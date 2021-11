Nytt bottennapp av United och nya hån av rivaliserande fans – Solskjær ärlig efter att Man City vunnit enkelt: "Inte så här vi ska spela"

Det var aldrig frågan om Manchester United skulle lyckas ta en välkommen derbyseger. Man var i stället flera steg efter lokalrivalen City och nollades efter ett självmål och ett "förskräckligt" målvaktsagerande.

Segern över Tottenham förra veckan må ha gett lite andrum för Ole Gunnar Solskjær och hans mannar, men faktum är att United nu åkt på klara förluster mot sina två största rivaler under en kort tid.

Ett par veckor sedan förlorade man med hela 0–5 hemma mot Liverpool, vars anhängare sjöng Ole's At The Wheel – United-fansens egna hyllningsramsa till norrmannen – för full hals under utskåpningen.

I dag var det Man City-fansens tur att håna rivalerna med samma sång på Old Trafford.

0–1 kom i den sjunde minuten då hemmabacken Eric Bailly oturligt styrde in João Cancelos inlägg rakt upp i egen kasse. City fördubblade vältförtjänt ledningen före paus, då Unitedförsvaret inte nådde på ett inlägg som Bernardo Silva i stället kunde peta in från bakstolpen.

Bildtext Bernardo Silva (till vänster) var alert då Uniteds försvar slarvade och gjorde 2–0. Bild: Lehtikuva

Målvakten David de Gea gjorde några vassa ingripanden i matchen, men var riktigt passiv i situationen och kritiserades rejält.

– Det där är förskräckligt av de Gea. Han hade en fin första halvlek, men förstörde den på slutet, menade Unitedlegendaren Gary Neville i Sky Sports studio.

– Jag har tappat hoppet för de här försvararna, de är ändå backar av internationell klass. Jag kan inte förstå mig på det här försvarsspelet, jag ger upp, suckade kollegan Roy Keane.

Piken från Guardiola: "Vi vinner ofta här"

De som kräver att Solskjær ska gå börjar vara många och de fick verkligen ännu mer vatten på sin kvarn i dag. United fick inte alls till någon upphämtning och skapade ingenting i den andra halvleken heller.

Efter bara ett skott på mål var buropen höga på Old Trafford – bland de åskådare som inte lämnat arenan före slutsignal.

– Det här var en av våra bästa matcher någonsin. Allt fungerade, vi höll i bollen mycket och skapade många chanser. Vi dominerade från början till slut, slog Citys Phil Foden fast för Sky Sports.

City har nu vunnit åtta Premier League-matcher på Old Trafford. Det har inget annat lag lyckats med.

– Vi brukar alltid göra det bra här. Vi vinner ofta här, betydligt oftare än på andra ställen. Dagens insats var stabil, det var en välförtjänt seger, tyckte tränaren Pep Guardiola.

Får Solskjær vara kvar?

United är en bra bit från ligans topp, erkände Ole Gunnar Solskjær efter slutsignal.

– Just nu är vi det, men vi måste hitta tillbaka till det spel vi hade i slutet av förra säsongen och tidigare denna höst.

– Jag kan inte se mig själv i spegeln och säga att det är så här jag vill se Manchester United spela.

Till näst väntar landslagsuppehåll och frågan är om ligafemman har har kvar sin norska tränare då.

– Jag tänker inte att jag skulle leva på lånad tid. Jag har en bra dialog med klubben och vi är väldigt ärliga när vi talar om läget, menade Solskjær.