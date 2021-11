Skriande brist på arbetskraft - utbildare i Österbotten går samman för att hjälpa

Många företag i Finland brottas med brist på arbetskraft. Nu gör Yrkesakademin i Österbotten och Yrkeshögskolan Novia gemensam sak i ett bolag, med förhoppningen att kunna hjälpa företagen med personalens kompetens.

En enkät av Företagarna i Finland visar att nästan 80 procent av företag som sysselsätter fler än tio personer lider av brist på arbetskraft.

Och i Österbotten har det redan i många år talats om hur bristen på kompetent arbetskraft sätter käppar i hjulen för företagens utveckling.

I den senaste företagsbarometern av Österbottens handelskammare svarade totalt 237 företag i Österbotten och Mellersta Österbotten på frågan om vad som just nu begränsar deras verksamhet och 55 procent svarade att det är bristen på arbetskraft. Inom industrin var siffran hela 63 procent.

Det här är det sämsta läget sedan mätningarna började göras år 2003.

- Men det varierar rätt mycket. Det finns företag som säger att de inte har några problem med arbetskraften. Men den större bilden är rätt dålig, säger Österbottens handelskammares vd Paula Erkkilä.

Bildtext Paula Erkkilä. Bild: Yle/Joni Kyheröinen

"Företagen ropar efter arbetskraft"

Edu YA har funnits sedan år 2016 och har erbjudit kurser utgående från den kompetens som Yrkesakademin i Österbotten besitter. Nu går Yrkeshögskolan Novia in som delägare i bolaget och tar med sig all den kunskap man har.

Max Hagström är vd för bolaget (som ännu funderar på ett nytt namn) och förklarar konceptet så här.

- Företagen ropar efter arbetskraft och utbildad arbetskraft. På det här sättet kan vi bredda vårt urval och flexibelt och snabbt svara på efterfrågan.

Det handlar ändå inte om examensgivande utbildning.

Men ni tror ändå att det här på något sätt kan hjälpa med bristen på kompetent arbetskraft som man har hört om i så många år?

- Ja. För vi kan snabbt introducera personal till branschen och vidareutbilda dem, säger Hagström.

Företag eller andra organisationer kan kontakta bolaget med önskemål om skräddarsydda kurser.

Arbetskraftsinvandring behövs också och Hagström säger att bolaget har kontakter till såväl Europa som Asien och att man via det hoppas kunna locka folk till Finland och Österbotten.

Relativt stor personal

Men på tal om brist på arbetskraft, kommer bolaget att ha tillräckligt med folk för att kunna möta företagens önskemål om fortbildning?

Det tror Novias rektor Örjan Andersson.

- Det kan vara en utmaning även för oss naturligtvis, tillgången på kompetens. Men vi har ändå väldigt stora och fungerande nätverk. Plus att vi då har relativt stor personal inom våra respektive organisationer. Så vi har en hygglig flexibilitet där också, säger Andersson.

Meningen är att fortbildningen ska kunna erbjudas på tre språk; svenska, finska och engelska.

Bildtext Örjan Andersson. Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Skulle gärna växa snabbare

Det har under åren skrivits om att bland annat IT-företagen har svårt att hitta kompetent personal.

Devatus i Vasa sysslar med digitala lösningar och programmering för globala industriföretag.

Personalchefen Sanna Lundström säger att det är svårt att hitta mer etablerade personer att anställa. Det är lättare att hitta yngre studerande och man försöker erbjuda dem en väg in i arbetslivet via t.ex. praktikplatser.

Hur som helst bromsas utvecklingen av situationen.

- Nog kan man säga det. Vi skulle gärna växa snabbare och anställa flera, säger Lundström.

Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Vad tror du det kan bero på, svårigheten att hitta kompetent personal?

- Kanske de stora globala företagen drar mera än de mindre som jobbar i Vasa eller Österbotten. Men utbildningen skulle kanske kunna ske lite snabbare och på vissa ställen tycker man att skolorna kommer lite efter. Det försöker vi påverka och vi är med här i Vasa och försöker hjälpa så att skolorna ska ha den rätta kompetensen, så att de studerande är redo för arbetslivet.