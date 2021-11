Sjundeå tror på inflyttning och sänker inkomstskatten

Bildtext

Sjundeå hoppas på flera hundra nya invånare i havsnära Pickala-Marsudden och väntar på att förvaltningsdomstolen ska ta ställning till besvär. De handlar bland annat om hur fågellivet och naturen påverkas av den planerade bebyggelsen och oro över att all trafik leds in genom Pickala by och Marsudden och över en ny bro som ska byggas över Pickala å till Störsvik.

Bild: Marica Hildén / Yle