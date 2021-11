KSF Medias journalister erbjuds fortbildning via Yle

Som ett led i Svenska Yles satsningar på samarbete med kommersiella medier inleds nu en pilot inom fortbildning för finlandssvenska journalister. I november välkomnas KSF Medias skribenter att tillsammans med Yle-redaktörer delta i gemensam fortbildning kring temat granskande journalistik.

För utbildningen står Yles interna utbildningsenhet, Journalistakademin, som inledde sin verksamhet 2018.

– I en bransch som förändras snabbt finns det ett ständigt behov av att lära sig nytt. En ökad kunskapsnivå gynnar både mediebranschen och publiken, och därför är jag mycket glad över att vi kan samarbeta kring fortbildningen av journalister, säger Johanna Törn-Mangs, ansvarig chefredaktör vid Svenska Yle.

Inledningsvis deltar ett antal reportrar från Hufvudstadsbladet i fortbildningen. Efter avslutad kurs utvärderas pilotprojektet. Om erfarenheterna är goda är planen att erbjuda Journalistakademins kurser också till övriga mediehus redan under nästa år.

– Målet med Yles Journalistakademi är att ge journalister verktyg att skapa en så god journalistik som möjligt. Det finns en uppsjö av ämnen som förenar journalister, och Yle har ett brett kunnande som vi stolt delar med oss av. Därför är vi mycket glada över samarbetet med KSF Media och att vi nu för första gången kan välkomna deltagare även utanför Yle, konstaterar Riitta Jäälinoja-Jussila, ansvarig producent för Journalistakademin.

Särskilt värdefullt samarbete för de som arbetar på minoritetsspråk

Även från KSF Medias sida har pilotprojektet väckt intresse, och Hufvudstadsbladets ansvariga chefredaktör Erja Yläjärvi ser även hon ett stort mervärde i att utbilda journalister tillsammans.

– Kraven inom branschen växer snabbt och därför det att naturligt för kommersiella mediebolag och Yle att fördjupa det journalistiska kunnandet tillsammans. Särskilt värdefullt är det här för de som arbetar på ett minoritetsspråk. Gemensamma utbildningar är ett exempel på naturligt samarbete där journalister med låg tröskel kan införskaffa sig nytt kunnande och bekanta sig med sina kollegor, konstaterar Yläjärvi.

Under hösten har Svenska Yle även berättat om ett samarbete med Landsbygdens Folk som innebär att tidningen på sin webbplats har möjlighet att bädda in valfria nyheter från svenska.yle.fi. Dessutom genomför Yle under välfärdsområdesvalet ett pilotprojekt med HSS Media där Yles resultatservice bäddas in på HSS Medias webbplatser. Därutöver erbjuder Yle också i år tio kommersiella medier möjlighet att avgiftsfritt använda Yles valkompass.