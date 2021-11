Verstappen sågades av Red Bull-chefen då han jävlades med Bottas – F1-experten såg inget fel: ”Äh, låt honom göra det”

Ett överlägset Red Bull – ett nervöst Mercedes. Med fyra lopp kvar av F1-säsongen lutar det nu mot holländskt-österrikiskt VM-jubel. Mer spännande kan det inte bli, säger Yle Sportens F1-expert Fredrik af Petersens.

Det var bäddat för oväntad Mercedes-fest i Mexiko på söndagskvällen. Med Valtteri Bottas på pole position och Lewis Hamilton i ruta två hade de regerande världsmästarna skruvat upp förväntningarna.

Visst, Red Bull hade bara missat i kvalet ...

– Men då man startar från ruta ett och två så räknar man med att vara med i segerstriden, påpekar Fredrik af Petersens.

Den striden avgjordes i praktiken direkt. Bottas fick en sämre start än stallkamraten och reagerade då med att försvara sig mot Hamilton.

Det lämnade en gapande lucka för Max Verstappen att utnyttja och holländaren steg upp till etta. Därifrån kunde han lätt kontrollera loppet och tog en fullständigt ohotad seger.

Efteråt sågade både Hamilton och stallchefen Toto Wolff finländarens agerande i situationen.

– Jag försökte bara se till att Red Bull-bilarna hölls bakom oss. Jag trodde Valtteri tänkte lika, men han lämnade dörren öppen för Max. Jag hamnade på den smutsiga sidan av banan och hade inget hopp att utmana honom, konstaterade Hamilton efter loppet på F1.com.

Totalt överlägsna

Fredrik af Petersens försöker inte påstå att han vet exakt varför Bottas gjorde som han gjorde – själv fokuserade Bottas på krocken med Daniel Ricciardo i sin intervju för C More efteråt – men experten påpekar att Red Bull var klart starkare oavsett.

– Det var givet att det skulle ha blivit en stallorder ifall Bottas skulle ha lett tävlingen och Hamilton skulle ha varit tvåa. Kanske han ändå tänker att han gör vad han vill då han inte kommer att stanna i stallet, säger han.

Bildtext Lewis Hamilton kunde inte efter loppet förklara varför han var så mycket långsammare än Red Bull-bilarna. Bild: EPA-EFE/All Over Press

– Men alla verkade vara överens om att Red Bull var totalt överlägsna. Lewis sa att Perez skulle ha kört om honom snart. Toto Wolff sa att han tvivlade på deras chanser oavsett hur det gick i starten.

Mot slutet av tävlingen blev det istället lite rävspel mellan stallen. Bottas tappade alla chanser till VM-poäng senast då stallet tvärbommade hans depåstopp. Då användes han istället som en schackpjäs.

Tummen upp för taktiskt spel

Verstappen hade nämligen klockat in tävlingens snabbaste varv och såg ut att ta en extra VM-poäng tack vare det. Då bytte Mercedes mjuka däck under Bottas bil – som började jaga tiden.

Bottas kunde inte själv få VM-poäng för tiden då det endast är en bonuspoäng för topp 10-förarna, men han kunde hindra Verstappen från att få den också.

Förarna möttes på banan och den i det skedet dubbelt varvade Bottas tog sig lätt förbi Verstappen. Holländaren svarade ändå med att köra ikapp Bottas – som fick blå flagg och tvingades sakta ner.

Bildtext Valtteri Bottas och Max Verstappen gick en duell om tävlingens snabbaste varv. Bild: imago images/HochZwei/All Over Press

Draget ledde ändå inte någon vart då Bottas ändå klockade in tävlingens snabbaste varv. Och Red Bull-chefen Helmut Marko tyckte efteråt att var extremt dumt gjort av Verstappen.

– Han måste veta bättre än att ge in sig på något sådant där. Jo, trevligt med det snabbaste varvet, men segern är viktigare, sa Marko i tysk tv enligt C More.

af Petersens tycker att det var helt okej att Verstappen gjorde som han gjorde.

– Äh, vad ska man säga – låt honom göra det. Max visste att Valtteri skulle köra om honom och släppte ändå förbi honom. Det var helt rätt av Mercedes att ta bort poängen av Red Bull. Det var bara taktiskt spel mellan bägge teamen.

Räikkönen imponerade

Kimi Räikkönen kasserade i sin tur in två poäng i Mexiko. Ett glädjebesked, tycker af Petersens.

– Jag vet inte om det var för att Alfa Romeo-bilen fungerade bättre i den tunna luften eller om Kimi nu kan köra mer avslappnat då han bestämt sig för att lägga av – det var himla roligt att se honom ta poäng oavsett.

– Kimi var en av loppets höjdpunkter trots att han inte syntes värst mycket i tv.

Bildtext Kimi Räikkönen har fyra tävlingar kvar av karriären. Bild: imago images/HochZwei/All Over Press

Loppet i Mexiko var ett av två på raken som körs på hög höjd. På basis av resultaten i Mexiko ska Red Bull klassas som favoriter i Brasilien också inkommande helg.

– Men man ska inte ta något för givet i den här branschen, påminner Fredrik af Petersens.

– Banan i Sao Paolo är något av en berg-och-dalbana. Det är svårt att sia, men Max har visat att han kan köra där. Just nu så har Red Bull det bästa draget, stämningen i teamet ... allting stämmer. I Mercedes är de oroliga över om de tvingas byta motoron i Lewis bil.

– Det är fyra lopp kvar och mer spännande kan det inte bli.