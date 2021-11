Succédebut för 18-årige Aatu Räty i Jukurit: "Det känns roligt att få beröm på träningarna, i Kärpät blev det inte så mycket av den varan"

Juniorstjärnan Aatu Räty har haft en motig höst i Kärpät. Nu är han uthyrd till formstarka Jukurit där han direkt satte punkt för sin 35 matcher långa mållösa svit. TPS imponerade mot Sport, men kammade noll poängmässigt. Sport vann med 3–2 och Vasalagets chefstränare Risto Dufva öste beröm över motståndarna.

Matchen TPS–Sport förväntades bli tajt och målsnål, men bjöd på en målglad inledning. Klockan stannade på 31.53 då TPS-anfallaren Markus Nurmi reducerade till 2–3.

Ett par minuter före Nurmis reducering hade TPS-målvakten Andrej Karejev tackat för sig. Då Sports back Emil Johansson gjorde sitt andra mål för matchen, och förde upp Sport i en 3–1-ledning, hade Karejev räddat sex skott och släppt in tre puckar.

Målvaktsreserven Eetu Anttila hoppade in, räddade 3 skott på 32 minuter och höll därmed tätt. Även Niko Hovinen spikade igen efter Nurmis mål och Sport vann matchen med 3–2.

I den sista perioden var det spel mot ett mål. TPS vann skotten på mål med 17–2 men fick inte hål på Hovinen.

– I slutet går det alltid så att laget som ligger under tar över. Men i dag höll vi undan, sa Sports chefstränare Risto Dufva på presskonferensen.

– Vi kunde väl ha gått mer på offensiven på slutet.

Bildtext Risto Dufvas Sport har inlett säsongen vasst. Ligasjuans saldo är 31 poäng på 18 matcher. Bild: Elmeri Elo / All Over Press

Dufva öste också beröm över TPS som trots förlusten fortsättningsvis är etta.

– Det finns en orsak till att TPS toppar serietabellen. TPS var bra, riktigt bra.

TPS-lotsen Jussi Ahokas var besviken över slutresultatet.

– Jag är nöjd med hur vi kämpade i den sista perioden. Vi behöver fler som går på mål, men vi borde ändå ha gjort fler mål. Det fanns mycket gott i spelet, sa Ahokas på presskonferensen.

I TPS gjorde nyförvärvet Jonne Tammela säsongsdebut efter ett långt skadeuppehåll. Sport åkte på ett tungt bakslag då backen Valtteri Viljanen skadades. Sedan tidigare saknas även nyckelanfallaren Michael Keränen.

Aatu Räty levererade

Jukurit och Kärpät gjorde nyligen en intressant spelaraffär. Backen Alex Rindell flyttade till Kärpät, den 18-årige anfallaren Aatu Räty till Jukurit.

Räty, som för bara ett år sedan betraktades som ett av hockeyvärldens största löften, har haft svårt att platsa i Kärpät. I Kärpät noterades Räty under hösten för 0+1 på sex matcher och den målfria sviten hade hunnit bli hela 35 matcher lång.

På onsdagen drog han på sig Jukurits tröja som center i andrakedjan mellan Joachim Rohdin och Petrus Palmu och levererade direkt. Räty spelade i nästan 19 minuter och noterades för 1+2=3 poäng.

Se Rätys 3–2-segermål på Twitter.

– Jag skar in och försökte skjuta i det högra krysset, men den gick in via vänstra stolpen, konstaterade Räty i C Mores tv-intervju.

Han bjöd också på en analys om miljöombytet.

– Det känns roligt att få beröm på träningarna. I Kärpät blev det inte så mycket av den varan, sa Räty till STT och tillade att han inte har någonting emot sin tidigare klubb.

Bildtext Olli Jokinen gör sin första säsong som tränare. Bild: Jussi Saarinen / All Over Press

Jukurits tränare Olli Jokinen var nöjd med sitt nyförvärv.

– Aatu spelade exakt som vi förväntade oss. Han är en stor talang och jobbar hårt. Han vill lära sig saker och det är roligt att få träna en sådan spelare, sa Jokinen på presskonferensen.

– Det är lätt att komma in i laget. Vi har en ledig stämning, alla kan vara sig själva.

Formstarka Jukurit besegrade de regerande mästarna Lukko med 4–2.

Jukurit har vunnit fyra raka matcher mot tufft motstånd: TPS, Kärpät, Tappara och nu Lukko. Olli Jokinens lag är nu uppe på sista slutspelsplats. Jukurit är tia, KalPa elva.

Resultat:

Jukurit-Lukko 4-2 (1-1, 1-1, 2-0)

06.38 Anrei Hakulinen (Julius Mattila) 0-1 bp

08.57 Simon Stransky (Oliver Larsen) 1-1

31.35 Pavol Skalicky (Mikko Petman-Vili Saarijärvi) 1-2

32.36 Joachim Rohdin (Aatu Räty) 2-2

43.30 Aatu Räty (Petrus Palmu-Libor Zabransky) 3-2

53.54 Oliver Larsen (Petrus Palmu-Aatu Räty) 4-2

Målvakter:

Oskari Salminen, Jukurit: 9+11+8=28

Lassi Lehtinen, Lukko: 8+6+8=22 (utplockad: 57.52-60.00)

Publik: 1 966

JYP-Ilves 3-6 (1-0, 1-3, 1-3)

18.12 Eetu Peltola (Antti Kalapudas-Brad Lambert) 1-0

21.28 Leo Lööf (Nicholas Baptiste-Miro Nalli) 1-1

29.58 Balázs Sebok (Aleksi Elorinne-Panu Mieho) 1-2

31.49 Joni Ikonen (Joonas Oden) 1-3

36.19 Reid Gardiner (Anttoni Honka) 2-3

44.47 Eetu Päkkilä (Joona Ikonen-Aleksi Elorinne) 2-4

54.40 Aleksi Salonen (Adam Brodecki-Jerry Turkulainen) 3-4

56.13 Joni Ikonen (Petri Kontiola-Lester Lancaster) 3-5 pp

57.53 Nicholas Baptiste (Miro Nalli-Vadim Zherenko) 3-6

Målvakter:

Markus Ruusu, JYP: 7+13+4=24 (utplockad: 57.05-57.53)

Vadim Zherenko, Ilves: 13+10+9=32

Publik: 2 342

KalPa-SaiPa 2-1 (1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0)

02.05 Gabriel Bast (Sami Tavernier-Jesper Mattila) 1-0

11.08 Valtteri Ojantakanen (Nuutti Viitasalo-David Mcintyre) 1-1 pp

Straffläggningen: Lasse Lappalainen 2-1

Målvakter:

Eero Kilpeläinen, KalPa: 3+4+2+2=11

Niclas Westerholm, SaiPa: 8+12+7+1=28

Publik: 2 488

TPS-Sport 2-3 (1-1, 1-2, 0-0)

02.05 Emil Johansson (Filip Riska) 0-1

11.02 Mikael Pyyhtiä (Ville Lajunen-Jonne Tammela) 1-1 pp2

22.08 Olavi Vauhkonen (Turo Asplund-Teemu Väyrynen) 1-2 pp

27.39 Emil Johansson (Turo Asplund-Roope Talaja) 1-3

31.53 Markus Nurmi (Juuso Pärssinen-Mikael Pyyhtiä) 2-3

Målvakter:

Andrej Karejev, TPS: 2+4=6 (utbytt 27.39)

Eetu Anttila TPS 1+2=9 (inbytt 27.39, utplockad 58.29-60.00)

Niko Hovinen, Sport: 10+7+17=34

Publik: 4 612

Ässät-Tappara 1-2 (0-1, 1-0, 0-0, 0-0, 0-1)

05.07 Waltteri Merelä (Otso Rantakari-Anton Levtchi) 0-1 pp

24.03 Derek Barach (Shawn Lalonde-Teemu Lepaus) 1-1

Straffläggningen: Kyle Platzer 1-2

Målvakter:

Samuel Jukuri, Ässät: 7+13+9+3=32

Christian Heljanko, Tappara: 9+13+8+3=33

Publik: 1 856