Houston-polisen inleder stor brottsutredning kring dödliga kaoset vid Travis Scotts spelning – någon misstänks ha injicerat publik med opioider

Polisen i Houston i Texas kan ha hittat orsaken till att det dödliga kaoset som bröt ut under rapartisten Travis Scotts spelning under hans festival Astroworld natten till lördag. Både mord- och narkotikaroteln har kopplats in.

Det förekommer uppgifter om att någon ska ha injicerat både människor i publiken och en säkerhetsvakt med opioider och flera människor vårdades för överdos.

Publiken trängdes mot scenen mitt under spelningen varpå åtta människor trampades eller klämdes ihjäl och 300 personer skadades.

Den yngsta bland offren var 14 år gammal.

Bildtext Åtta människor dog och över 300 skadades då panik bröt ut vid Astroworld-festivalen i Houston. Bild: Trish Badger / AOP

Enligt polischef Troy Finner förekommer trovärdiga uppgifter om att någon har injicerat både människor i publiken och en säkerhetsvakt med opioider under spelningen.

– Enligt ambulanspersonal som vårdade människor på plats efter incidenten har en säkerhetsvakt som höll på att oskadliggöra en person i publiken känt ett stick i nacken.

Åtminstone åtta döda i kaos på Travis Scotts festival Astroworld i Texas Orsaken till kaoset inte klar.

– När han undersöktes tappade han snabbt medvetandet. Vårdarna gav honom Narcan (ett läkemedel som används mot opioidöverdos, reds. anm.). Han kvickande till och vid närmare undersökning hittades ett stick som tyder på att han hade injicerats med något, sade Finner.

Utesluter inte andra orsaker

Polisen har kopplat in både mord- och narkotikaroteln och brandsäkerhetsmyndigheterna i utredningen för att ta reda på vad som utlöste kaoset.

Än så länge utesluts inga orsaker på grund av uppgifterna om injiceringarna.

Bildtext Houston-polisen på plats vid konsertplatsen. Bild: STELLA Pictures / Splash News / All Over Press

Förutom hundratals förhör kommer allt videomaterial från konserten att gås igenom för att få en så noggrann bild av händelseförloppet före den dödliga trängseln bröt ut.

Arrangörer och myndigheter har kritiserats för att konserten inte avbröts snabbare trots larm om att människor befann sig i fara.

Finner har ändå sagt att det kunde ha utlöst ett läge som var ännu svårare att kontrollera, medan arrangören Travis Scott inte uppges ha varit medveten om läget då han stod på scenen.

Travis Scott har lovat att ge utredningen sitt fullständiga samarbete och stöd.

Bildtext Travis Scott har lovat hjälpa de drabbade och ge utredningen sitt fulla stöd. Artisetn säger att han är förkrossad över händelserna vid konserten. Bild: All Over Press

– Vi har jobbat i nära kontakt med alla myndigheter för att gåt till botten med det här, sade Scott.

Han lovade också arbeta för att de drabbade ska få hjälp och stöd.

Artisten har också uppmanat publiken att träda fram om de har någon information som kan hjälpa med utredningen.

Källor: Reuters, AP, AFP, BBC, Houston Chronicle