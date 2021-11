Rejäl missräkning för Liverpool i östra London – åkte på säsongens första förlust, West Ham ny ligatrea: "Vi var mer kliniska"

Det går att besegra Liverpool i Premier League den här säsongen. Det bevisade West Ham på söndagen inför ett kokande London Stadium. Samtidigt passerade Londonlaget Liverpool i tabellen och är ny ligatrea.

Liverpool har gjort en stabil Premier League-höst med åtta segrar och två kryss. I Räknar man med alla tävlingar hade man totalt 25 matcher utan förlust inför dagens bortamöte med West Ham.

Ett West Ham som har en stark säsong på gång och det var just "Hammers" som blev laget som satte punkt för Liverpools förlustfria svit.

– Att den är slut är mitt minsta problem. Oavsett hur lång en svit är så tar den slut någon gång, sa en irriterad Jürgen Klopp i BBC:s sändning.

West Ham var bättre med 3–2 och Liverpooltränaren Klopp var frustrerad på domarens agerande vid hemmalagets 1–0-mål, som noterades som ett självmål för burväktaren Alisson.

Bildtext West Hams första mål föregicks av en höjdduell mellan målvakten Alisson och Angelo Ogbonna. Bild: Jed Leicester/Shutterstock/All Over Press

Målet godkändes efter VAR-granskning. Klopp menade att Alissons ingripande stördes av Angelo Ogbonna på ett regelvidrigt sätt.

– I vissa länder skulle alla säga att det där inte är korrekt. Målvakten måste få hjälp, annars kommer alla att springa över honom i dessa lägen, där han ändå måste försöka nå bollen.

Ny tabelltrea

Liverpool kvitterade genom Trent Alexander-Arnold före paus, men i andra halvlek ryckte skrällaget West Ham.

Arenan var i extas då Pablo Fornals avslutade in en kontring i den 67:e minuten och Kurt Zouma nickade in 3–1 i den 74:e minuten. Inhopparen Divock Origi fick in en reducering för gästerna på slutet.

– Det var en öppen match, men vi var mer kliniska och starka ända till slutet, kommenterade Zouma för Sky Sports.

Tabelltoppen Lag Poäng 1. Chelsea 26 2. Man City 23 3. West Ham 23 4. Liverpool 22 5. Arsenal 20

Succétränaren David Moyes fick svara på frågan om hans lag till och med kan utmana om titeln.

– Jag vill alltid hålla mig positiv, så jag skulle säga att vi nog kan det. Just nu är det ändå inget som jag ser framför mig, sa Moyes enligt BBC.