Kärlek, tröst, saknad, glimtar av hopp och uppfriskande ordval – här är skoleleverna som vann Bokkalasets poesi- och novelltävlingar för barn och unga

Domaren blåste i visselpipan. Det vände sig i magen och mitt hjärta dunkade snabbt, väldigt snabbt. Om det här skulle fortsätta så måste jag träffa rätt nu. Det fanns ingen tid att förlora! Jag backade några steg, tog sikte och sprang mot bollen, höjde det högra benet och sköt. Bollen sjöd genom luften och landade rakt i famnen på målvakten som klistrade den. Det här betydde att motståndarlaget hade gjort mål på fyra av fem straffar och mitt lag hade nu satt bollen i nätet tre av fem straffar. En våg av jubel och rop slog emot mig från vänster sida, motståndarna, de hade vunnit matchen. Jag kände en klump i halsen som växte för varje sekund ända tills den blivit så stor att tårarna brände i mina ögon och föll till marken en efter en. Dessutom var jag svettig som en gris. Men jag hade inte tid att fundera på någon dera tingen, det enda som svävade bland mina tankar var straffen. Hur hade jag kunnat missa straffen som var så viktig?

- Novalie hur är det? Det var Florian, min storebror som frågade.

- Bara bra. Sa jag. Ändå kunde jag inte sluta tänka på den dagen, dagen som jag hademissat straffen och vårt lag hade placerat på andra plats i cupen. Många säger att jag bara är känslig och överreagerar men jag har aldrig, ALDRIG missat en straff förut. Nu står mamma vid dörröppningen till rummet och knackar lite försiktigt på dörren.

- Novalie, älskling, jag har några riktigt spännande nyheter. Hon ler mot mig med en glimt i ögat.

-Vad väntar du på? Kom in och berätta! Säger jag. Mamma kommer in och sätter sig bredvid mig på sängen.

-Ni har blivit inbjudna till Eerikkilä, en fotbollsturnering för de 16 bästa fotbollslagen i Finland!

Mitt hjärta tog ett skutt av lycka när jag hörde orden, äntligen hade allt vårt hårda arbete lönat sig. Efter middagen packade jag min fotbollsväska och bad Florian att fylla vattenflaskor. Vi skulle ner till fotbollsplanen, Florian skulle hjälpa mig att träna på egen hand utöver träningarna. Jag fick inte begå några misstag den här gången. Jag tänkte tillbaka på bussresan hit, till Eerikkilä. Vi hade varit här några dagar redan, inte konstigt att mina ben värkte efter alla matcher som vi hade spelat över veckoslutet, trots det var humöret på topp och jag var inställd på att vinna. Vi hade två matcher kvar, dom två viktigaste. Men först var det frukost som gällde. Efter frukosten skulle vi träffas i omklädningsrummet och göra oss redo för semifinalen. Lagets prestationer hade varit otroliga och jag var stolt över att vara en del av det. Väl när matchen drog igång var vi lite slöa, men i andra halvlek piggnade vi till och gjorde två mål. Därmed vann vi matchen och gick vidare till final! Det kändes som om jag hade en stor flock fjärilar i magen. Jag var så glad att jag måste ta ett skutt. Men någonstans i bakhuvudet hade jag en krypande känsla som just skulle hoppa fram och ta grepp om mig. Förmodligen var jag nervös. Innan kvällsmålet skulle vi spela den avgörande matchen om guld och silver. Laget hade en helt annan stämning nu än tidigare. Det var ingen som skämtade eller pratade när våra tränare gick igenom statistik. Alla var helt fokuserade. Vi ställde upp med vår vanliga uppställning när matchen drog igång. I början hade vi ett riktigt bra skottläge men vi slarvade bort det lika snabbt som det kommit. Båda lagena försvarade som om det varit VM-final.. Därmed inga mål. Jag blev inbytt i andra halvleken. Arwen, min lagkamrat passade bollen till mig, jag driblade, passade och motståndarna bröt passningen. Såklart. Matchen fortsatte så här ända in i de sista minutrarna. Jag kollade på klockan. Tre minuter. Jag sprang lite, kollade sedan på nytt. Två minuter, trettio sekunder. Usch, vad tiden gick långsamt! Domaren blåste av för frispark. Vi hade fått frisparken en god bit utanför målvaktsområdet, chanserna var små, men inte omöjliga. Arwen skulle skjuta. Det lutade mot ett inlägg. Domaren blåste på nytt och där for bollen iväg. Ingen spelare från vårt lag hann dit i tid och andra lagets målvakt plockade upp bollen i famnen. 30 sekunder kvar. Efter målsparken blåste domaren för sista gången i visselpipan och matchen skulle avgöras med straffar. Åh nej. Svetten rann ner för min panna när tränaren ropade vem som skulle ta straffarna. Min ända tanke var: bara jag inte måste skjuta.

- Novalie tar sista straffen. Ropar tränaren.

Jag drar en djup suck. När jag väl står framför målet och bollen tänker jag tillbaka på hur mycket jag har övat med Florian just inför detta ögonblick. Jag bara kunde inte missa nu, inte som förra gången. Ljudet av visselpipan ekar genom planen och jag backar, sluter mina ögon, öppnar dem igen och väljer vart jag ska sikta bollen. Jag tar sats och skjuter. Målvakten kastar sig efter bollen men det är ingen idé, den har redan hunnit före in i vänstra hörnet av målet. Bara någon centimeter ifrån målvaktens händer. Jag vänder mig om och möts av mitt eget lag som springer mot mig och jublar och ropar av glädje. Jag inser först inte, men sedan slår det mig! VI vann. Det var tack vare mig som vi vann! Vi var nu officiellt Finlands bästa lag. Wow, vilken känsla.