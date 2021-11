45 personer har exponerats för coronaviruset i finska skolan i Sjundeå 

Ungefär 45 personer har exponerats för coronaviruset i Aleksis Kiven koulu i Sjundeå. Exponeringarna har skett inom årskurserna 2 och 5 den 28–29 oktober.

Sjundeå kommuns smittspårningsteam har inlett kartläggning av de exponerade.

Alla som exponerats kontaktas antingen per telefon eller per textmeddelande i dag (1.11). En del har kontaktats under veckoslutet.

Sjundeå kommun meddelar också på sin webbplats om eventuella exponeringar i idrottshallar och på en konstgräsplan.

De som varit i Sjundeå idrottshall den 29 oktober cirka klockan 15.15–16.45, i Esbo fotbollshall i Myntliden den 30 oktober klockan 9–10 eller på konstgräsplanen i Pickala i Sjundeå den 31 oktober cirka klockan 10–13 kan ha exponerats för coronaviruset.