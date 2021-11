IS: Gängkriminaliteten oroar inrikesminister Ohisalo – redo att skärpa straffen och ändra vapenlagstiftningen

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) vill få gängkriminaliteten under kontroll och är redo att skärpa straffen och ändra vapenlagstiftningen, skriver tidningen Ilta-Sanomat.

Uppfattningen om gängkriminalitet har förändrats under hösten, då polisen samlat ihop ny information om gängkriminaliteten i Finland.

I synnerhet unga män blir lätt gängmedlemmar, vilket är ett problem speciellt i Helsingforsregionen.

– Gängkriminalitet har fått nya oroande former under året och vapen, våld och motstånd mot myndigheter är vanligare än tidigare, säger Ohisalo till IS.

Det handlar både om lokala mindre gäng och större organiserade kriminella ligor. Gängen är ändå mindre hierarkiska och mindre organiserade än internationell organiserad brottslighet, säger Ohisalo.

Enligt inrikesministern är förebyggande arbete bra, men hon ser också skärpning av straff- och vapenlagstiftningen som en möjlighet för att bryta brottsspiralen. Ohisalo anser att det är viktigt att visa att brotten i värsta fall leder till en fängelsedom.

– De här gängen har identifierats och är kända för att ha begått brott, framför allt när det gäller narkotika och våld, samt trafiksäkerhetsbrott. Men det finns också aktiviteter om vapen som kommit till polisens kännedom.

Källa: Ilta-Sanomat