Nära, men inte riktigt 80 procents vaccintäckning än – THL börjar informera mera om tredje dosen coronavaccin

Det fanns förhoppningar och prognoser om att Finlands coronavaccinationer skulle nå 80 procents täckning bland över 12-åringar på fredagen. Men vi är inte riktigt där ännu.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har 79,5 procent av över 12-åringarna fått minst två doser coronavaccin. Det innebär i praktiken 3,89 miljoner personer.

Det fattas ungefär 25 000 personer från att nå delmålet där 80 procent gar fått två doser. Det kan uppfyllas ännu under fredagens lopp.

Hittills har 85,9 procent av finländarna över 12 år fått minst en dos coronavaccin.

Samtidigt som THL informerade om det nästan överskridda målet på 80 procent kom också en nyhet om hur myndigheten rapporterar om vaccinationerna. Nu ska också siffror om den tredje dosen komma med i rapporterna.

Det finns i skrivande stund inte någon rekommendation om att alla finländare ska få en tredje dos, så det är tillsvidare rätt få som har fått den. Just nu rekommenderar THL en tredje dos för alla som är över 60 år, för personer som bor på äldreboenden och inom anstaltvården samt för riskgrupper.

Stigande trend i antalet smittade

THL berättar fortsättningsvis om antalet smittade och sjukhusvårdade.

Under det senaste dygnet har vi 788 nya fall av coronavirussmitta. Siffran ingår i en stigande trend i antalet nya fall. Under de senaste två veckorna har vi haft 8 340 fall, vilket är 649 fler än under föregående tvåveckorsperiod.

Enligt THL har det konstaterats fyra nya dödsfall, relaterade till coronaepidemin i Finland. Därmed är antalet coronarelaterade dödsfall under hela epidemin sammanlagt 1 188 i vårt land.

På fredagen fick 241 personer sjukhusvård på grund av coronaviruset, av dem vårdades 29 på intensivvårdsavdelning.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Källor: STT, THL