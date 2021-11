Nu har 80 procent av finländare över 12 år fått två doser coronavaccin

I dag nåddes milstolpen då 80 procent av 12 år fyllda finländare har fått två doser coronavaccin. 85 procent har fått en första dos.

Mia Kontio, ledande sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd är nöjd.

– Det här är resultat av våra gemensamma ansträngningar. Finländarna har aktivt låtit vaccinera sig. Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarliga former av covid-19 och hjälper också till att skydda våra nära och kära, säger hon.

Enligt Kontio finns det ändå fortfarande många i vårt samhälle som inte vaccinerat sig och som därför löper risk att bli allvarligt sjuka. 14 procent av de som är över 12 år är inte fullt vaccinerade säger Kontio.

Vaccineringsgraden varierar mellan åldersgrupperna. Äldre personer har varit flitigast med att ta vaccin, men också bland 16-24-åringar har intresset ökat, säger Kontio.

80 procent av de unga i den här åldersgruppen har vaccinerats en gång, säger Kontio.

– Nu lönar det sig att ta den andra dosen också.

En del av befolkningen erbjuds redan en tredje dos coronavaccin.

80 procent räcker inte - Asko Järvinen anser att allvarliga fall kunde förebyggas ytterligare

Det var ursprungligen meningen att restriktionerna skulle lättas när 80 procent av finländarna över 12 år dubbelvaccinerats, men som bekant slopades ändå flera restriktioner klart tidigare.

– Ungefär 30 procent av befolkningen är fortfarande utan vaccinationsskydd, så sjukdomen kommer att fortsätta förekomma hos oss. Vacciner kan inte utrota sjukdomen, men de är effektiva för att förebygga allvarliga former av sjukdomen, säger Asko Järvinen, överläkare på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till Yle Uutiset.

Järvinen anser att vi fortfarande har onödiga sjukhusinläggningar som hade kunnat förebyggas med vaccinationer och att vaccinationsgraden därför ännu måste höjas för att få ner antalet allvarliga fall. Järvinen säger ändå att vi kommer att behöva lära oss att leva med covid-19.

Tre corona-relaterade dödsfall

Under de senaste två veckorna har 9301 fall av covid-19 bekräftats. Det är nästan 1900 fler än under de två föregående veckorna. 225 personer vårdas på sjukhus och 28 på intensivvården på grund av covid-19. Vården är allt mer pressad och schemalagda operationer ställs in på grund av att man inte kunnat garantera intensivvårdsplatser.

Incidensen av covid-19 per 100 000 invånare är 167,3 och 954 fall har bekräftats i dag, jämfört med 810 igår. Tre dödsfall relaterade till covid-19 har registrerats sedan igår och 1212 dödsfall har registrerats i Finland sedan pandemins början.