minnet.

Stöd för Räsänen från många länder

De första mejlen kom på engelska och slovakiska, men senare utvidgades språken till även tyska, portugisiska, italienska, ungerska och polska. Under den senaste tiden har det kommit stödmejl också på spanska, holländska, franska och ryska.

Riksdagsledamoten, tidigare partiordförande och inrikesminister Päivi Räsänen har åtalats för tre fall av hets mot folkgrupp på grund av artiklar där hon misstänks ha kränkt homosexuella personer, och för det kan hon dömas till bötesstraff.

Fallet behandlas i Helsingfors tingsrätt med start den 24 januari 2022.

Citizen GO betecknar sig som ett samfund bestående av aktiva medborgare som jobbar tillsammans för att befrämja och försvara rätten till liv, familj och frihet och för att beslutsfattare ska ha respekt för människors värdighet och individens rättigheter.