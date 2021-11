"Alla har en relation till Abba" – Björn Ulvaeus om framgångar, recensioner och nytt djup i musiken

Den svenska stoltheten Abba har sålt nästan 400 miljoner skivor och hela världen har dansat till deras låtar som ingått i filmer och musikaler. Nu har de släppt musik för första gången på 40 år. För Abbas Björn Ulvaeus känns det overkligt att stå i rampljuset med bandet igen.

– Det känns lite konstigt och overkligt, men det är väldigt väldigt roligt faktiskt att se hur vår story och de här låtarna har tagit skruv runt hela världen mer än någonsin tror jag. Det hade jag inte väntat mig, säger Björn Ulvaeus till Svenska Yle.

Abba har den här hösten släppt ny musik efter en paus på 40 år. Albumet Voyage har klättrat till topplaceringar på flera topplistor och visar att bandet än i dag är omåttligt populärt.

– Alla har en relation till Abba. Vart jag än vänder mig verkar det så, säger han.

Bildtext Abba består av Benny Andersson, Anni-Frid "Frida" Lyngstad, Agnetha Fältskog and Björn Ulvaeus. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Under årens lopp har Björn Ulvaeus mött människor från olika håll i världen som berättat om hur de växt upp med Abba. Nyligen träffade han en kvinna i 30-årsåldern vars liv influerats av den svenska popgruppen.

– Hon sa att hon inte varit inne i Abba så mycket under sin uppväxt, men i något sammanhang kom hon på sig själv med att hon kunde sjunga med i varanda låt. Hon kunde texterna och hon visste inte hur fan hon hade lärt sig dem. Det ligger något i det, vi har funnits med som ett soundtrack. Det är nästan i folks dna.

Kul att jobba med alla Abba-medlemmar igen

Även om Abba haft en flera decennier lång paus har bandets musik funnits kvar i Björn Ulvaeus liv under åren som gått.

Vad saknar du från första perioden med Abba?

– Egentligen ingenting. Benny och jag har fortsatt skriva men för andra saker som musikaler. Vi har fortsatt jobba. Jag har varit med i en jäkla massa intressanta projekt, så jag har inte saknat det precis. Jag tyckte aldrig det var speciellt intressant att åka på turné men skrivandet har fortsatt.

Bildtext Bandets fanskara verkar bara ha växt under årens lopp. Nu toppar de åter topplistorna. Bild: ullstein bild - ullstein bild/ All Over Press

Han betonar ändå att det varit kul att få jobba med bandet igen och alldeles speciellt att få skriva sånger som skulle sjungas av Agneta och Frida.

– Det var väldigt stimulerande att göra en sak med Abba igen. Det är ett sådant sug i själva historien.

"Finns ett djup som inte fanns på 70-talet"

Han uppskattar det mottagande som de nya låtarna fått.

– När man skriver och har den historien som vi har så finns det ett djup i det som inte fanns på 70-talet, förklarar han.

Att Abba har förändrats under den långa pausen märks bland annat i musikens teman. Tidigare kunde låtarna handla om till exempel en skilsmässa mellan ett par som i The winner takes it all, medan den nya låten Keep an eye on Dan handlar om våndan att vara mamma till ett skilsmässobarn.

– Jag märker att när jag skriver nu så har jag en rollfigur framför mig. Den som ska sjunga är en karaktär, någon som jag ibland kan se framför mig och ibland ser vad hon eller han gör. Jag ser en scen framför mig som jag beskriver ur den här människans perspektiv som ska sjunga. Det är kanske det som gör att det blir sådant fokus på själva storyn i låten, säger Björn Ulvaeus.

Bildtext Vi är supernyfikna på allt som händer, oavsett om det är sociala medier eller om det är det senaste i motion caption och animation, säger Ulvaeus om att testa nya saker i samband med att man släpper ny musik. Bild: Handout / Baillie Walsh / Universal Music Group

Bland recensenterna verkar åsikterna om det nya albumet gå isär. Till exempel den ansedda musiktidningen Rolling Stones gav albumet fyra av fem stjärnor medan The Guardian gav ett sämre betyg.

Läser du fortfarande recensioner?

– Nej det gör jag inte därför att det fortfarande kan vara någon dålig kritik som jag tycker är ovederhäftig och elak. Då tar jag åt mig. Jag läser inte utan jag får bara reda på av publicister. De säger att det är övervägande positiv och det räcker för mig.

Artikeln bygger på en intervju gjord av Kjell Ekholm.

Ytterligare källor: Bloomberg, The Guardian, The Rolling stones, BBC