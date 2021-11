Brottnings-EM för under 23-åringar pågår i Serbiens huvudstad Belgrad. För finländaren Joni Komppa gick det inget vidare. Tisdagens kvalmatch mot Attila Tamas Toesmagi tog slut före den hann komma i gång.

Orsaken var att domaren hade lagt märke till Komppas för långa kalsonger.

– Då jag klev in på mattan visade mattdomaren att jag har cykelshorts under brottningstrikån. Jag drog ner trikån, tills huvuddomaren från Kazakstan sa att jag har en minut på mig att få bort cykelshortsen, säger Komppa till Yle Urheilu per telefon.

– Jag trodde att det var ett skämt.

Komppa tappade dyrbar tid efter att först argumenterat med domaren. Sekundklockan hade tickat ett bra tag då Komppa sökte sig mot omklädningsrummet. Då han återvände hade vinnaren redan korats.

– Då jag kom tillbaka såg jag att det var över. Det kändes tomt.

– Man ser ofta långa byxor under trikån. Jag har aldrig sett eller hört något liknande, säger Komppa.

Det har varit praxis att inte ingripa

Jarkko Ala-Huikku, som vann EM-guld 2008, var upprörd och kommenterade vad han kallade för "kalsongfars" på Twitter.

– Det har alltid varit praxis att inte ingripa och att man får ha cykelshorts under trikån. Men nu ingrep man plötsligt, skriver Ala-Huikku.

Ala-Huikku lade också märke till att en andra rad idrottare tilläts brottas med kalsonger av längre modell.

Finland har inte tagit någon medalj i Belgrad. Arsi Savolainen, som var femma i sommar-OS, kan knipa en då han på onsdagskvällen brottas om brons i viktklassen 97 kg.