Fler coronasmittade än någonsin tidigare i Raseborg: “Dystra siffror, men fakta är fakta”

Allt flera smittas av coronaviruset i Raseborg. Incidensen i slutet av oktober var den högsta hittills under pandemin.

Under de två senaste veckorna (18.10-31.10) har Raseborg haft 59 nya fall av covid-19. Incidensen för veckorna 42–43 är 214 per 100 000 personer under 14 dagar.

Staden har haft flera exponeringar skolorna, berättar chefsläkare Tove Wide i ett pressmeddelande från staden.

“Vår incidens är den högsta hittills under hela pandemin, alla åldersgrupper finns representerade, från 3 till 84 år”.

Det känns tråkigt att rapportera så dystra siffror men fakta är fakta, tillägger Wide.

“Kampen går vidare. Behovet av sjukhusvård i Nyland har varit i samma storleksordning flera veckor trots höga smittsiffror”, säger Wide i pressmeddelandet.

Raseborgs stad uppger att det för tillfället är långa köer till tidsbokning för både influensa- och coronavaccin.