Klæbo väljer inte samma upplägg som Johaug under OS-säsongen – kommer att köra Tour de Ski

Är det värt att satsa på Tour de Ski under en OS-säsong? Det tycker åtminstone Johannes Høsflot Klæbo. Den norske skidkometen bekräftar att touren ingår in hans tävlingsschema den här säsongen.

Norges två största skidstjärnor har fattat olika beslut gällande säsongens Tour de Ski. Therese Johaug berättade förra veckan att hon nobbar touren, medan Johannes Høsflot Klæbo nu bekräftar att han ställer upp.

Klæbo har en klar plan för hur hans tävlingsschema ska se ut under säsongens inledande månader.

– Planen är att tävla i de tre första världscuptävlingarna i Ruka, Lillehammer och Davos. Sedan måste jag överväga om jag ställer upp i Dresden, det har jag inte bestämt än.

– Jag tänker stanna i Mellaneuropa under julhelgen och sedan tävla i Tour de Ski. Jag hoppas komma tillbaka till Val di Fiemme under tourens två sista etapper, säger Klæbo som just nu är på träningsläger i Livigno till webbplatsen Fondo Italia.

Även sprintlandslagets tränare Arild Monsen bekräftar för norska webbplatsen Langrenn att Klæbo kör Tour de Ski.

Klæbo vann touren 2019 och 2020 blev han trea bakom Aleksandr Bolsjunov och Sergej Ustjugov.

Tour de Ski startar i Lenzerheide den 28 december. Den sjätte och sista etappen där man klättar upp för slalombacken Alpe Cermis avgörs den 4 januari. Då touren avslutas är det bara en månad kvar tills OS invigs i Peking.